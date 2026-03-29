Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Изплуваха нови подробности за истинския Банкси и личния му живот

29 Март, 2026 17:57

  • банкси-
  • личен живот-
  • сватба-
  • художник-
  • графити

Разследване показа, че художникът се е оженил във Вегас преди 20 години

Снимка: X
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Емблематичният уличен артист Банкси отново попадна във фокуса на международното внимание, след като нови разследвания хвърлиха допълнителна светлина върху самоличността и личния му живот – включително малко известен детайл за сватбата му в Лас Вегас преди близо две десетилетия.

Според публикувана информация, художникът, чието истинско име се смята за Робин Гънингам, е сключил брак на 2 януари 2006 г. в прочутия параклис Chapel of the Bells – популярно място за бързи и дискретни церемонии в Лас Вегас. Локацията е добре позната от филми като "Неприлично предложение" и "Ваканция във Вегас" и е била избирана от редица холивудски звезди.

Церемонията се е състояла на фона на типичната за града атмосфера – имитатори на Елвис Пресли и бляскави казина – като Гънингам е използвал истинското си име, въпреки че по това време вече набира международна популярност под псевдонима Банкси. Неговата съпруга, Джой Милуърд, е работила като политически изследовател за британския депутат Остин Мичъл.

В последствие артистът се дистанцира от рожденото си име и започва да използва друго – „Дейвид Джоунс“, под което според информацията живее и до днес в селски район на графство Съмърсет. Там той води сравнително уединен живот, далеч от градския свят, който често изобразява в творбите си.

Разследвания на международни медии, включително Ройтерс, потвърждават връзката между Банкси и Гънингам чрез редица документи, включително признание след арест през 2000 г. за вандализъм в Ню Йорк. Допълнителни доказателства са открити чрез съпоставяне на имотни регистри, пътувания и използвани псевдоними.

Въпреки глобалната си известност, Банкси продължава да пази стриктно личния си живот. По информация на източници, той живее със съпругата си в реставрирана къща в провинцията, където поддържа градина и избягва публични изяви. Съседите му го познават единствено като „Дейвид“, без да са наясно с истинската му идентичност.

Кариерата на Банкси започва през 90-те години в Бристол – град, известен със силната си стрийт арт сцена и музикална култура, свързана с групи като Massive Attack и Portishead. Неговият характерен шаблонен стил се развива като практично решение за бързо създаване на графити с цел избягване на полицейско преследване.

Днес творбите му се продават за милиони. Една от най-известните му акции остава самоунищожаването на картината Girl with Balloon по време на търг на Sotheby's, което впоследствие увеличава стойността ѝ до рекордни нива.

Въпреки многобройните разследвания и твърдения, Банкси никога не е потвърдил официално самоличността си. Неговите представители нееднократно предупреждават, че подобни разкрития могат да застрашат както личната му сигурност, така и самото изкуство, чиято сила до голяма степен се корени в анонимността на своя автор.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коиловци брадърс

    0 2 Отговор
    По-логично е да се казва Бойко Борисов, известен художник от Банкя, откъдето идва и прякора Бански.

    Коментиран от #2, #6

    18:59 29.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Банкси

    3 1 Отговор
    бил артист според тпта Събина.

    Коментиран от #5

    19:07 29.03.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор
    Вее ли и пъстроцветното знаме?🌈🛴🤗🤣🖕

    19:15 29.03.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Банкси":

    Събина е дебела.🐖🐖🐖🤗🤣🖕

    19:15 29.03.2026

  • 6 Бански Старец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коиловци брадърс":

    Ще иска обезщетение. Ако може в бъчви, но ако няма и бутилки може.

    19:27 29.03.2026