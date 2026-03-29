Присила Пресли отрече да е приютила Сара Фъргюсън насред скандала с Епстийн

Бившата съпруга на Елвис Пресли - Присила Пресли категорично отхвърли твърденията, че Сара Фъргюсън пребивава в дома ѝ на фона на засиления обществен интерес към връзките на бившата херцогиня на Йорк с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

Фъргюсън не е била забелязвана публично от месеци, което породи редица спекулации за местонахождението ѝ. Сред тях се появиха твърдения, че тя се укрива в имението на Пресли в Лос Анджелис. Говорител на 80-годишната актриса обаче определи тези информации като „напълно неверни“.

Отричането идва след публикации в американски медии, според които Сара Фъргюсън временно е пребивавала при приятели, включително при Присила Пресли, след новите разкрития около т.нар. „досиета Епстийн“. Източници твърдят, че бившата съпруга на принц Андрю разполага с ограничен кръг близки хора, които са готови да поддържат контакт с нея в настоящата ситуация.

Приятелството между Фъргюсън и Пресли датира от години и е свързано с покойната Лиза Мари Пресли, дъщеря на Елвис Пресли. Сара нееднократно е описвала връзката си с Лиза Мари като сестринска. След смъртта ѝ през 2023 г. тя произнесе реч на възпоменателна церемония в Мемфис, цитирайки думи на кралица Елизабет II за скръбта като „цената, която плащаме за любовта“.

През последните месеци се появиха противоречиви информации за местонахождението на Фъргюсън – от швейцарски спа курорти до имоти в Обединените арабски емирства, Португалия и Ирландия. Самата тя не е коментирала публично тези твърдения.

Паралелно с това се засилва и натискът върху нея да даде показания пред американска комисия, разследваща дейността на Епстийн. Според информация от член на комисията, Сара Фъргюсън е поддържала близки отношения с финансиста и е получавала финансова подкрепа от него в миналото. Възможно е да ѝ бъде отправена официална покана за изслушване, макар че тя не може да бъде задължена по закон да свидетелства.

В този контекст се появиха и твърдения, че бившата съпруга на Андрю търси лична стабилност и насоки в труден период, включително чрез близки контакти с Присила Пресли. Според източници тя се опитва да възстанови баланса в живота си след поредицата от публични скандали и засилен медиен интерес.

Към момента няма официално потвърждение за местонахождението ѝ, а информацията остава основана основно на неофициални източници и медийни публикации.