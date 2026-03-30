Ерик Клептън искал да се откаже от музиката, след като чул на живо Джими Хендрикс

30 Март, 2026 09:42

„Мислех, че аз съм най-добрият, но този човек току-що сложи край на кариерата ми.“, споделя Клептън

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ерик Клептън изпитвал дълбоко възхищение и респект към Джими Хендрикс, като често го описва като най-великия китарист, когото някога е виждал. Отношението му е смесица от професионално страхопочитание, лична скръб и първоначален шок от таланта на Хендрикс.

Когато двамата се срещат за първи път в Лондон през октомври 1966 г., Хендрикс се качва на сцената по време на участие на групата на Клептън, Cream. След като вижда изпълнението на Хендрикс, включващо свирене със зъби и с китара зад гърба, Клептън е толкова поразен, че слиза от сцената и не може да запали цигара от треперене на ръцете. По-късно той споделя на мениджъра си:

„Мислех, че аз съм най-добрият, но този човек току-що сложи край на кариерата ми.“

Клептън винаги е подчертавал уникалността на Хендрикс. Той смята, че Джими е превърнал китарата в нещо напълно ново, съчетавайки блус корени с невиждана дотогава виртуозност и шоуменство. Въпреки че в началото Клептън е бил уплашен от конкурента си, двамата развиват приятелство, основано на общата им любов към блуса.

Смъртта на Хендрикс през 1970 г. оставя дълбок отпечатък върху Клептън. В нощта, в която Хендрикс умира, двамата е трябвало да се срещнат. Клептън дори е бил купил лява китара Stratocaster като подарък за Джими. Клептън признава, че смъртта на Хендрикс го е съкрушила емоционално и е допринесла за неговото оттегляне от сцената в началото на 70-те години.

В много интервюта през десетилетията Ерик Клептън продължава да поддържа тезата, че Хендрикс е недостижим и че никой друг не е успял да повтори неговия дух и иновация.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Роналдо

    24 1 Отговор
    И аз веднъж като гледах на живо българския национален отбор по футбол, ми идеше да се откажа от футбола

    09:45 30.03.2026

  • 2 честен ционист

    0 12 Отговор
    Затова бездарникът Джими стана набеден актьор Морган.

    09:45 30.03.2026

  • 3 Няма начин

    10 0 Отговор
    да се е хвалил, че "е най-добрият"! Не вярвам на това.

    09:48 30.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пришелец

    4 2 Отговор
    Без коментар!

    09:59 30.03.2026

  • 6 Милчо

    1 7 Отговор
    Как се свири със зъби от към гърба!?Истината е,че го слушат Клептън,Бек и Джими Пейдж.Накрая Джеф Бек казва:аз поне имам диплома за учител по география....Хендрикс в Сан Франциско го имат за имитатор,затова заминава за Англия.По това време в Щатите какви китаристи има!!

    Коментиран от #8, #19

    10:59 30.03.2026

  • 7 най добрите китаристи

    1 5 Отговор
    и те се раждат ненаучени . у нас няма добри китаристи . Клептън е имал много аудитория . затова е много известен и богат . в днешно време един неук човек може с дребни пари бързо да се обзаведе с китара и самоучител . за 2 месеца да прави неща кат Клептън .

    Коментиран от #10

    11:36 30.03.2026

  • 8 Всъщност,

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Милчо":

    Веднъж е свирил със зъби, а друг път с китарата зад гърба.
    Едва ли е бил много на себе си ...

    Коментиран от #13

    11:43 30.03.2026

  • 9 Идън

    3 4 Отговор
    Харесвам музиката на Слоу хенд-Бавната ръка. Така са наричали Ерик Клептън. Леми е бил роуди на Джимарата.Музиката на Ерик докосва душата ми- ,,Когато моята китара нежно ридае,, - Ерик свири заедно с Джордж Харисън- а после Харисън сам я свири на сватбата на Ерик със съпругата му Пати.Но най- докосващата песен на Ерик е тази написана и посветена на неговия син-,, Сълзи от небето,,.За мен звученето на китарата на Клептън е разпознаваемо сред хиляди други- той има свой неповторим стил на свирене. Wish You Long Life, Slow Hand!

    11:54 30.03.2026

  • 10 Идън

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "най добрите китаристи":

    Не става така- то е въпрос на харизма. Всеки може да се научи- но не всеки е надарен с този Божи дар.Има виртуози- има класици- има Богове на китарата... И те са единици.Хеле пък Ингви- Ричи... няма да ги изброявам- те са недостижими не само като китаристи- а и кото КОМПОЗИТОРИ И ТЕКСТОПИСЦИ.

    12:04 30.03.2026

  • 11 един

    2 1 Отговор
    Хендрикс и Клептън може да са велики китаристи,но стилът/блус/ който свирят на мен не ми допада особено,с удоволствие слушам далеч по-мелодичното свирене и звучене на Ричи Блекмор/Deep Purple i Rainbow/-китарист от световна класа!

    Коментиран от #12

    12:06 30.03.2026

  • 12 Идън

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "един":

    Ричи също е блусар до върховете на златните си пръсти- той започва с този стил.За мен той е единствения Бог на китарата- всичките други китаристи са едно или многостъпала под него.Комбинацията му с всички вокалисти е нещо върховно- но предпочитам тази Рони Джеймс ДИО-Rainbow-,, A light In The Black,,- for you.

    Коментиран от #14

    12:23 30.03.2026

  • 13 Милчо

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Всъщност,":

    Не съм го прочел добре....Но да кажеш,че Хендрикс е велик китарист по това време,е малко несериозно.Чикагските музиканти не ги броим,ноПитър Грийн,Мик Тейлър,Пол Кософ,Алвин Лий,най-общо британския блус рок,Рори Галагар,малко по-късно,моля извинете.

    Коментиран от #16

    12:40 30.03.2026

  • 14 Милчо Лаков

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Идън":

    Сигурно помниш Stargazer...

    12:45 30.03.2026

  • 15 любител на рока

    3 1 Отговор
    Има много добри китаристи, с много музика зад гърба си, но когато Хендрикс докосне жиците, те удря тока, няма такова свирене! Има още един китарист, който ми докосва душата, защото свири с душа и сърце - Слаш. Но и самият той признава, че не може да стигне техниката на Хендрикс, въпреки, че Слаш свири от 45 години примерно...

    12:55 30.03.2026

  • 16 Идън

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Милчо":

    Не само помня,,Звездоброец,,- плачех на нея и я въртях докато съседите не получиха нервен срив - защото ги слушах с волумето на мах:) Сега- също.По коментар13- съм на същото мнение и обожавам музиката на изброените. То и метълът е създаден в Британия- не в Америка.

    13:24 30.03.2026

  • 17 а синът на Къци

    0 1 Отговор
    къде е в тази класация?

    13:33 30.03.2026

  • 18 Дзак

    0 0 Отговор
    Със сигурност е така!

    13:39 30.03.2026

  • 19 Идън

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Милчо":

    Причината за минусите са двете удивителни и са те разбрали грешно.Препинателният знак в този случай трябва да е въпросителна.

    13:39 30.03.2026