Ерик Клептън искал да се откаже от музиката, след като чул на живо Джими Хендрикс

Ерик Клептън изпитвал дълбоко възхищение и респект към Джими Хендрикс, като често го описва като най-великия китарист, когото някога е виждал. Отношението му е смесица от професионално страхопочитание, лична скръб и първоначален шок от таланта на Хендрикс.
Когато двамата се срещат за първи път в Лондон през октомври 1966 г., Хендрикс се качва на сцената по време на участие на групата на Клептън, Cream. След като вижда изпълнението на Хендрикс, включващо свирене със зъби и с китара зад гърба, Клептън е толкова поразен, че слиза от сцената и не може да запали цигара от треперене на ръцете. По-късно той споделя на мениджъра си:
„Мислех, че аз съм най-добрият, но този човек току-що сложи край на кариерата ми.“
Клептън винаги е подчертавал уникалността на Хендрикс. Той смята, че Джими е превърнал китарата в нещо напълно ново, съчетавайки блус корени с невиждана дотогава виртуозност и шоуменство. Въпреки че в началото Клептън е бил уплашен от конкурента си, двамата развиват приятелство, основано на общата им любов към блуса.
Смъртта на Хендрикс през 1970 г. оставя дълбок отпечатък върху Клептън. В нощта, в която Хендрикс умира, двамата е трябвало да се срещнат. Клептън дори е бил купил лява китара Stratocaster като подарък за Джими. Клептън признава, че смъртта на Хендрикс го е съкрушила емоционално и е допринесла за неговото оттегляне от сцената в началото на 70-те години.
В много интервюта през десетилетията Ерик Клептън продължава да поддържа тезата, че Хендрикс е недостижим и че никой друг не е успял да повтори неговия дух и иновация.
1 Роналдо
2 честен ционист
3 Няма начин
5 Пришелец
6 Милчо
7 най добрите китаристи
8 Всъщност,
До коментар #6 от "Милчо":Веднъж е свирил със зъби, а друг път с китарата зад гърба.
Едва ли е бил много на себе си ...
9 Идън
10 Идън
До коментар #7 от "най добрите китаристи":Не става така- то е въпрос на харизма. Всеки може да се научи- но не всеки е надарен с този Божи дар.Има виртуози- има класици- има Богове на китарата... И те са единици.Хеле пък Ингви- Ричи... няма да ги изброявам- те са недостижими не само като китаристи- а и кото КОМПОЗИТОРИ И ТЕКСТОПИСЦИ.
11 един
12 Идън
До коментар #11 от "един":Ричи също е блусар до върховете на златните си пръсти- той започва с този стил.За мен той е единствения Бог на китарата- всичките други китаристи са едно или многостъпала под него.Комбинацията му с всички вокалисти е нещо върховно- но предпочитам тази Рони Джеймс ДИО-Rainbow-,, A light In The Black,,- for you.
13 Милчо
До коментар #8 от "Всъщност,":Не съм го прочел добре....Но да кажеш,че Хендрикс е велик китарист по това време,е малко несериозно.Чикагските музиканти не ги броим,ноПитър Грийн,Мик Тейлър,Пол Кософ,Алвин Лий,най-общо британския блус рок,Рори Галагар,малко по-късно,моля извинете.
14 Милчо Лаков
До коментар #12 от "Идън":Сигурно помниш Stargazer...
15 любител на рока
16 Идън
До коментар #13 от "Милчо":Не само помня,,Звездоброец,,- плачех на нея и я въртях докато съседите не получиха нервен срив - защото ги слушах с волумето на мах:) Сега- също.По коментар13- съм на същото мнение и обожавам музиката на изброените. То и метълът е създаден в Британия- не в Америка.
17 а синът на Къци
18 Дзак
19 Идън
До коментар #6 от "Милчо":Причината за минусите са двете удивителни и са те разбрали грешно.Препинателният знак в този случай трябва да е въпросителна.
