Китаристът на No Doubt е диагностициран с Паркинсон

Китаристът на No Doubt Том Дюмон обяви в своя Instagram профил, че е диагностициран с болестта на Паркинсон в ранен стадий.

58-годишният музикант призна, че е започнал да изпитва симптоми на болестта преди няколко години, след което Дюмон се е консултирал с терапевт и невролог. Китаристът увери, че все още може да свири с групата, която се готви за концерти в Лас Вегас след месец.

„Не беше лесно. Всеки ден е труден и ще направя още едно видео, където ще разкажа подробно за болестта на Паркинсон. Добрата новина е, че все още мога да изпълнявам музика. Все още мога да свиря на китара. Чувствам се чудесно“, сподели артистът.

Дюмон подчерта, че откровеността на другите относно здравето им го е вдъхновила да сподели диагнозата си. Според китариста това ще помогне в борбата със стигмата и е важно за повишаване на осведомеността.

No Doubt, водена от певицата Гуен Стефани, се събра отново през последните години и ще изнесе концерт в Sphere в Лас Вегас.