Истинският вокален педагог в „Като две капки вода” не е Михаела Маринова?

30 Март, 2026 12:32 2 502 15

Звездните участници в шоуто се учат от друга вокална педагожка - някои от години

Мария Атанасова

Михаела Маринова уж е новият вокален педагог в шоуто „Като две капки вода”, но участниците всъщност разчитат на съвсем друг специалист, за да си научат песните. Това е Искра Милкова. Тази година тя консултира три от звездите в шоуто – Иво Димчев, Емилия и Весела Бабинова. Миналата година пък е работила с Иван Христов, Николаос Цитиридис, Михаела Филева и победителя Вениамин, пише Хот Арена.

„Гласувайте за Веси, Еми и Иво”, призовава истинската вокална педагожка в „Капките” по време на едно от предаванията на живо. Тя е започнала работа с Весела Бабинова в началото на сезона и месец по-късно журито на предаването, както и всички зрители, отчитат резкия напредък на актрисата в пеенето. Миналата неделя тя успя да вземе без грешка дори най-високия тон в песен на Адел, която ѝ се падна от бутона на късмета. Хилда Казасян отбеляза, че е била сигурна, че Бабинова няма да се справи с парчето, но тя го е изпяла като професионална певица.

Докато Искра Милкова работи с участниците в шоуто, учейки ги как да изпълняват парчетата си най-близо до оригиналите, лаврите обира Михаела Маринова. Тази година тя пое от Етиен Леви щафетата на официален вокален педагог на шоуто. Мишето наистина стои добре пред камера, а като певица е перфектна – едва ли има човек, който с чиста съвест би оспорил вокалните ѝ качества. Но тя не е истинският вокален педагог на участниците. Тази работа, поне що се отнася до Весела, Иво и Емилия, се върши именно от Искра.

Вероятно подобна е била ситуацията и с Етиен Леви, защото педагожката миналата година е работила и с четиримата участниците, събрали най-много точки и най-висок зрителски вот през сезона. Това са победителят Вениамин, класираната втора Михаела Филева, третият – Иван Христов, и четвъртото място – Цитиридис. Александра Лашкова също е ползвала услугите ѝ, но там, където природата е спестила музикален слух, дори и най-добрият педагог не може да компенсира липсите.

Въпросната педагожка работи с продуцента Маги Халваджиян вече 12 години. Първоначално той я кани в „Х Фактор”, от което следва, че би трябвало да е консултирала дори Михаела Маринова, която за първи път изгрява именно в този формат. Милкова подготвя за сцената на „Евровизия” Кристиан Костов, който през 2017г. класира България на второ място на този конкурс – най-високото постижение на страната ни в него до момента. Същата вокална педагожка е учителка на Дара, която тази година ще ни представя на форума.

Не е ясно какво е причината Маги Халваджиян да я крие, но именно тя стои зад изпълненията на най-прогресиращите във вокално отношение участници, а не звездата Михаела. Мишето влиза в шоуто на Нова тв основно за да ѝ ръкопляскат всеки понеделник вечер.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей,Патрашкова?

    12 0 Отговор
    Не ни интересува

    12:33 30.03.2026

  • 2 Тези

    9 0 Отговор
    И за секс не ме интересуват, за вокални данни - ИЧ!

    12:35 30.03.2026

  • 3 Еееех

    11 0 Отговор
    Маро, Марооо за ожалване си. Само се чудя кой ти дава пари за тея глупотевини, които списваш?

    12:38 30.03.2026

  • 4 Учуден

    18 0 Отговор
    И защо изгониха Етиен Леви?
    Мишето още няма знанията и опита на Леви?

    Коментиран от #5

    12:43 30.03.2026

  • 5 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Учуден":

    Щот пипал некви деца

    12:46 30.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    кажете си направо кой клати мишето, че му намериха "работа"
    щото освен да се ли тъпо и да ръси простотии друго не прави

    12:52 30.03.2026

  • 7 Милчо Лаков

    13 0 Отговор
    Като помним Етиен какъв певец беше....

    12:55 30.03.2026

  • 8 Идън

    11 1 Отговор
    Мога да изпитвам само уважение и възхищение към ИскраМилкова- за това което прави и вероятно не желае да е под прожекторите .Ричи Блекмор не пожела да бъде въведен в залата на славата- това не омаловажи пред хората неговия талант .Нямам представа какъв е случаят- но респект към госпожата.Може го.

    13:06 30.03.2026

  • 9 Ламбо

    4 1 Отговор
    Миме откъде ги ровиш тези простотии ?

    13:23 30.03.2026

  • 10 Плебей

    2 5 Отговор
    Комунистчетата май не харесват Михаела Филева

    13:25 30.03.2026

  • 11 Българин

    7 2 Отговор
    Нищо не струва тая Михаела.Напразно я лансирате.Освен да се явява полугола на сцената,за друго не става.Сбъркала е попрището.

    13:26 30.03.2026

  • 12 Малко злобно и много непрофесионално е

    1 0 Отговор
    написаното от авторката: "Александра Лашкова също е ползвала услугите ѝ, но там, където природата е спестила музикален слух, дори и най-добрият педагог не може да компенсира липсите"

    13:48 30.03.2026

  • 13 бобббб

    1 0 Отговор
    Дара има 1000 процентен шанс да спечели евровизия от долу на горе с тази песен.

    13:54 30.03.2026

  • 14 ами,

    4 0 Отговор
    Сложете тогава снимката на Искра Милкова.Защо сте изтипосали Михаела Маринова?

    14:07 30.03.2026

  • 15 Васил

    1 1 Отговор
    Явно е добра в креватният фитнес за да я турят там

    14:30 30.03.2026