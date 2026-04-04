Тайната фигура зад кралските деца: коя е бавачката на Уилям и Кейт

4 Април, 2026 14:52, обновена 4 Април, 2026 14:51 2 505 7

След повече от десетилетие вярна служба възниква въпросът дали ролята ѝ не е към своя край

Тайната фигура зад кралските деца: коя е бавачката на Уилям и Кейт - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ако има човек в домакинството на принц Уилям и Кейт Мидълтън, който им е доказал безусловна лоялност през последното десетилетие, това е Мария Тереса Турион Борайо - жената, която се грижи за децата им.

Испанската бавачка на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис от години е неизменна част от ежедневието на кралското семейство. С порастването на децата обаче все по-често възниква въпросът колко дълго още ще остане на тази позиция.

На 24 март Турион Борайо беше удостоена с Кралския викториански медал - лично отличие от крал Чарлз за заслугите ѝ към семейството. Това признание подчертава високата оценка за нейната работа и дългогодишната ѝ отдаденост.

Тя се присъединява към домакинството през 2014 г., когато принц Джордж е едва на осем месеца, и оттогава присъства на редица важни моменти от живота на децата. Известна е с умението си да съчетава строгост и топлота - подход, който според източници от двореца дава отлични резултати.

Турион Борайо е възпитаничка на Norland College - елитно училище за бавачки във Великобритания, където се изучават детско развитие, първа помощ, безопасност, самозащита и дори защитно шофиране.

Въпреки това, традиционно специалистите от Norland се грижат за деца до около осемгодишна възраст. Принц Луис скоро ще достигне тази граница, а принц Джордж вероятно ще продължи образованието си в пансион, което поставя под въпрос бъдещата роля на бавачката.

След преместването от Кенсингтънския дворец във Уиндзор през 2022 г., Уилям и Кейт избраха да живеят без персонал на пълен работен ден в дома си - решение, което се различава от практиките на предишни поколения в кралското семейство.

Макар Турион Борайо и останалите служители да остават близо до семейството, тази промяна подсказва, че ролята ѝ може постепенно да се трансформира - или дори да наближава своя край.

Източник: Lifestyle.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 50 години

    11 4 Отговор
    сън не ме е хванал да разбера коя ще да е тая бавачка!

    Коментиран от #2, #3

    14:54 04.04.2026

  • 2 Крал Артур

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "50 години":

    Робинята Изаура!

    15:09 04.04.2026

  • 3 Цеко

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "50 години":

    Жалко, че изгуби толкова време в четене и коментиране на статията и най-накрая не разбра коя е. Много тъжо.

    15:16 04.04.2026

  • 4 Жоро

    2 0 Отговор
    Кралят конвърт ли е? Нещо пак ни будалкат с тъпотийки...

    16:29 04.04.2026

  • 5 Крал Мас

    3 0 Отговор
    Вероятно някоя британка или филипинка, която не може и да чете и пише

    19:16 04.04.2026

  • 6 ЗРИТЕЛ

    0 0 Отговор
    ЖАЛКО,... едва 5 коментара, много слаб интерес

    22:12 04.04.2026

  • 7 кастроли

    1 0 Отговор
    И аз обичам да се плезотя,като Шарлотката!

    06:35 05.04.2026