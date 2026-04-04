Тайната фигура зад кралските деца: коя е бавачката на Уилям и Кейт

Ако има човек в домакинството на принц Уилям и Кейт Мидълтън, който им е доказал безусловна лоялност през последното десетилетие, това е Мария Тереса Турион Борайо - жената, която се грижи за децата им.

Испанската бавачка на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис от години е неизменна част от ежедневието на кралското семейство. С порастването на децата обаче все по-често възниква въпросът колко дълго още ще остане на тази позиция.

На 24 март Турион Борайо беше удостоена с Кралския викториански медал - лично отличие от крал Чарлз за заслугите ѝ към семейството. Това признание подчертава високата оценка за нейната работа и дългогодишната ѝ отдаденост.

Тя се присъединява към домакинството през 2014 г., когато принц Джордж е едва на осем месеца, и оттогава присъства на редица важни моменти от живота на децата. Известна е с умението си да съчетава строгост и топлота - подход, който според източници от двореца дава отлични резултати.

Турион Борайо е възпитаничка на Norland College - елитно училище за бавачки във Великобритания, където се изучават детско развитие, първа помощ, безопасност, самозащита и дори защитно шофиране.

Въпреки това, традиционно специалистите от Norland се грижат за деца до около осемгодишна възраст. Принц Луис скоро ще достигне тази граница, а принц Джордж вероятно ще продължи образованието си в пансион, което поставя под въпрос бъдещата роля на бавачката.

След преместването от Кенсингтънския дворец във Уиндзор през 2022 г., Уилям и Кейт избраха да живеят без персонал на пълен работен ден в дома си - решение, което се различава от практиките на предишни поколения в кралското семейство.

Макар Турион Борайо и останалите служители да остават близо до семейството, тази промяна подсказва, че ролята ѝ може постепенно да се трансформира - или дори да наближава своя край.

Източник: Lifestyle.bg.