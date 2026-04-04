Любов в Холивуд: как Лиса Кудроу запази брака си 30 години

4 Април, 2026 15:22

Звездата от Приятели разкрива простата, но рядка „тайна“ на дългата връзка

Ели Стоянова

Не е особено често срещано в Холивуд да има звезди, които могат да се похвалят с дълъг и стабилен брак, но именно Лиса Кудроу е доказателство, че това е възможно - стига и двете страни да го искат истински. Звездата от Приятели вече три десетилетия е омъжена за Мишел Стърн.

По време на премиерата на третия сезон на The Comeback актрисата говори пред People за това какво стои зад успешния им брак.

„Мисля, че това е всичко - взаимно уважение. Да искаш да останеш с човека до себе си, да се учиш отново на уважение, да го практикуваш и най-вече да се изслушвате“, споделя тя.

На събитието Кудроу бе в компанията на съпруга си и техния син Джулиан Мъри Стърн, който също участва в сериала.

Актрисата разказва с усмивка и за неловък, но мил момент от снимачната площадка.
„Бях малко уморена, влязох и видях Джулиан да седи на дивана. Просто отидох и се сгуших до него“, спомня си тя.

Реакцията обаче била изненадваща - не всички наоколо знаели, че той е нейният син.
„Той каза: ‘Здравей, мамо’, а всички го гледаха объркано. Явно за някои беше странно какво се случва“, допълва с чувство за хумор Кудроу.

Историята ѝ показва, че дори в свят като Холивуд, където връзките често са краткотрайни, стабилността е напълно възможна - когато има уважение, търпение и желание.

Източник: Lifestyle.bg.


