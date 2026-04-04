Любов в Холивуд: как Лиса Кудроу запази брака си 30 години

Не е особено често срещано в Холивуд да има звезди, които могат да се похвалят с дълъг и стабилен брак, но именно Лиса Кудроу е доказателство, че това е възможно - стига и двете страни да го искат истински. Звездата от Приятели вече три десетилетия е омъжена за Мишел Стърн.
По време на премиерата на третия сезон на The Comeback актрисата говори пред People за това какво стои зад успешния им брак.
„Мисля, че това е всичко - взаимно уважение. Да искаш да останеш с човека до себе си, да се учиш отново на уважение, да го практикуваш и най-вече да се изслушвате“, споделя тя.
На събитието Кудроу бе в компанията на съпруга си и техния син Джулиан Мъри Стърн, който също участва в сериала.
Актрисата разказва с усмивка и за неловък, но мил момент от снимачната площадка.
„Бях малко уморена, влязох и видях Джулиан да седи на дивана. Просто отидох и се сгуших до него“, спомня си тя.
Реакцията обаче била изненадваща - не всички наоколо знаели, че той е нейният син.
„Той каза: ‘Здравей, мамо’, а всички го гледаха объркано. Явно за някои беше странно какво се случва“, допълва с чувство за хумор Кудроу.
Историята ѝ показва, че дори в свят като Холивуд, където връзките често са краткотрайни, стабилността е напълно възможна - когато има уважение, търпение и желание.
Източник: Lifestyle.bg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хихихихи
Коментиран от #7
15:06 04.04.2026
2 Както всички останали
15:21 04.04.2026
3 а ти елче как
15:53 04.04.2026
4 Тв критик
16:11 04.04.2026
5 Салмонела
Коментиран от #8, #12
16:14 04.04.2026
6 Гост666
16:16 04.04.2026
7 хохохохо
До коментар #1 от "хихихихи":што викаха на маати раз поретината?
Коментиран от #9
16:21 04.04.2026
8 Валентин
До коментар #5 от "Салмонела":Не си само ти. По-рано никога не ми е пукало дали някой е евреин или не, даже сега нямам протви обикновените израелтяни и евреи, но вече тайничко се надявам терористичният им бардак наречен Израел да престане да съществува.
19:01 04.04.2026
9 От събор...
До коментар #7 от "хохохохо":А на баба ти и викаха съборетина.😆
21:16 04.04.2026
10 Хейт
22:14 04.04.2026
11 Тв критик
22:18 04.04.2026
12 лицензиран шут
До коментар #5 от "Салмонела":Твърди се , че Лиса Кудроу е от еврейски произход. Обаче.. Нейните предци са емигрирали в САЩ от Източна Европа (Беларус и Русия, Германия и Унгария). Прабаба й е от Беларус. Демек - хазари , а не баш юдеи.
23:39 04.04.2026