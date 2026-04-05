Най-актуалните прически: тенденции за пролетта и идеи за стилна визия за косата

Естествени вълни

През тази пролет водещ тренд са естествените, леко небрежни вълни. Те изглеждат непринудено и свежо, като създават усещане за лекота. Могат да бъдат както по-фини, така и по-обемни, но винаги с ефект на естествена текстура. Спрейове за обем и леки маши помагат за постигането на тази визия без излишна изкуственост.

Плитки

Плитките се завръщат като силен тренд – от фини френски варианти до по-сложни и артистични сплитания. Те могат да се комбинират с разпусната коса и вълни, създавайки романтична или бохемска визия. Подходящи са както за класически, така и за по-смели и модерни рокли.

Високи опашки и „sleek“ стил

Гладката висока опашка остава класика, която тази пролет е особено актуална. Тя подчертава чертите на лицето и акцентира върху деколтето и аксесоарите. Вариациите включват обемна опашка с леки вълни или изцяло изправена и елегантно загладена версия за минималистичен ефект.

Блясък и аксесоари

Здравият блясък на косата е задължителен за официални поводи. Леки масла и серуми придават гладкост и сияние, без да утежняват прическата. Аксесоари като диадеми, фиби и декоративни ленти добавят завършен и празничен акцент.

Цветни акценти

За по-смелите визии тази пролет се налагат дискретни цветни кичури и омбре ефекти. Временните спрейове за коса позволяват експерименти без трайна промяна, което ги прави идеални за специални поводи като абитуриентския бал.

Източник: Dir.bg.