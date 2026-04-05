Най-актуалните прически: тенденции за пролетта и идеи за стилна визия за косата

5 Април, 2026 11:23 3 155 6

Как да изберете прическа, която подчертава стила ви и следва най-новите тенденции

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Естествени вълни

През тази пролет водещ тренд са естествените, леко небрежни вълни. Те изглеждат непринудено и свежо, като създават усещане за лекота. Могат да бъдат както по-фини, така и по-обемни, но винаги с ефект на естествена текстура. Спрейове за обем и леки маши помагат за постигането на тази визия без излишна изкуственост.

Плитки

Плитките се завръщат като силен тренд – от фини френски варианти до по-сложни и артистични сплитания. Те могат да се комбинират с разпусната коса и вълни, създавайки романтична или бохемска визия. Подходящи са както за класически, така и за по-смели и модерни рокли.

Високи опашки и „sleek“ стил

Гладката висока опашка остава класика, която тази пролет е особено актуална. Тя подчертава чертите на лицето и акцентира върху деколтето и аксесоарите. Вариациите включват обемна опашка с леки вълни или изцяло изправена и елегантно загладена версия за минималистичен ефект.

Блясък и аксесоари

Здравият блясък на косата е задължителен за официални поводи. Леки масла и серуми придават гладкост и сияние, без да утежняват прическата. Аксесоари като диадеми, фиби и декоративни ленти добавят завършен и празничен акцент.

Цветни акценти

За по-смелите визии тази пролет се налагат дискретни цветни кичури и омбре ефекти. Временните спрейове за коса позволяват експерименти без трайна промяна, което ги прави идеални за специални поводи като абитуриентския бал.

Източник: Dir.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Любов

    3 0 Отговор
    Най-актуалните прически: тенденции за пролетта и идеи за стилна визия за косата в парламента!

    11:33 05.04.2026

  • 3 Тити

    2 0 Отговор
    Интересува ме в Северна Корея кои са най модните прически.

    12:14 05.04.2026

  • 4 Айше

    0 0 Отговор
    Отидох сутринта да ми направат слик стил. Фризьорката са разкреще. Да сам са измила първом. Яз й показвам на телефона, че за фризура сам дошла, да сурпризирам Асан довечера, она ма праща да са баням. Оно вода нема, я че са баням?! Луди ора...

    Коментиран от #5

    15:57 05.04.2026

  • 5 Нищо, карай рошава!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Айше":

    Само не се изрусявай, че не ти ходи на тена!

    17:30 05.04.2026

  • 6 Айши

    1 0 Отговор
    Правя си плетки скромни. Изцяло самичка!

    23:34 05.04.2026