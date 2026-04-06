Лиса Кудроу се оплака: На никой не му пукаше за мен, аз бях шестият "приятел"

6 Април, 2026

Въпреки отношението на мнозина, актрисата спечели награда "Еми" за ролята на Фийби в "Приятели"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Актрисата Лиса Кудроу заяви открито, че персонажът ѝ Фийби Бъфе от култовия сериал "Приятели" не е бил възприеман като най-популярния сред зрителите и индустрията в началото на кариерата ѝ.

В интервю за изданието The Independent, публикувано в събота, Кудроу посочва, че дълго време е била разглеждана като второстепенна фигура дори в рамките на собствената си професионална среда. По думите ѝ, в части от нейната агенция тя е била наричана „шестият приятел“, което отразява ограничените очаквания към нейното развитие в Холивуд.

Сериалът, в който участват още Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Дейвид Шуимър, Мат Леблан и покойният Матю Пери, се излъчва в продължение на десет сезона между 1994 и 2004 г. Въпреки че Лиса Кудроу печели награда „Еми“ през 1998 г. за поддържаща женска роля в комедийния сериал, тя отбелязва, че признанието не е променило съществено нагласите към нея в индустрията.

Актрисата допълва, че в началото не е имало ясна визия за бъдещата ѝ кариера. Според нея възприятието е било, че участието ѝ в „Приятели“ е по-скоро въпрос на късмет, отколкото резултат от дългосрочен потенциал.

В отделен разговор с Лили Томлин за списание Interview, звездата коментира и процеса на изграждане на образа на Фийби. Тя подчертава, че първоначално персонажът е бил далеч от нейната собствена личност и е изисквал сериозна актьорска работа, за да бъде обосновано поведението му на екрана. С течение на времето обаче актрисата признава, че е възприела част от характеристиките на героинята, включително по-леко отношение към живота и интерес към духовни теми.

Лиса Кудроу отхвърля широко разпространеното възприятие за Фийби като повърхностен или лековат персонаж. По думите ѝ подобни определения отразяват по-скоро тогавашните социални нагласи, отколкото реалната дълбочина на образа.

В момента 62-годишната актриса участва активно в промотирането на финалния сезон на сериала The Comeback и паралелно с това коментира пред The Hollywood Reporter и темата за остаряването в развлекателната индустрия. Тя посочва, че е започнала да използва естетични процедури като ботокс сравнително късно, но вече се е отказала от тях.

Лиса Кудроу признава, че гледа с известно притеснение към естествените процеси на стареене, но същевременно изразява готовност да приема по-зрели роли – тенденция, която според наблюдатели се засилва в Холивуд на фона на променящите се очаквания към актрисите в по-късен етап от кариерата им.


Подобни новини


  • 1 На никой не му пукаше за кифла

    10 4 Отговор
    дет не пуска гювеч

    Коментиран от #10

    16:01 06.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами

    9 2 Отговор
    Персонажа и беше второстепенен, явно такава замислен.. Сценарий,кво да правиш. Млади артисти и мълчание.Две го играят хубавици, една куха лейка... При мъжете един сваляч и куха лейка, един с плоски шеги и един влюбчив Пън..

    17:00 06.04.2026

  • 5 Страхотна

    1 1 Отговор
    статия, продължавай все така. Няма как някой да те спре.

    17:15 06.04.2026

  • 6 Ами, факт е, че не беше

    1 2 Отговор
    Тя е просто връзкарка, която много се подмазваше на Марта носеше подаръци, сладки и правеше безброй комплименти, а, Марта обича комплиментите. Била е планувана да отпадне още във втори сезон. От масажистка на пълен работен ден, хипи природозащитник близначка, бездомна крадла на свободна практика, сурогатна майка на природения си брат, който никога не се запозна с другата сестра, до какво ли не, те 10 пъти изменяха сюжетната линия за нея за да може някак да я наместят и накрая остана докрай единствено благодарение на умението си да се подмазва.

    19:27 06.04.2026

  • 7 Най - големият

    1 2 Отговор
    Тъпанар в сериала беше Рос! 🦨

    19:28 06.04.2026

  • 8 Приятели

    2 0 Отговор
    Да но Рос излизаше с най-големите п@тарани !! Което доказва че Рос си изигра супер ролята на тъпанар !

    Коментиран от #9

    19:30 06.04.2026

  • 9 Шуимър водеше класацията в Америка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Приятели":

    Кой да бъде ,, острелян" от сериала!

    20:00 06.04.2026

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "На никой не му пукаше за кифла":

    Понякога е по-важно да бъдеш себе си!

    22:07 06.04.2026