Лиса Кудроу се оплака: На никой не му пукаше за мен, аз бях шестият "приятел"

Актрисата Лиса Кудроу заяви открито, че персонажът ѝ Фийби Бъфе от култовия сериал "Приятели" не е бил възприеман като най-популярния сред зрителите и индустрията в началото на кариерата ѝ.

В интервю за изданието The Independent, публикувано в събота, Кудроу посочва, че дълго време е била разглеждана като второстепенна фигура дори в рамките на собствената си професионална среда. По думите ѝ, в части от нейната агенция тя е била наричана „шестият приятел“, което отразява ограничените очаквания към нейното развитие в Холивуд.

Сериалът, в който участват още Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Дейвид Шуимър, Мат Леблан и покойният Матю Пери, се излъчва в продължение на десет сезона между 1994 и 2004 г. Въпреки че Лиса Кудроу печели награда „Еми“ през 1998 г. за поддържаща женска роля в комедийния сериал, тя отбелязва, че признанието не е променило съществено нагласите към нея в индустрията.

Актрисата допълва, че в началото не е имало ясна визия за бъдещата ѝ кариера. Според нея възприятието е било, че участието ѝ в „Приятели“ е по-скоро въпрос на късмет, отколкото резултат от дългосрочен потенциал.

В отделен разговор с Лили Томлин за списание Interview, звездата коментира и процеса на изграждане на образа на Фийби. Тя подчертава, че първоначално персонажът е бил далеч от нейната собствена личност и е изисквал сериозна актьорска работа, за да бъде обосновано поведението му на екрана. С течение на времето обаче актрисата признава, че е възприела част от характеристиките на героинята, включително по-леко отношение към живота и интерес към духовни теми.

Лиса Кудроу отхвърля широко разпространеното възприятие за Фийби като повърхностен или лековат персонаж. По думите ѝ подобни определения отразяват по-скоро тогавашните социални нагласи, отколкото реалната дълбочина на образа.

В момента 62-годишната актриса участва активно в промотирането на финалния сезон на сериала The Comeback и паралелно с това коментира пред The Hollywood Reporter и темата за остаряването в развлекателната индустрия. Тя посочва, че е започнала да използва естетични процедури като ботокс сравнително късно, но вече се е отказала от тях.

Лиса Кудроу признава, че гледа с известно притеснение към естествените процеси на стареене, но същевременно изразява готовност да приема по-зрели роли – тенденция, която според наблюдатели се засилва в Холивуд на фона на променящите се очаквания към актрисите в по-късен етап от кариерата им.