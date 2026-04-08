Заради засилен интерес Селин Дион добави шест нови дати за концертите си в Париж наесен
Заради засилен интерес Селин Дион добави шест нови дати за концертите си в Париж наесен

8 Април, 2026 10:01 445 3

Натискът от страна на фенове мотивира Селин Дион да добави новите дати в концертната си програма

Заради засилен интерес Селин Дион добави шест нови дати за концертите си в Париж наесен - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шест допълнителни концерта бяха добавени към вече обявените десет, с които звездата Селин Дион бележи завръщането си на сцената в Париж през септември и октомври тази година, предаде АФП.

Това съобщи екипът на канадската певица в първия ден от предварителната продажба на билети, пише БТА.

Новите концерти ще бъдат на 18 и 25 септември, както и на 2, 9, 16 и 17 октомври, се посочва на официалния сайт на Дион. С допълнителните дати обявените досега концерти в Париж на канадската звезда стават 16.

Селин Дион планира петседмично пребиваване във френската столица, което ще започне на 12 септември. Концертите ще бъдат в дните сряда, петък и събота.

На 30 март, когато отбеляза 58-ия си рожден ден, звездата обяви завръщането си на сцената във видеоклип и чрез съобщения, прожектирани върху Айфеловата кула.

Селин Дион прекара шест години далече от публиката заради пандемията от COVID-19 и продължителни здравословни проблеми. От 2022 г. тя страда от рядко и нелечимо неврологично заболяване, известно като Синдром на скования човек.

След наплив от фенове, които се записаха за мащабна лотария, даваща достъп до днешната предварителна продажба на билети, общата продажба ще започне този петък.

На 17 април Селин Дион ще представи нова песен, написана от Жан-Жак Голдман, който стои зад D'eux - най-продаваният франкофонски албум в света с около 10 милиона копия, отбелязва АФП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Само по снимката щях да попитам

    3 1 Отговор
    какъв е тоя мургав трансвестит, ама видях заглавието 😄😄

    10:05 08.04.2026

  • 2 Хейт

    3 1 Отговор
    Огромен интерес към изпълнения на плейбек.

    10:09 08.04.2026

  • 3 Бойкот на О.Л.Хлъц

    3 1 Отговор
    Направо съм изненадан, че има хора, които ходят да гледат и слушат тази заспала баба...

    10:19 08.04.2026