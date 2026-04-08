Кичка Бодурова претърпя операция с пълна упойка

Естрадната звезда Кичка Бодурова успокои феновете си, че се чувства добре след операция, извършена под пълна упойка, без обаче да споделя в подробности защо се е наложила интервенцията. Все пак тя увери почитателите си, че операцията е преминала успешно и вече се възстановява.

Още през уикенда Кичка сподели за предстоящата операция като помоли верните ѝ фенове да ѝ пожелаят успех. Певицата изрично уточни, че интервенцията не е за разкрасяване, а нещо здравословно, което не търпи отлагане.

"Пожелайте ми на добър час! Имам нужда!“, написа певицата преди преходния ден, а в неделя - на Цветница, съобщи, че всичко е преминало по план и няма търпение да се срещне с публиката си след възстановяването.

Кичка Бодурова отправи и важно послание относно грижите за здравето: "Винаги съм казвала, че човек е като колата - ако си я гледал добре ще издържи по- дълго. Затова проверки , поддръжки , поправки, смяна на части- и всичко трябва да е навреме. Скоро ме чака дългия път към дома- готова съм! Е,… още малко!

Прегръщам всеки един от вас , които ми писахте с цялата си обич!".