Емоционален и изключително личен момент беляза последния епизод на „Хелс Китчън“, след като участникът от червения отбор Цветомир направи шокиращо признание пред всички. Готвачът, който започна участието си в синия отбор, а по-късно бе преместен от шеф Виктор Ангелов, разкри, че от цяла година не поддържа връзка с майка си. Причината – напрежение между семейството му и жената до него.

„Не съм обичал никого толкова, колкото моята приятелка. Имам сложни отношения с родителите ми. От една година не съм виждал майка ми. Щом не подкрепят моя избор за семейство, няма какво да направя“, сподели откровено Цветомир.

Изненадата дойде от шеф Ангелов, който разкри, че майката на участника му е писала лично. В съобщенията си тя изразява болката си от прекъснатата връзка, но и безусловната си любов към сина си.

„Гордея се с него. Искам просто да го видя. Има приятелка, която не му позволява да говори с мен и баща си. Ние го обичаме и сме горди с него“, гласи част от посланието на майката.

Цветомир не остана безучастен и отговори с откровеност: „Те възприемат, че тя не ми позволява да комуникирам с тях, а това не е така. Искам да не се месят в живота ми, да не ми се подиграват и обиждат, защото това преля капката на търпението ми. Липсва ми майка ми. Човекът, който цял живот ще те обича, е майката.“

Кулминацията настъпи, когато майката на Цветомир изненадващо се появи в ресторанта. Видимо развълнувана, тя сподели пред шеф Ангелов „Искам да го прегърна и да му кажа, че се гордея с него.“

Срещата между двамата беше силно емоционална – Цветомир се приближи, прегърна майка си и ѝ каза: „Искам да ме подкрепяш.“

Тя му обеща, че ще бъде до него и дори заяви, че ще се свърже с приятелката му Маргарита, за да изгладят отношенията. „Добре, обещавам“, каза тя.

Емоционалната среща разчувства останалите готвачи и гости на ресторанта, но породи буря от реакции в социалните мрежи, където мнозина изразиха мнение, че майката на Цветомир не е искрена и е разчитала на показност.

"Защо не се гордееше с него преди да го дават по телевизията, например когато се е задомил, когато е започнал работа, когато е направил нещо за себе си.", "За мен е някаква показност от нейна страна с визия като за дискотека (изкуствени мигли, доста къса рокля и други "козметични тунинги" за майка която иска да се "сдобри " е доста изкуствена!", "Страхотно зряло момче. Вероятно е пораснал и с момичето до себе си. Майки и бащи, научете се да не се бъркате във взаимоотношенията на децата си!! Дори и да грешат, те обичат вече друг човек по различен начин.", гласят част от коментарите.