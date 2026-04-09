Новини
Любопитно »
Цветомир от "Hell's Kitchen" се срещна с майка си след година отчуждение (ВИДЕО)

9 Април, 2026 10:32 538 5

  • хелс китчън-
  • hell's kitchen-
  • майка-
  • отчуждение-
  • среща-
  • семейство-
  • семейна драма

По думите на майката новата приятелка на сина ѝ не му позволява да контактува със семейството и близките му

Кадър: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емоционален и изключително личен момент беляза последния епизод на „Хелс Китчън“, след като участникът от червения отбор Цветомир направи шокиращо признание пред всички. Готвачът, който започна участието си в синия отбор, а по-късно бе преместен от шеф Виктор Ангелов, разкри, че от цяла година не поддържа връзка с майка си. Причината – напрежение между семейството му и жената до него.

„Не съм обичал никого толкова, колкото моята приятелка. Имам сложни отношения с родителите ми. От една година не съм виждал майка ми. Щом не подкрепят моя избор за семейство, няма какво да направя“, сподели откровено Цветомир.

Изненадата дойде от шеф Ангелов, който разкри, че майката на участника му е писала лично. В съобщенията си тя изразява болката си от прекъснатата връзка, но и безусловната си любов към сина си.

„Гордея се с него. Искам просто да го видя. Има приятелка, която не му позволява да говори с мен и баща си. Ние го обичаме и сме горди с него“, гласи част от посланието на майката.

Цветомир не остана безучастен и отговори с откровеност: „Те възприемат, че тя не ми позволява да комуникирам с тях, а това не е така. Искам да не се месят в живота ми, да не ми се подиграват и обиждат, защото това преля капката на търпението ми. Липсва ми майка ми. Човекът, който цял живот ще те обича, е майката.“

Кулминацията настъпи, когато майката на Цветомир изненадващо се появи в ресторанта. Видимо развълнувана, тя сподели пред шеф Ангелов „Искам да го прегърна и да му кажа, че се гордея с него.“

Срещата между двамата беше силно емоционална – Цветомир се приближи, прегърна майка си и ѝ каза: „Искам да ме подкрепяш.“

Тя му обеща, че ще бъде до него и дори заяви, че ще се свърже с приятелката му Маргарита, за да изгладят отношенията. „Добре, обещавам“, каза тя.

Емоционалната среща разчувства останалите готвачи и гости на ресторанта, но породи буря от реакции в социалните мрежи, където мнозина изразиха мнение, че майката на Цветомир не е искрена и е разчитала на показност.

"Защо не се гордееше с него преди да го дават по телевизията, например когато се е задомил, когато е започнал работа, когато е направил нещо за себе си.", "За мен е някаква показност от нейна страна с визия като за дискотека (изкуствени мигли, доста къса рокля и други "козметични тунинги" за майка която иска да се "сдобри " е доста изкуствена!", "Страхотно зряло момче. Вероятно е пораснал и с момичето до себе си. Майки и бащи, научете се да не се бъркате във взаимоотношенията на децата си!! Дори и да грешат, те обичат вече друг човек по различен начин.", гласят част от коментарите.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    4 0 Отговор
    Изкуствена кикимора все едно лъже любовник...

    10:35 09.04.2026

  • 2 Лична

    3 0 Отговор
    драма ! Тотално излишна !

    10:35 09.04.2026

  • 3 ха, ха

    2 2 Отговор
    Това не ми било ,,готварско,,предаване най ми било Съдби на кръстопът, т.е манджа с грозде сеирджииство.

    10:40 09.04.2026

  • 4 Тази

    1 0 Отговор
    Такава майка която смята, че сина й винаги трябва да е като нейна собственост, трябва да стои на разстояние и да спре да се показва . Вижте каква показност, момче бягай далече.

    10:45 09.04.2026

  • 5 Емигрант

    0 0 Отговор
    Това шоу е за "малоценни" българи които сами доброволно се подлагат на унижения, иронии и всякакви нечовешки отношения пред хиляди пред екраните, хора без достойнство, готвачи прости и явно с ниско съдържание за разбиране на същността на живота ! Не може един самозабравил се "супник"/Ангелов/ да обижда и да малтретира участниците в състезанието по толкова нечовешки и животински начин /маймунско е да захлупиш тиган с храна на главата на ЧОВЕК пред хиляди зрители /при условие, че храната в това шоу е скъпа и толкова много хора гладуват в България, а и милиони по света ? Тези участници в това шоу се нуждаят от разум, а не от придобиване на умения за готвене, защото те не могат да осъзнаят, че да се подложиш сам на унижения заради някаква сума пари е мазохизъм и доброволно самоунижение, това шоу на манджите отдавна не съществува в цивилизованите държави, защото е против човешкото достойнство и морал ! В България обаче достойнството на българинът отдавна е смачкано и шоуто затова и прогресира !

    11:02 09.04.2026