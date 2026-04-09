Новини
Любопитно »
Ергенът Стоян най-накрая с първа целувка преди да изчезне в следващия епизод (ВИДЕО)

9 Април, 2026 11:01 2 423 13

Кадри: bTV
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стоян най-накрая се престраши и направи своята първа целувка в „Ергенът“, а избраницата се оказа Илияна. Двамата прекараха необичайна вечер с малко храна, напитки и забавни игри, която постепенно прерасна в нещо доста по-романтично.

Още в началото на срещата Илияна повдигна темата за поведението на Стоян, като откровено сподели притесненията си: „Много си сдържан с мен напоследък. Не те познавам в тази светлина някак си“, каза тя.

Стоян не скри, че изпитва притеснение, но и призна, че мисли за нея повече, отколкото показва. Той разказа, че дори я е сънувал за първи път – в съня тя му обяснявала нещо с ентусиазъм, след което „се телепортирали“ и се случило нещо странно. Вместо да довърши историята обаче, Стоян изненада Илияна и я целуна.

Това се оказа първата му целувка от началото на предаването, с което той стана последният от тримата ергени, който прави тази важна крачка. Преди него Крис и Марин вече отбелязаха със своите избраници, като младежът Марин разцелува две от тях - Михаела и Алия. Крис не скри желанията си пък към фаворитката му Елеонора.

Илияна не скри радостта си от случилото се и сподели пред камерите: „Беше на правилното място в правилния момент. Радвам се, че се случи сега, а не по-късно.“

Романтичната вечер завърши под дъжда, който двамата приеха като символичен знак за ново начало. С усмивка те си пожелаха „да им върви по вода“, оставяйки зрителите в очакване как ще се развият отношенията им занапред.

Интересното настъпва обаче в промото към следващия епизод, който ще се излъчи тази вечер. В него става ясно, че Стоян е изчезнал, а на негово място влиза нов четвърти Ерген. Както писахме по-рано това е един от операторите - Георги Гатев.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Илияна

    13 1 Отговор
    Ах, най накрая и на мен да се случи това вълшебство! Досега колко са ме блъскали без да ме целуват...

    11:09 09.04.2026

  • 2 ха ха Хо

    16 2 Отговор
    От продукцията са ги подтикнали, даже шотове ги накараха да пият а Стоян в началото на предаването заяви,че не пие.Горкит той,,енигматичен и артистичен,,изчерпаха му се жалките етюдчета с които се престявя та напуска за малко да си съчини нови.Толкова нелепо държание на ,,мъж,,жалко за готината му майка.

    11:12 09.04.2026

  • 3 😂😂😂

    14 2 Отговор
    Като ги гледам ергенките с тея носове и филъри, нищо чудно че си е тръгнал. Не е можал да се наспи от страх.

    11:15 09.04.2026

  • 4 Жива да ни бях

    10 3 Отговор
    Кой го гледа този буламач докато света наоколо гори?!

    11:46 09.04.2026

  • 5 Горан

    11 0 Отговор
    Целувката е заснета по възможно най-отвратителния начин. Само не им показаха сливиците..

    11:56 09.04.2026

  • 6 Стоян е усетил

    5 1 Отговор
    Лекия полъх на веян паламуд от чатала на Илияна и е изчезнал...

    12:11 09.04.2026

  • 7 Шопа

    6 1 Отговор
    Тези са извратени , първо правят секс , после се целуват.

    12:11 09.04.2026

  • 8 ЕстетЪ

    5 0 Отговор
    Евала на продуцентът...успя да събере какви ли не и3р0ди в това предаване.

    12:22 09.04.2026

  • 9 Грамофон свири, майка плаче

    11 0 Отговор
    Гледайте предаването, за да разберете нивото на nр0ститvтките в България.

    12:23 09.04.2026

  • 10 Рижа ЛИСИЦА

    5 1 Отговор
    Как ли Борислава Йовчева-бИКИНИТе е цАлуВнала юнак Бойко , та да получи цЕла къщурка в барЦелонските земи ?
    Ха сетете се сами ! Скъпо ли се е продала ?

    Коментиран от #11

    12:26 09.04.2026

  • 11 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Рижа ЛИСИЦА":

    Маани, срам ме е да ти кажем, ама - нали знаеш как се дига заспала змия да се изправи? Като я ръчкаш с пръчка...

    12:35 09.04.2026

  • 12 Някой

    4 0 Отговор
    И аз си останах стария ерген на 48 години, висок съм 1,60 см и жените ма не щат , и вече съм вдигнал ръце и съм се предал !!!

    13:29 09.04.2026

  • 13 Дядо Соки

    2 0 Отговор
    От фенове съм чувал за
    чалгапевачки и плейлейки, как например Джорджия биля забременяла от нейн
    фен и платила за манипулиране на теста за бащинство за да може да
    получва издръжка от Кирчо Руския, за дете което не е негово или това
    според вас не е криминалнопроявление да фЪлшифицира резултатите и за
    Емилия на Жорж Б. и Светлана Василева на Християн Г. същото се говори и
    явно за това хората са се развели като са разбрали какви жени са.

    16:19 09.04.2026