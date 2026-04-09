Ергенът Стоян най-накрая с първа целувка преди да изчезне в следващия епизод (ВИДЕО)

Стоян най-накрая се престраши и направи своята първа целувка в „Ергенът“, а избраницата се оказа Илияна. Двамата прекараха необичайна вечер с малко храна, напитки и забавни игри, която постепенно прерасна в нещо доста по-романтично.
Още в началото на срещата Илияна повдигна темата за поведението на Стоян, като откровено сподели притесненията си: „Много си сдържан с мен напоследък. Не те познавам в тази светлина някак си“, каза тя.
Стоян не скри, че изпитва притеснение, но и призна, че мисли за нея повече, отколкото показва. Той разказа, че дори я е сънувал за първи път – в съня тя му обяснявала нещо с ентусиазъм, след което „се телепортирали“ и се случило нещо странно. Вместо да довърши историята обаче, Стоян изненада Илияна и я целуна.
Това се оказа първата му целувка от началото на предаването, с което той стана последният от тримата ергени, който прави тази важна крачка. Преди него Крис и Марин вече отбелязаха със своите избраници, като младежът Марин разцелува две от тях - Михаела и Алия. Крис не скри желанията си пък към фаворитката му Елеонора.
Илияна не скри радостта си от случилото се и сподели пред камерите: „Беше на правилното място в правилния момент. Радвам се, че се случи сега, а не по-късно.“
Романтичната вечер завърши под дъжда, който двамата приеха като символичен знак за ново начало. С усмивка те си пожелаха „да им върви по вода“, оставяйки зрителите в очакване как ще се развият отношенията им занапред.
Интересното настъпва обаче в промото към следващия епизод, който ще се излъчи тази вечер. В него става ясно, че Стоян е изчезнал, а на негово място влиза нов четвърти Ерген. Както писахме по-рано това е един от операторите - Георги Гатев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Илияна
11:09 09.04.2026
2 ха ха Хо
11:12 09.04.2026
3 😂😂😂
11:15 09.04.2026
4 Жива да ни бях
11:46 09.04.2026
5 Горан
11:56 09.04.2026
6 Стоян е усетил
12:11 09.04.2026
7 Шопа
12:11 09.04.2026
8 ЕстетЪ
12:22 09.04.2026
9 Грамофон свири, майка плаче
12:23 09.04.2026
10 Рижа ЛИСИЦА
Ха сетете се сами ! Скъпо ли се е продала ?
Коментиран от #11
12:26 09.04.2026
11 Абе
До коментар #10 от "Рижа ЛИСИЦА":Маани, срам ме е да ти кажем, ама - нали знаеш как се дига заспала змия да се изправи? Като я ръчкаш с пръчка...
12:35 09.04.2026
12 Някой
13:29 09.04.2026
13 Дядо Соки
чалгапевачки и плейлейки, как например Джорджия биля забременяла от нейн
фен и платила за манипулиране на теста за бащинство за да може да
получва издръжка от Кирчо Руския, за дете което не е негово или това
според вас не е криминалнопроявление да фЪлшифицира резултатите и за
Емилия на Жорж Б. и Светлана Василева на Християн Г. същото се говори и
явно за това хората са се развели като са разбрали какви жени са.
16:19 09.04.2026