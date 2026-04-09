Ергенът Стоян най-накрая с първа целувка преди да изчезне в следващия епизод (ВИДЕО)

Стоян най-накрая се престраши и направи своята първа целувка в „Ергенът“, а избраницата се оказа Илияна. Двамата прекараха необичайна вечер с малко храна, напитки и забавни игри, която постепенно прерасна в нещо доста по-романтично.

Още в началото на срещата Илияна повдигна темата за поведението на Стоян, като откровено сподели притесненията си: „Много си сдържан с мен напоследък. Не те познавам в тази светлина някак си“, каза тя.

Стоян не скри, че изпитва притеснение, но и призна, че мисли за нея повече, отколкото показва. Той разказа, че дори я е сънувал за първи път – в съня тя му обяснявала нещо с ентусиазъм, след което „се телепортирали“ и се случило нещо странно. Вместо да довърши историята обаче, Стоян изненада Илияна и я целуна.

Това се оказа първата му целувка от началото на предаването, с което той стана последният от тримата ергени, който прави тази важна крачка. Преди него Крис и Марин вече отбелязаха със своите избраници, като младежът Марин разцелува две от тях - Михаела и Алия. Крис не скри желанията си пък към фаворитката му Елеонора.

Илияна не скри радостта си от случилото се и сподели пред камерите: „Беше на правилното място в правилния момент. Радвам се, че се случи сега, а не по-късно.“

Романтичната вечер завърши под дъжда, който двамата приеха като символичен знак за ново начало. С усмивка те си пожелаха „да им върви по вода“, оставяйки зрителите в очакване как ще се развият отношенията им занапред.

Интересното настъпва обаче в промото към следващия епизод, който ще се излъчи тази вечер. В него става ясно, че Стоян е изчезнал, а на негово място влиза нов четвърти Ерген. Както писахме по-рано това е един от операторите - Георги Гатев.