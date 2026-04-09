Луна: Още ми е рано да съм президент

Очаквайки предстоящите правителствени избори и тези за президент наесен, фолк легендата Луна даде коментар относно кандидатурата си за президент.

„Не съм потвърждавала, че на предстоящите президентски избори ще се кандидатирам за президент. Още ми е рано! Важното е, че през 2021 г. им дадох тон, че жена може да бъде президент на България. Преди мен те хал-хабер си нямаха!“ Това каза за "България Днес" фолкпевицата Луна.

„По времето на президента Росен Плевнелиев имаше жена вицепрезидент Маргарита Попова, но тогава така и не се предприе смелата крачка да има жена президент. Аз обаче се заявих в това измерение и сега гледам госпожа Илияна Йотова като служебен президент, която се справя добре“, убедена е още култовата изпълнителка.

По нейни думи тя се е явила в президентската кампания през 2021 г. съвсем сама без подкрепата на бизнеса и олигархията: "Само с това, което Бог ми е дал и станах шеста в надпреварата! Аз съм 50-килограмово момиче, което със свои собствени джобни средства сбъдна мечтата на българския народ да се яви като кандидат за президент. Въпрос на време е да го направя пак, но не зависи от мен кога ще стане. Не съм пророк, но имам много силна интуиция, че следващите 10 години ще има големи провали в политиката у нас", убедена е още фолкфурията.

По нейни думи предстоят политически катаклизми: „Политическите паразити ще бъдат тотално намразени от българския народ. Хората ще спрат да гласуват, ще спрат и да си продават гласовете. Българският народ ще накаже политиците дори и администрацията, и корпоративните вотове, и лобитата, и те ще спрат да гласуват. Не виждате ли, че избирателната активност намалява? Дори и те се осъзнават и спират да дават своя вот. А след 10 години всичко ще потъне в пепел и разруха... И като феникс животът на България ще започне да се гради отново!“, предрича още изпълнителката на хита „Президент“.

Луна е убедена, че политическата класа не дава път на младите, духовните и образовани хора да поемат управлението на страната, защото: „Те имат чисти помисли и стремежи. Постоянно ги маскарят, заливат ги с помия. Държат народа беден, той мизерства и гладува, държат го зависим и в подчинение. Умишленото унищожение на човешкото съществуване е Божий грях и не остава без наказание!“, настоява още русата фолкпевица.

Луна не крие, че обикаляйки страната, постоянно чува от почитателите си думи като: Госпожо президент, през 2026 г. навърших 18 години и ще гласувам за вас! Това ми казват младите хора на България, споделя изпълнителката на песента „Бягайте, крачета" и разказва, че във всеки град и селце обикаля свободно между хората, пазарува от магазините и отделя часове за разговори с почитателите си.

„Желанието им е да ce кандидатирам за президент, но няма да го направя през 2026 г. Има време“, отсича още Луна.