Луна: Още ми е рано да съм президент

9 Април, 2026 11:31 1 209 44

"Дадох им тон, че жена може да бъде президент на България", похвали се още Луна

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаквайки предстоящите правителствени избори и тези за президент наесен, фолк легендата Луна даде коментар относно кандидатурата си за президент.

„Не съм потвърждавала, че на предстоящите президентски избори ще се кандидатирам за президент. Още ми е рано! Важното е, че през 2021 г. им дадох тон, че жена може да бъде президент на България. Преди мен те хал-хабер си нямаха!“ Това каза за "България Днес" фолкпевицата Луна.

„По времето на президента Росен Плевнелиев имаше жена вицепрезидент Маргарита Попова, но тогава така и не се предприе смелата крачка да има жена президент. Аз обаче се заявих в това измерение и сега гледам госпожа Илияна Йотова като служебен президент, която се справя добре“, убедена е още култовата изпълнителка.

По нейни думи тя се е явила в президентската кампания през 2021 г. съвсем сама без подкрепата на бизнеса и олигархията: "Само с това, което Бог ми е дал и станах шеста в надпреварата! Аз съм 50-килограмово момиче, което със свои собствени джобни средства сбъдна мечтата на българския народ да се яви като кандидат за президент. Въпрос на време е да го направя пак, но не зависи от мен кога ще стане. Не съм пророк, но имам много силна интуиция, че следващите 10 години ще има големи провали в политиката у нас", убедена е още фолкфурията.

По нейни думи предстоят политически катаклизми: „Политическите паразити ще бъдат тотално намразени от българския народ. Хората ще спрат да гласуват, ще спрат и да си продават гласовете. Българският народ ще накаже политиците дори и администрацията, и корпоративните вотове, и лобитата, и те ще спрат да гласуват. Не виждате ли, че избирателната активност намалява? Дори и те се осъзнават и спират да дават своя вот. А след 10 години всичко ще потъне в пепел и разруха... И като феникс животът на България ще започне да се гради отново!“, предрича още изпълнителката на хита „Президент“.

Луна е убедена, че политическата класа не дава път на младите, духовните и образовани хора да поемат управлението на страната, защото: „Те имат чисти помисли и стремежи. Постоянно ги маскарят, заливат ги с помия. Държат народа беден, той мизерства и гладува, държат го зависим и в подчинение. Умишленото унищожение на човешкото съществуване е Божий грях и не остава без наказание!“, настоява още русата фолкпевица.

Луна не крие, че обикаляйки страната, постоянно чува от почитателите си думи като: Госпожо президент, през 2026 г. навърших 18 години и ще гласувам за вас! Това ми казват младите хора на България, споделя изпълнителката на песента „Бягайте, крачета" и разказва, че във всеки град и селце обикаля свободно между хората, пазарува от магазините и отделя часове за разговори с почитателите си.

„Желанието им е да ce кандидатирам за президент, но няма да го направя през 2026 г. Има време“, отсича още Луна.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сила

    26 3 Отговор
    По соца преди празниците и национални чествания помня , че превантивно прибираха от софийските улици хората с психически проблеми ...за по 10 , 15 дни в специални здравни заведения . Би трябвало да се възстанови тази практика и в наши дни ...

    Коментиран от #4, #41

    11:35 09.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    17 1 Отговор
    В Италия преди порноактриса стана депутат. Тук бивша стриптийзьорка трябваше да прави конституцията. Разчита се на известност, а не на качества. Не че има специализация президент в университети. ;)

    11:37 09.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хихи

    16 4 Отговор
    Андрея Банда Банда, ще отвее на президентските избори..
    По-млада е и по-секси

    Коментиран от #13

    11:42 09.04.2026

  • 7 Стършели

    12 1 Отговор
    Чалга хора, това е бъдещето! Биг брадър и други без образование.
    Луна “ Записва се в Математическата гимназия, тъй като само там има музикална паралелка, но е изключена и не завършва”

    11:43 09.04.2026

  • 8 Хасковски каунь

    10 3 Отговор
    Русолява е Луна. Нека не и се подиграваме на акъла

    11:44 09.04.2026

  • 9 Имамъ фъпросче

    7 0 Отговор
    Тая дали прай убава мусака..???

    Коментиран от #17

    11:48 09.04.2026

  • 10 нннн

    6 4 Отговор
    Яви се! Сега ти е времето. След десетина години може да не си така хубава.

    Коментиран от #23, #27

    11:51 09.04.2026

  • 11 ъъъъъъъъъъъъъъъ

    5 0 Отговор
    Луна липсваше на пейзажа .....

    11:52 09.04.2026

  • 12 Опааа

    13 2 Отговор
    Я па тая! 😆 Какъв Президент ще е тая кИ фла ве?!?

    11:55 09.04.2026

  • 13 глория

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    удря в земята и двете,.ще я гласувам да не е толкоз проста. е и да ми даде една нощ също....

    Коментиран от #18

    11:58 09.04.2026

  • 14 ама е време да дундуркаш внуци

    2 1 Отговор
    от Луната: Още ми е рано да съм президент

    12:06 09.04.2026

  • 15 чико

    8 7 Отговор
    Аз съм 50-килограмово момиче...Забравила е каже че е на 55 лазарника !Все пак ми е по симпатична от Йотова.

    Коментиран от #36, #37

    12:08 09.04.2026

  • 16 Абе

    12 2 Отговор
    От една страна - одъртя! Но от друга - ушите и продължават да са големи и удобни, за да ги гепиш здраво...

    Коментиран от #24

    12:08 09.04.2026

  • 17 Тая дали прай убава мусака

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Имамъ фъпросче":

    по може да пее на микрофон
    поне като млада доста е пяла на микрофони

    12:09 09.04.2026

  • 18 хихи

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "глория":

    добре де: Андреа Банда Банда президент, Глория вице с право да пее по кръчми..

    Коментиран от #19, #20, #21

    12:12 09.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 верно

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "хихи":

    на трите като им дадеш по една метла и литват, но щерката на Глория става за повече от 1 нощ...!

    12:33 09.04.2026

  • 22 Тая пак я е ударила

    10 0 Отговор
    Гръмотевица!

    12:33 09.04.2026

  • 23 Идън

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "нннн":

    Къде видя хубост?По нея има достатъчно ,,оптическа измама,,- всичко е изкуствено и дори страшно. По- евтино е да си купиш изкуствена кукла- хем няма да е толкова зъбата- хем няма да е толкова устата... Тази може да налапа ФаФла хоризонтално и вертикално...Пфу!

    12:38 09.04.2026

  • 24 Я па ти

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    Само за добрата свиня няма лоша храна.

    Коментиран от #26

    12:41 09.04.2026

  • 25 КаРАЙ!

    1 0 Отговор
    Ти и без това не ставаш!😄

    12:44 09.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Идън

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "нннн":

    Снимката не е актуална- от времето на първото кандидатстване е- когато беше изхвърлена от студиото на телевизията за неподходящото поведение и облекло.Чалгата започна с такива недоразумения от простолюдието- недоучили- не умеещи нищо...

    12:55 09.04.2026

  • 28 Боже ,

    5 0 Отговор
    боже! Прибирай ги тия вересии по навреме бе!

    13:02 09.04.2026

  • 29 Бойкот на О.Л.Хлъц

    4 0 Отговор
    Луна или луда - все едно и също.
    Щом Рижавото ПСЕ може, значи и тази също може...

    13:03 09.04.2026

  • 30 Хас мъ пеле,

    2 0 Отговор
    пури миндж, ха, ха…

    13:07 09.04.2026

  • 31 Езвенете,

    5 0 Отговор
    тази кой я пусна от лудницата?

    13:13 09.04.2026

  • 32 Васил

    4 0 Отговор
    Явно ще чака да чукне 100 години???

    13:14 09.04.2026

  • 33 Юпитерчо

    2 2 Отговор
    Не ти е рано Луничке.Щом абдикиралият президент ни беше два мандата, значи и ти можеш..

    Коментиран от #35

    13:18 09.04.2026

  • 34 Народна мъдрост

    1 0 Отговор
    Празна глАва не бОли.

    13:34 09.04.2026

  • 35 Подаряваме ви я!

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Юпитерчо":

    Вземете си я на Юпитер!

    13:41 09.04.2026

  • 36 бай Танас

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "чико":

    Ох,хубава си Луно-о-о!Като пералня "Перла-05"си в ханша кога върти на големи обороти.Кат та хвана за опашката нема мърдане.Ти поне си истинска,а не префърцунена и гевезе.

    13:42 09.04.2026

  • 37 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "чико":

    По-скоро на 65, но сега да не изпадаме в излишни спорове...

    14:01 09.04.2026

  • 38 Анти чалга

    1 0 Отговор
    Голям смях пада с тази .

    14:12 09.04.2026

  • 39 Хейт

    2 0 Отговор
    И тази си мисли ,че става за президент. На чалгарите може да ги командва по концерти .

    14:14 09.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Неразбрал

    2 0 Отговор
    Тогава защо се натискаш?

    14:30 09.04.2026

  • 43 ганю

    2 0 Отговор
    не ти е рано ами изобщо не ставаш за това
    Татяна Дончева става ама ти не
    празна ти главата за магистралата бива

    17:37 09.04.2026

  • 44 Редакция от редактора

    0 0 Отговор
    Аз съм 50-килограмово момиче /де факто 55 годишна жена, на тая възраст през соца жените се пенсионираха/, което със свои собствени джобни средства /пари от спане с дъъртаци, демек прааституция/ сбъдна мечтата на българския народ /????/ да се яви като кандидат за президент /и да се изложи пред целия народ, който видя, че е тотално Луда/.

    19:04 09.04.2026