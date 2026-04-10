Принц Уилям е съжалил чичо си Андрю след отнемането на титлите и привилегиите му

Принц Уилям е потърсил контакт с чичо си принц Андрю, за да изрази съболезнования, след като последният беше лишен от кралските си титли, твърди биографът Робърт Хардман в книгата си „Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story“.

По думите на автора, телефонното обаждане е имало силен емоционален ефект върху Андрю, който е бил „дълбоко трогнат“, тъй като малцина членове на семейството са се свързали с него в този период. От Kensington Palace не коментират информацията.

През октомври 2025 г. Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше официално лишен от титлата „принц“ и принуден да напусне резиденцията си Royal Lodge на фона на дългогодишния скандал около връзките му с Джефри Епстийн, обвиняван в сексуален трафик на непълнолетни.

През февруари Принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън реагираха публично на новоразсекретени документи по случая „Епстийн“. Чрез свой говорител те заявиха: „Мога да потвърдя, че принцът и принцесата са дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития. Мислите им остават насочени към жертвите.“

Няколко дни след публикуването на новите материали Андрю беше арестуван на 66-ия си рожден ден по подозрение за злоупотреба със служебно положение, свързана с предполагаемо предаване на поверителни търговски документи на Епстийн. При евентуална присъда той може да получи доживотен затвор.

Според източници, цитирани в британските медии, принц Уилям е признал след ареста, че не се намира „в особено спокойно състояние“. В същото време позицията му по отношение на ролята на чичо му в кралското семейство е последователна от години.

Още през 2019 г., след интервюто на принц Андрю за предаването Newsnight, в което той заявява, че не съжалява за връзките си с Епстийн, Уилям е настоявал за дистанциране от него. Кралският коментатор Ръсел Майърс отбелязва: „Отказът да се извини за отношенията си и да признае травмата на жертвите беше червена линия за Уилям.“

Според същия източник принцът е призовал баща си Крал Чарлз III и покойната си баба Елизабет II да „отстранят“ Андрю както от публичния, така и от частния живот на монархията.

Скандалът около Принц Андрю се задълбочи през 2021 г., когато Вирджиния Джуфре заведе граждански иск срещу него за сексуално посегателство. Тя твърдеше, че е била принудена да има сексуални контакти с него, когато е била непълнолетна, в рамките на мрежата на Епстийн. Андрю отрече обвиненията, а делото беше уредено извън съда през 2022 г. срещу сума, оценявана на около 12 милиона долара.