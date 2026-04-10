Екшън легендата Стивън Сегал празнува 74-и рожден ден днес

На 10 април тази година екшън звездата Стивън Сегал навършва 74 години – възраст, която той посреща с противоречива, но безспорно разпознаваема кариера, оставила траен отпечатък върху жанра на екшън киното от края на XX век.
Роден през 1952 г. в Мичиган, САЩ, Сегал изгражда първоначално име извън киното – като един от първите западняци, постигнали значим успех в Япония в бойното изкуство айкидо. Той е първият чужденец, който отваря собствено доджо в Осака, факт, който често се посочва като ключов за неговата легитимност в бойните среди още преди пробива му в Холивуд.
Филмовата му кариера започва сравнително късно – на 36 години – с „Над закона“ (1988), но бързо набира скорост. През следващото десетилетие Сегал се утвърждава като едно от водещите лица на екшън киното с поредица от комерсиално успешни заглавия, сред които „Труден за убиване“ (1990), „Белязан да умре“ (1990) и най-вече „Под обсада“ (1992), който остава най-успешният му филм в боксофиса.
Екранният му образ е ясно дефиниран – мълчалив, почти непроницаем герой, който разчита повече на физическо присъствие и бойни умения, отколкото на емоционална игра. Именно този стил го отличава от други екшън звезди на епохата като Арнолд Шварценегер и Силвестър Сталоун, които залагат на по-изразена харизма и диалог.
В края на 90-те години популярността на Сегал започва да спада, като редица негови продукции преминават директно към видеопазара. Въпреки това той остава активен, участвайки в десетки филми, макар и с по-ограничено разпространение и критическо признание.
Извън киното Стивън Сегал е показвал разностранни таланти и интереси през годините. Той се занимава с музика, издава албуми в стил блус, и развива интерес към духовни практики, като е признат за будистки лама. В последните години името му често се свързва и с политически позиции, включително близки отношения с Русия, където получава гражданство през 2016 г. и изпълнява различни представителни роли.
Кариерата му не минава без противоречия. Срещу актьора са отправяни обвинения, свързани с неподходящо поведение, както и критики за политическите му изяви, което допълнително усложнява публичния му образ.
Въпреки това Стивън Сегал остава част от пантеона на екшън киното от 90-те години – период, в който жанрът достига своя комерсиален пик. Днес филмите му продължават да се излъчват и да намират публика, а името му остава символ на специфичен стил екшън, в който бойните изкуства са в центъра на екранното действие.
11 Идън
До коментар #9 от "Неудобните":За разлика от Сегал Мел не се снима в евтини филми- той прави скъпи.Тези дни трябва да излезе,,Страстите Христови- Възкресението,,.Дано Резурекшънът не е залитане на Мел в неправилна посока...Първия си заслужава гледането- пренася те в друго време- друго място...
17 таксиджия 🚖
До коментар #7 от "хахх":Да, и повечето филми снимани в Румъния. Сегал харесва 20 годишни румънки 😛
18 Пилотът Гошу
До коментар #8 от "нещо не помня Стивън Сегал":Никъв не е бил … Прехвален булшидо боец, имаше доджо по Айкидо в Япония, все едно днес да имаш йога зала и да викаш, че си топа на топа … Още едно време даже Ван Дам го предизвика да се бият и се изниза кат пръдня… Боклук като човек, често нараняваше колегите си във филмите “случайно” … Треторазряден киокушин или муай тай боец ще го разкостят в първи рунд… Неговите титли и колани са кат на Баце, ма на Баце поне са в редовни дисциплини…
19 Пилотът Гошу
До коментар #9 от "Неудобните":В момента … едно 40+ години го плюят заслужено, защото е боклук, нищо общо с глупостите ти…
