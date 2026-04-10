Екшън легендата Стивън Сегал празнува 74-и рожден ден днес

10 Април, 2026 10:24 1 053 29

Фаталният герой става на 74 г. днес

Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 10 април тази година екшън звездата Стивън Сегал навършва 74 години – възраст, която той посреща с противоречива, но безспорно разпознаваема кариера, оставила траен отпечатък върху жанра на екшън киното от края на XX век.

Роден през 1952 г. в Мичиган, САЩ, Сегал изгражда първоначално име извън киното – като един от първите западняци, постигнали значим успех в Япония в бойното изкуство айкидо. Той е първият чужденец, който отваря собствено доджо в Осака, факт, който често се посочва като ключов за неговата легитимност в бойните среди още преди пробива му в Холивуд.

Филмовата му кариера започва сравнително късно – на 36 години – с „Над закона“ (1988), но бързо набира скорост. През следващото десетилетие Сегал се утвърждава като едно от водещите лица на екшън киното с поредица от комерсиално успешни заглавия, сред които „Труден за убиване“ (1990), „Белязан да умре“ (1990) и най-вече „Под обсада“ (1992), който остава най-успешният му филм в боксофиса.

Екранният му образ е ясно дефиниран – мълчалив, почти непроницаем герой, който разчита повече на физическо присъствие и бойни умения, отколкото на емоционална игра. Именно този стил го отличава от други екшън звезди на епохата като Арнолд Шварценегер и Силвестър Сталоун, които залагат на по-изразена харизма и диалог.

В края на 90-те години популярността на Сегал започва да спада, като редица негови продукции преминават директно към видеопазара. Въпреки това той остава активен, участвайки в десетки филми, макар и с по-ограничено разпространение и критическо признание.

Извън киното Стивън Сегал е показвал разностранни таланти и интереси през годините. Той се занимава с музика, издава албуми в стил блус, и развива интерес към духовни практики, като е признат за будистки лама. В последните години името му често се свързва и с политически позиции, включително близки отношения с Русия, където получава гражданство през 2016 г. и изпълнява различни представителни роли.

Кариерата му не минава без противоречия. Срещу актьора са отправяни обвинения, свързани с неподходящо поведение, както и критики за политическите му изяви, което допълнително усложнява публичния му образ.

Въпреки това Стивън Сегал остава част от пантеона на екшън киното от 90-те години – период, в който жанрът достига своя комерсиален пик. Днес филмите му продължават да се излъчват и да намират публика, а името му остава символ на специфичен стил екшън, в който бойните изкуства са в центъра на екранното действие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 а на тиквата

    14 0 Отговор
    кога е рожден ден
    да му отправим цветисти пожелания

    Коментиран от #12

    10:29 10.04.2026

  • 3 Анти семит

    19 6 Отговор
    Избяга от епщайновия режим на западните режими маскирани за пред матряла като "демокрация"

    Коментиран от #23

    10:29 10.04.2026

  • 4 777

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха":

    Хапна ли го на Сорос тази сутрин ка лъ ф?

    Коментиран от #21

    10:30 10.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 да е жив и здрав ама

    8 7 Отговор
    Страшно прости филми 🤣

    Коментиран от #25

    10:35 10.04.2026

  • 7 хахх

    8 8 Отговор
    В почти всеки филм , млада проститутка , новобранец в полицията който го възхвалява , избива една сурия хора без причина😅

    Коментиран от #17

    10:38 10.04.2026

  • 8 нещо не помня Стивън Сегал

    9 9 Отговор
    къв е бил, кога е бил, каратист бил, като Тиквоний Слънценосний и той каратист, 200 кила, аве чоджум ще слезеш от бордюра и двата глезена ще ги счупиш от сакатлък и излишно тегло, каратисти значи, да видиш ти.🤣😂

    Коментиран от #18

    10:40 10.04.2026

  • 9 Неудобните

    19 5 Отговор
    В момента на запад тече много мръсна кампания срещу него. Плюят го яко, затова че е русофил. То ако става дума, абсолютно всички актьори като одъртеят и започват да се излагат и да се снимат в тъпи, долнопробни филми за някой лев, ама срещу него направо е истерия. Така е било и срещу Мел Гибсън в миналото, защото бил един от малкото актьори започнал да изобличава пеофилията у холивуда

    Коментиран от #11, #19

    10:40 10.04.2026

  • 10 Дебел,тлъст,

    10 13 Отговор
    тъп,нагъл русофилитичен пияница.

    10:56 10.04.2026

  • 11 Идън

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Неудобните":

    За разлика от Сегал Мел не се снима в евтини филми- той прави скъпи.Тези дни трябва да излезе,,Страстите Христови- Възкресението,,.Дано Резурекшънът не е залитане на Мел в неправилна посока...Първия си заслужава гледането- пренася те в друго време- друго място...

    Коментиран от #20

    10:56 10.04.2026

  • 12 На 13-и

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "а на тиквата":

    юни - ден на банкянската тиква.

    11:00 10.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 си дзън

    5 10 Отговор
    Абе голямо внимание на този руски продажник бе. Има хиляди по-млади артисти
    по-добри от него. Сегал стана известен, че се продаде на руснаците.

    11:28 10.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "хахх":

    Да, и повечето филми снимани в Румъния. Сегал харесва 20 годишни румънки 😛

    11:40 10.04.2026

  • 18 Пилотът Гошу

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "нещо не помня Стивън Сегал":

    Никъв не е бил … Прехвален булшидо боец, имаше доджо по Айкидо в Япония, все едно днес да имаш йога зала и да викаш, че си топа на топа … Още едно време даже Ван Дам го предизвика да се бият и се изниза кат пръдня… Боклук като човек, често нараняваше колегите си във филмите “случайно” … Треторазряден киокушин или муай тай боец ще го разкостят в първи рунд… Неговите титли и колани са кат на Баце, ма на Баце поне са в редовни дисциплини…

    11:42 10.04.2026

  • 19 Пилотът Гошу

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Неудобните":

    В момента … едно 40+ години го плюят заслужено, защото е боклук, нищо общо с глупостите ти…

    11:43 10.04.2026

  • 20 Идън

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Идън":

    Мел Гибсън е премислил- не тази година- а 2027 год-числото : е Божественото число.

    11:53 10.04.2026

  • 21 да му е вкусно

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "777":

    разбира се че го е хапнал даже го е осмукъл

    11:56 10.04.2026

  • 22 Тупа

    0 0 Отговор
    бате Стефчо-Тупалаката.
    Тупа и не пита.
    Бате Стефчо е тупалка.

    12:00 10.04.2026

  • 23 Бъди грамотен

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Анти семит":

    Напиши Епстийн. Не се излагай да си мислиш, че всички с германци.

    12:28 10.04.2026

  • 24 мдаа

    3 0 Отговор
    Трудно е да деградираш до степента, до която е стигнал Сегал, но той успява. И не само успява - продължава да копае надолу.

    12:44 10.04.2026

  • 25 прости

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "да е жив и здрав ама":

    ама се гледат

    Коментиран от #28

    13:11 10.04.2026

  • 26 Този

    4 1 Отговор
    Пuяницa , подпухнсл и слаб актьор.

    13:26 10.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гледат

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "прости":

    Се от простu хора! 😁

    13:29 10.04.2026

  • 29 Охо!

    0 0 Отговор
    Още един бОдист гурупай.

    13:40 10.04.2026