Звездата на Marvel Елизабет Олсън очаква първото си дете (СНИМКИ)

Актрисата Елизабет Олсън, позната с ролята си на Алената вещица в продукциите на Marvel, очаква първото си дете.

Повод за слуховете станаха снимки от нейна неотдавнашна разходка на звездата из Лос Анджелис заедно със съпруга ѝ Роби Арнет. На кадрите актрисата е облечена в широка синя риза, свободен панталон и шапка, като няма как на фотосите да не се забележи закръгленото ѝ коремче, подсказващо че тя е вече поне в средата на бременността.

Снимките бързо се разпространиха в социалните мрежи, където фенове изразиха своя ентусиазъм от хубавата новина. До момента обаче нито актрисата, нито нейният съпруг са коментирали публично информацията.

Omg. Is Elizabeth Olsen actually pregnant this time. No no no. pic.twitter.com/JywhlEJ4Jh — Ruthless_77 (@RuthlessF44) April 9, 2026

Двойката традиционно пази личния си живот далеч от публичното пространство. Елизабет Олсън потвърди през юни 2021 г., че двамата са сключили брак на малка церемония, като уточни, че това се е случило преди началото на пандемията от COVID-19. Точната дата на сватбата не беше оповестена.

В предишни интервюта актрисата е коментирала темата за създаване на семейство, като е отбелязвала, че интензивният ѝ професионален график, включително ангажиментите към филмовата вселена на Marvel, затруднява подобни планове.

Снимките на бременната Елизабет Олсън се появяват на фона на сходна новина от развлекателната индустрия – актрисата Обри Плаза също наскоро обяви, че очаква първото си дете от партньора си Кристофър Абът. Двамата започнаха връзката си няколко месеца, след като 41-годишната актриса загуби съпруга си Джеф Баена, с когото бяха разделени, но не и официално разведени. Новината за бебето идва година по-късно.