Кой е истинският създател на биткойн? Ново разследване хвърля светлина

Американското издание The New York Times отново насочи вниманието към една от най-дългогодишните загадки в света на технологиите и финансите – истинската самоличност на създателя на биткойн, известен под псевдонима Сатоши Накамото.
В ново разследване журналистът Джон Карейру анализира над 130 000 съобщения и публикации от ранните години на криптовалутата, сравнявайки езиков стил, терминология и технически формулировки. Според изданието това изследване стеснява кръга от възможни кандидати до един основен – британския криптограф Адам Бек.
Името на Бек не се появява за първи път в подобен контекст. Той е добре познат в криптографските среди като създател на системата Hashcash – механизъм за доказателство за извършена работа (proof-of-work), който по-късно е интегриран като ключов елемент в архитектурата на биткойн. Още през 1997 г. Бек формулира идеи, свързани с ограничено предлагане на дигитални единици, децентрализирани мрежи и защита на личните данни – принципи, които по-късно се превръщат в основа на криптовалутата.
Bitcoin’s founder, Satoshi Nakamoto, has remained hidden for 17 years. A trail of clues — and a year of digging by our reporter, John Carreyrou — led us to a 55-year-old computer scientist in El Salvador named Adam Back. https://t.co/s6Jy00IDdk— The New York Times (@nytimes) April 8, 2026
Въпреки съвпаденията, Адам Бек последователно отрича да стои зад създаването на биткойн и не е отговорил на запитванията, отправени от автора на разследването. Подобна позиция заемат и други фигури, свързвани с Накамото през годините.
Темата беше допълнително активизирана и от документалния филм на HBO „Money Electric: The Bitcoin Mystery“, излъчен през 2025 г., в който като възможен създател беше посочен разработчикът Питър Тод. И Тод, и Бек се познават професионално и също категорично отричат всякаква връзка с псевдонима Сатоши Накамото.
The New York Times claims Adam Back is Satoshi Nakamoto.— Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) April 8, 2026
Here is what Adam said when I directly asked him about being bitcoin’s creator. pic.twitter.com/fcAVannI6B
Повече от 15 години след появата на биткойн през 2009 г. самоличността на неговия създател остава неразкрита. Последните известни комуникации, приписвани на Накамото, датират от 2011 г., а значителното количество биткойни, свързани с ранните портфейли, остава без движение – факт, който продължава да подхранва спекулации.
На този фон вниманието към Адам Бек се засили и поради друга причина – през 2025 г. той е продал част от своите биткойн активи, което контрастира с пасивността на портфейлите, приписвани на Накамото.
Разследването на The New York Times се вписва в поредица от опити на водещи медии и изследователи да разкрият личността зад псевдонима, включително анализи на Newsweek и Wired през последното десетилетие. До момента обаче нито една от хипотезите не е получила категорично потвърждение.
5 Мнение
С цел да прибере спестяванията на наивните и бързите печалбари!
Как става това?!
Койнът е със стойност Х, няколко милиардера (покрай сащ и цру) купуват огромно количество койни, изчакват да се покачат значително (примерно Х по 2, или по 3), изсипват това огромно количество на пазара, печелят едни милиарди, а цената се срива!
След това с огромната печалба купуват отново огромно количество на сринатата цена и чакат отново да се покачи до определена стойност и след това отново "пускат казанчето", прибирайки милиарди!
Кой плаща сметката ще попитате?!
Ами тези същите бързи печалби, дето купуват на скъп койн и продават при падане на цената (от паника)!
Естествено има и тарикати дето успяват да направят някой лев, ама те са единици!
Следователно криптовалутите са тип пирамидална структура, от която печелят главно богатите!
Сходно е положението и при златото!
Централните банки (собственост пак на тия покрай ЦРУ и ония клиентите на Епщайн) купуват огромни количества, изчакат цената да се покачи значително и хоооп пускат казанчето, което събаря цената и на златото! После пак купуват и така!
Разбира се ако купувате ценни метали поне имате нещо у вас, за разлика от виртуалните единици и нули!
