Кой е истинският създател на биткойн? Ново разследване хвърля светлина

Американското издание The New York Times отново насочи вниманието към една от най-дългогодишните загадки в света на технологиите и финансите – истинската самоличност на създателя на биткойн, известен под псевдонима Сатоши Накамото.

В ново разследване журналистът Джон Карейру анализира над 130 000 съобщения и публикации от ранните години на криптовалутата, сравнявайки езиков стил, терминология и технически формулировки. Според изданието това изследване стеснява кръга от възможни кандидати до един основен – британския криптограф Адам Бек.

Името на Бек не се появява за първи път в подобен контекст. Той е добре познат в криптографските среди като създател на системата Hashcash – механизъм за доказателство за извършена работа (proof-of-work), който по-късно е интегриран като ключов елемент в архитектурата на биткойн. Още през 1997 г. Бек формулира идеи, свързани с ограничено предлагане на дигитални единици, децентрализирани мрежи и защита на личните данни – принципи, които по-късно се превръщат в основа на криптовалутата.

Bitcoin’s founder, Satoshi Nakamoto, has remained hidden for 17 years. A trail of clues — and a year of digging by our reporter, John Carreyrou — led us to a 55-year-old computer scientist in El Salvador named Adam Back. https://t.co/s6Jy00IDdk — The New York Times (@nytimes) April 8, 2026

Въпреки съвпаденията, Адам Бек последователно отрича да стои зад създаването на биткойн и не е отговорил на запитванията, отправени от автора на разследването. Подобна позиция заемат и други фигури, свързвани с Накамото през годините.

Темата беше допълнително активизирана и от документалния филм на HBO „Money Electric: The Bitcoin Mystery“, излъчен през 2025 г., в който като възможен създател беше посочен разработчикът Питър Тод. И Тод, и Бек се познават професионално и също категорично отричат всякаква връзка с псевдонима Сатоши Накамото.

Here is what Adam said when I directly asked him about being bitcoin’s creator. pic.twitter.com/fcAVannI6B — Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) April 8, 2026

Повече от 15 години след появата на биткойн през 2009 г. самоличността на неговия създател остава неразкрита. Последните известни комуникации, приписвани на Накамото, датират от 2011 г., а значителното количество биткойни, свързани с ранните портфейли, остава без движение – факт, който продължава да подхранва спекулации.

На този фон вниманието към Адам Бек се засили и поради друга причина – през 2025 г. той е продал част от своите биткойн активи, което контрастира с пасивността на портфейлите, приписвани на Накамото.

Разследването на The New York Times се вписва в поредица от опити на водещи медии и изследователи да разкрият личността зад псевдонима, включително анализи на Newsweek и Wired през последното десетилетие. До момента обаче нито една от хипотезите не е получила категорично потвърждение.