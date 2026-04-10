Кой е истинският създател на биткойн? Ново разследване хвърля светлина

10 Април, 2026 20:21

Според изданието Тhе Nеw Yоrk Тіmеѕ това е британец - криптограф

Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американското издание The New York Times отново насочи вниманието към една от най-дългогодишните загадки в света на технологиите и финансите – истинската самоличност на създателя на биткойн, известен под псевдонима Сатоши Накамото.

В ново разследване журналистът Джон Карейру анализира над 130 000 съобщения и публикации от ранните години на криптовалутата, сравнявайки езиков стил, терминология и технически формулировки. Според изданието това изследване стеснява кръга от възможни кандидати до един основен – британския криптограф Адам Бек.

Името на Бек не се появява за първи път в подобен контекст. Той е добре познат в криптографските среди като създател на системата Hashcash – механизъм за доказателство за извършена работа (proof-of-work), който по-късно е интегриран като ключов елемент в архитектурата на биткойн. Още през 1997 г. Бек формулира идеи, свързани с ограничено предлагане на дигитални единици, децентрализирани мрежи и защита на личните данни – принципи, които по-късно се превръщат в основа на криптовалутата.

Въпреки съвпаденията, Адам Бек последователно отрича да стои зад създаването на биткойн и не е отговорил на запитванията, отправени от автора на разследването. Подобна позиция заемат и други фигури, свързвани с Накамото през годините.

Темата беше допълнително активизирана и от документалния филм на HBO „Money Electric: The Bitcoin Mystery“, излъчен през 2025 г., в който като възможен създател беше посочен разработчикът Питър Тод. И Тод, и Бек се познават професионално и също категорично отричат всякаква връзка с псевдонима Сатоши Накамото.

Повече от 15 години след появата на биткойн през 2009 г. самоличността на неговия създател остава неразкрита. Последните известни комуникации, приписвани на Накамото, датират от 2011 г., а значителното количество биткойни, свързани с ранните портфейли, остава без движение – факт, който продължава да подхранва спекулации.

На този фон вниманието към Адам Бек се засили и поради друга причина – през 2025 г. той е продал част от своите биткойн активи, което контрастира с пасивността на портфейлите, приписвани на Накамото.

Разследването на The New York Times се вписва в поредица от опити на водещи медии и изследователи да разкрият личността зад псевдонима, включително анализи на Newsweek и Wired през последното десетилетие. До момента обаче нито една от хипотезите не е получила категорично потвърждение.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като Петроханската “мистерия”

    3 4 Отговор
    Средство за пране на мръсни пари.

    Коментиран от #7

    20:25 10.04.2026

  • 2 Бойко Разбойко

    1 3 Отговор
    Създаден е от Ружа Игнатова.

    20:26 10.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    8 1 Отговор
    И това е нагла лъжа за ба лъци, като Сатоши!!! Само много слаби умове могат да вярват, че един про ст техничар ще наложи световна платежна единица!!! Не казвам че не може да измисли технология, а да наложи приемането на световна разплащателна единица!!! (Обяснението е заради паветниците защото нищо не разбират от веднъж ) Това е дълбока стратегия за изземването на контрола върху възможността за плащане на масите от единици избрани "нови владетели"!!! Които искат контрол върху целия свят!!! Да ви казвам ли кой са, или знаете?!

    20:37 10.04.2026

  • 5 Мнение

    7 1 Отговор
    ЦРУ/ФБР!
    С цел да прибере спестяванията на наивните и бързите печалбари!

    Как става това?!
    Койнът е със стойност Х, няколко милиардера (покрай сащ и цру) купуват огромно количество койни, изчакват да се покачат значително (примерно Х по 2, или по 3), изсипват това огромно количество на пазара, печелят едни милиарди, а цената се срива!
    След това с огромната печалба купуват отново огромно количество на сринатата цена и чакат отново да се покачи до определена стойност и след това отново "пускат казанчето", прибирайки милиарди!

    Кой плаща сметката ще попитате?!
    Ами тези същите бързи печалби, дето купуват на скъп койн и продават при падане на цената (от паника)!
    Естествено има и тарикати дето успяват да направят някой лев, ама те са единици!

    Следователно криптовалутите са тип пирамидална структура, от която печелят главно богатите!

    Сходно е положението и при златото!
    Централните банки (собственост пак на тия покрай ЦРУ и ония клиентите на Епщайн) купуват огромни количества, изчакат цената да се покачи значително и хоооп пускат казанчето, което събаря цената и на златото! После пак купуват и така!
    Разбира се ако купувате ценни метали поне имате нещо у вас, за разлика от виртуалните единици и нули!

    20:46 10.04.2026

  • 6 БеГемот

    3 2 Отговор
    Биткойна е обезпечен с въздух като долара....ама си няма самолетоносачи....така ,че е въпрос на време...

    21:00 10.04.2026

  • 7 Гошо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Като Петроханската “мистерия”":

    А банките какво са бре ?

    21:01 10.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Варна

    2 2 Отговор
    Биткойна е доказателство за малоумието на обществото в световен мащаб. - Да инвестираш пари в електронен запис без покритие и без контрол, на която и да е финансова институция и държава е меко казано идиотско, но... - Явно простотията владее света щото независимо от факта, че бяха изтрити няколко трилиона долара през последните години заради тази "крипто- простотия" идиотите продължават да наливат пари в електронни записи.

    21:19 10.04.2026

  • 10 РЗС

    3 2 Отговор
    Никой не вярва в биткойн освен създателите и криптографите дето го поддържат. Всички останали спекулират, за да изкарат някой лев. Изключетелно съм ви го опростил! Необходимо е само 4 страни да го баннат и утре ще е стотинки. А познайте защо не го правят! Ако е била такава хубавина и бъдещето на технологиите, всяка страна да си е направила собствена крипто валута.

    21:36 10.04.2026