Марая Кери продава легендарния си мезонет в Ню Йорк за 27 милиона долара

57-годишната носителка на „Грами“ се разделя с триетажния си имот в елитния квартал „Трайбека“. Това е първият път, в който жилището излиза на пазара, откакто певицата го придоби през 1999 г. Тогава тя закупи няколко отделни обекта в сградата за общо 9 милиона долара, които впоследствие обедини в мащабен архитектурен проект, пише vesti.bg.

Имотът заема последните три етажа на сградата и разполага с над 1100 кв. м жилищна площ, допълнена от 100 кв. м открити тераси. Според обявата на брокерите Емили Беър, Лекси Алпър и Каролайн Шалоу от Core Real Estate, жилището предлага 360-градусова панорама, простираща се от река Хъдсън до емблематичния силует на Манхатън.

Феновете познават добре дома от култовия епизод на предаването „MTV Cribs“ през 2002 г., в който Кери демонстрира бляскавия си начин на живот. В паметните кадри поп дивата влезе в роля в пълния си блясък – сменяше тоалети, появи се във ваната пред камерата и дори използваше фитнес уреда StairMaster на високи токчета.

Огромният гардероб на звездата, който бе централен акцент в предаването, забележимо липсва в актуалните снимки към обявата, макар етажните планове да потвърждават наличието на обширно дрешник-помещение.

„Имението в небето“ разполага с 8 спални, 8 бани, собствена фитнес зала и остъклена зимна градина.

Пространството предлага уникални възможности за разпределение.

„16-ият етаж може да функционира напълно самостоятелно, докато 17-ият и 18-ият етаж образуват отделен дуплекс, увенчан с панорамна тераса“, се посочва в описанието на имота.

През ноември 2022 г. „Кралицата на Коледа“ отвори вратите на дома си за съвместна празнична кампания с Booking.com. Тогава двама почитатели получиха възможността да гостуват в мезонета за коледна фотосесия и коктейл.

„Какъв по-добър начин да отпразнуваме най-прекрасното време от годината от това да си подарим пълноценно празнично преживяване в родния ми град Ню Йорк!“, сподели тогава Кери.

Продажбата на мезонета в Манхатън е поредната имотна сделка за изпълнителката на „Hero“. През май 2023 г. тя продаде имението си с девет спални в Атланта за 4,3 милиона долара – сума, значително по-ниска от 5,65-те милиона, които плати за него по-малко от две години по-рано.