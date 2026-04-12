Марая Кери продава легендарния си мезонет в Ню Йорк за 27 милиона долара

Марая Кери продава легендарния си мезонет в Ню Йорк за 27 милиона долара

12 Април, 2026 11:20 914 14

Феновете познават добре дома от култовия епизод на предаването „MTV Cribs“ през 2002 г., в който Кери демонстрира бляскавия си начин на живот

Марая Кери продава легендарния си мезонет в Ню Йорк за 27 милиона долара - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

57-годишната носителка на „Грами“ се разделя с триетажния си имот в елитния квартал „Трайбека“. Това е първият път, в който жилището излиза на пазара, откакто певицата го придоби през 1999 г. Тогава тя закупи няколко отделни обекта в сградата за общо 9 милиона долара, които впоследствие обедини в мащабен архитектурен проект, пише vesti.bg.

Имотът заема последните три етажа на сградата и разполага с над 1100 кв. м жилищна площ, допълнена от 100 кв. м открити тераси. Според обявата на брокерите Емили Беър, Лекси Алпър и Каролайн Шалоу от Core Real Estate, жилището предлага 360-градусова панорама, простираща се от река Хъдсън до емблематичния силует на Манхатън.

Феновете познават добре дома от култовия епизод на предаването „MTV Cribs“ през 2002 г., в който Кери демонстрира бляскавия си начин на живот. В паметните кадри поп дивата влезе в роля в пълния си блясък – сменяше тоалети, появи се във ваната пред камерата и дори използваше фитнес уреда StairMaster на високи токчета.

Огромният гардероб на звездата, който бе централен акцент в предаването, забележимо липсва в актуалните снимки към обявата, макар етажните планове да потвърждават наличието на обширно дрешник-помещение.

„Имението в небето“ разполага с 8 спални, 8 бани, собствена фитнес зала и остъклена зимна градина.

Пространството предлага уникални възможности за разпределение.

„16-ият етаж може да функционира напълно самостоятелно, докато 17-ият и 18-ият етаж образуват отделен дуплекс, увенчан с панорамна тераса“, се посочва в описанието на имота.

През ноември 2022 г. „Кралицата на Коледа“ отвори вратите на дома си за съвместна празнична кампания с Booking.com. Тогава двама почитатели получиха възможността да гостуват в мезонета за коледна фотосесия и коктейл.

Mariah Carey wants $27M for her NYC penthouse triplex - as debt questions mount https://t.co/kUQfulwNEM pic.twitter.com/TlVTlYHOeO

— New York Post (@nypost) April 9, 2026

„Какъв по-добър начин да отпразнуваме най-прекрасното време от годината от това да си подарим пълноценно празнично преживяване в родния ми град Ню Йорк!“, сподели тогава Кери.

Продажбата на мезонета в Манхатън е поредната имотна сделка за изпълнителката на „Hero“. През май 2023 г. тя продаде имението си с девет спални в Атланта за 4,3 милиона долара – сума, значително по-ниска от 5,65-те милиона, които плати за него по-малко от две години по-рано.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Легендарен мезонет?!!!

    7 0 Отговор
    Афтуркееей 🤮

    11:26 12.04.2026

  • 2 Мдааа

    6 0 Отговор
    Пу, язък! Не ми стигат 5 долара...

    11:27 12.04.2026

  • 3 Анита смръдлата

    3 1 Отговор
    Докато Тонката мухльото си блеее на ляво на дясно аз врътнах една трандамия на неговия приятел 🤣🥳🤣🥳🤣🥳

    11:27 12.04.2026

  • 4 Запознат

    2 8 Отговор
    Задължително гласуване за ГЕРБ или ДПС ново начало!

    11:28 12.04.2026

  • 5 То след 50

    4 2 Отговор
    години като потъне голямата ябълка в морето ще може да се разхожда новият собственик с лодка в апартамента...

    11:30 12.04.2026

  • 6 Наблюдател

    7 0 Отговор
    Голи идваме на този свят и голи ще си отидем.

    Коментиран от #13

    11:31 12.04.2026

  • 7 батвесо

    6 2 Отговор
    Аз ако ги имах тези мангизи, щях да си купя гараж в центъра.

    11:33 12.04.2026

  • 8 КОПОВАЧ

    5 1 Отговор
    А аз си помислих, че е счупила нечии шарени яйца

    11:35 12.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ТИГО

    3 0 Отговор
    Абе драскачите ,сменете си дилъра че вече сте като друсани хипита !

    11:42 12.04.2026

  • 11 Бързо Венче

    4 0 Отговор
    бягай да си го закупиш 😀

    12:01 12.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Гол идвам, но не съм мюсюлманин, за да си ида гол.

    12:30 12.04.2026

  • 14 Мюмю

    0 0 Отговор
    да ве, и после колко пайжини ще имам, не купувааам

    12:55 12.04.2026