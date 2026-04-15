Лейди Гага и Doechii с първа съвместна песен – „Runway“

15 Април, 2026 07:17 350 1

Със своя енергичен и танцувален заряд „Runway" събира за първи път в общ проект две от най-ярките имена на съвременната поп сцена

Снимка: Universal Music
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Lady Gaga и Doechii представиха новия си съвместен сингъл „Runway“ – първата музика, разкрита от предстоящия филм "Дяволът носи Прада 2". Сингълът беше загатнат по-рано тази седмица във финалния трейлър на лентата и излиза малко преди премиерата на дългоочакваното продължение, което тръгва по кината на 1 май.

Със своя енергичен и танцувален заряд „Runway“ събира за първи път в общ проект две от най-ярките имена на съвременната поп сцена. Песента е в изпълнение на Lady Gaga и Doechii, а сред авторите ѝ са Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Lady Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst „D’Mile“ Emile II и Jayda Love. Продуценти на записа са Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut и D’Mile.

„Runway“ неведнъж са изразявали взаимното си уважение една към друга. Миналата година Doechii връчи на Лейди Гага отличието Innovator Award на iHeartRadio Music Awards, наричайки я „спасителна нишка“ и подчертавайки значението ѝ за младите queer фенове по света. В свое интервю за British Vogue Лейди Гага също похвали Doechii, като споделя, че рядко се среща артист, който още с първите си стъпки да звучи толкова силно, уверено и запомнящо се като автор.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    Много маломощен музикален напън!!! Не е дори на нивото на Дара!!!
    Звиздъ.....

    07:30 15.04.2026