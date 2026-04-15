И Ана Кендрик обвини Кейти Пери, че я е докосвала без позволение (ВИДЕО)

И Ана Кендрик обвини Кейти Пери, че я е докосвала без позволение (ВИДЕО)

15 Април, 2026 15:31 1 109 14

Актрисата сподели за неудобна случка от 2014 година

И Ана Кендрик обвини Кейти Пери, че я е докосвала без позволение (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Ана Кендрик преди години е разказвала за необичаен сблъсък с Кейти Пери по време на церемонията на наградите „Грами“, като коментарите ѝ отново привлякоха внимание на фона на актуални спорове около поп звездата.

В интервю от 2014 г. в предаването на Конан О’Брайън актрисата описва случка, която определя като „странна вечер“. По думите ѝ, Кейти Пери е проявила поведение, което тя описва като „агресивно“, докато двете са били на събитието. Изпълнителката е пуснала ръката си в пазвата на звездата от "Перфектният ритъм".

Ана Кендрик допълва, че е носела рокля с дълбоко деколте, като отбелязва, че визията ѝ е била провокативна. В разговора с водещия тя коментира ситуацията с ирония, без да навлиза в детайли, и подчертава, че познава Кейти Пери от преди.

Интервюто отново стана актуално, след като актрисата Руби Роуз отправи публични обвинения срещу Пери в социалните мрежи. Роуз твърди, че инцидентът е станал преди около две десетилетия в нощен клуб в Мелбърн, когато тя е била на около 20 години.

В публикация в платформата Threads Роуз описва случилото се като сексуално посегателство и заявява, че дълго време не е говорила публично по темата. Тя твърди, че първоначално е представила историята като „забавен инцидент“, тъй като не е знаела как да реагира, и че по-късно е запазила мълчание. По нейните думи хитовата поп звезда е навряла интимните си части в лицето ѝ.

Представител на Кейти Пери отхвърли обвиненията в официално изявление до Page Six, определяйки ги като „категорично неверни“ и „опасни и безразсъдни лъжи“. В позицията се посочва също, че Роуз има история на отправяне на публични обвинения, които впоследствие са били отричани от засегнатите лица.

След разпространението на обвиненията Кейти Пери публикува кратко послание в Instagram Stories, придружено от изображение, свързано с нейния сингъл „By the Grace of God“ от 2013 г. Текстът „Обичам ви“ беше интерпретиран като индиректна реакция на ситуацията, като основна тема в самата песен е преодоляване на трудни лични периоди.


  • 1 Въпрос

    7 0 Отговор
    Що мен не ме пипа Кати Пери?

    Коментиран от #5, #10

    15:35 15.04.2026

  • 2 Механик

    10 0 Отговор
    След като изпоосъдиха де-що има мъж, женските кучета (не ползвам правилната дума заради триенето на коментари) вече почнаха една друга да се съдят.
    Не мога да повярвам, че човечеството го докара до тука.

    15:37 15.04.2026

  • 3 въпросче

    1 0 Отговор
    Защо сте й сложили две еднакви снимки?!

    15:37 15.04.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    2 2 Отговор
    Кати Пери като беше в София за концерта, я взех от летището и като я стигнахме пред хотел Маринела, Кати поиска да плати с карта. Подадох ПОС теминала и тя ме обара по скоростния лост. Не ми остави бакшиш, но нямаше ѝ нужда 😀

    Коментиран от #12

    15:37 15.04.2026

  • 5 Механик

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Тая не си пада по мъже. Тя е от другия бряг. Само един мъж и е на сърце - Джъстин Трюдо, ама той па не е мъж.

    15:38 15.04.2026

  • 6 Коста

    3 0 Отговор
    Че тя като дъска таз без? Какво е искала да хване?

    15:38 15.04.2026

  • 7 събче освен да копираш

    4 0 Отговор
    кифленски мурафети
    друго можеш ли

    Коментиран от #9

    15:38 15.04.2026

  • 8 Дракула

    2 3 Отговор
    Това Кейти си проси наказанието? Ще я нанижа на големия кол!

    15:39 15.04.2026

  • 9 Мишо Дудикоф 🥷

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "събче освен да копираш":

    Може да готви вкусни гозби 🙂

    15:41 15.04.2026

  • 10 Освалдо Риос

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Ако пипнеш първо ти сапуна на пода, тогава може.

    15:51 15.04.2026

  • 11 още

    2 0 Отговор
    Искам Кейти да се оПери и да ме докосва и мен! Да си смъкне долното бельо и да ме цапне с бубката си!

    15:51 15.04.2026

  • 13 Хаха

    7 0 Отговор
    Тая Пери яко ги е перкала колежките😅 Това, сега с джендъpчето Трюдо е за камуфлаж, по "сметка" дет му викат. Тя му пери леворезбия имидж, а той нейния, като се правят на "хетеро" 😂

    15:52 15.04.2026

  • 14 провинциалист

    3 2 Отговор
    А проблемът къде е? Както каза Диана Габровска при Чефо - работа като всяка друга работа (в либерално-демократичната част на света - б.а.).

    15:53 15.04.2026