И Ана Кендрик обвини Кейти Пери, че я е докосвала без позволение (ВИДЕО)

Актрисата Ана Кендрик преди години е разказвала за необичаен сблъсък с Кейти Пери по време на церемонията на наградите „Грами“, като коментарите ѝ отново привлякоха внимание на фона на актуални спорове около поп звездата.

В интервю от 2014 г. в предаването на Конан О’Брайън актрисата описва случка, която определя като „странна вечер“. По думите ѝ, Кейти Пери е проявила поведение, което тя описва като „агресивно“, докато двете са били на събитието. Изпълнителката е пуснала ръката си в пазвата на звездата от "Перфектният ритъм".

Ана Кендрик допълва, че е носела рокля с дълбоко деколте, като отбелязва, че визията ѝ е била провокативна. В разговора с водещия тя коментира ситуацията с ирония, без да навлиза в детайли, и подчертава, че познава Кейти Пери от преди.

Интервюто отново стана актуално, след като актрисата Руби Роуз отправи публични обвинения срещу Пери в социалните мрежи. Роуз твърди, че инцидентът е станал преди около две десетилетия в нощен клуб в Мелбърн, когато тя е била на около 20 години.

В публикация в платформата Threads Роуз описва случилото се като сексуално посегателство и заявява, че дълго време не е говорила публично по темата. Тя твърди, че първоначално е представила историята като „забавен инцидент“, тъй като не е знаела как да реагира, и че по-късно е запазила мълчание. По нейните думи хитовата поп звезда е навряла интимните си части в лицето ѝ.

Представител на Кейти Пери отхвърли обвиненията в официално изявление до Page Six, определяйки ги като „категорично неверни“ и „опасни и безразсъдни лъжи“. В позицията се посочва също, че Роуз има история на отправяне на публични обвинения, които впоследствие са били отричани от засегнатите лица.

След разпространението на обвиненията Кейти Пери публикува кратко послание в Instagram Stories, придружено от изображение, свързано с нейния сингъл „By the Grace of God“ от 2013 г. Текстът „Обичам ви“ беше интерпретиран като индиректна реакция на ситуацията, като основна тема в самата песен е преодоляване на трудни лични периоди.