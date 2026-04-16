Рецепта на деня: Бограч - словенският гулаш

Необходими продукти:

свинско месо - 300 г

телешко месо - 300 г

пушен бекон - 120 г

картофи - 3 бр.

лук - 2 глави

чесън - 3 скилидки

доматено пюре - 2 с.л.

червен пипер - 1 с.л.

дафинов лист - 1 бр.

кимион - 1/2 ч.л.

черен пипер - 1/2 ч.л.

сол - на вкус

олио - 2 с.л.

вода или бульон - 1.2 л

Начин на приготвяне:

Лукът се обелва и се нарязва на ситно. В дълбока тенджера или чугунен съд се загрява олиото и в него се задушава лукът, докато стане златист и ароматен.

Към него се добавя нарязаният на малки кубчета бекон и се запържва за няколко минути, докато отдели мазнината си.

Свинското и телешкото месо се нарязват на едри кубчета и се добавят към лука и бекона. Месото се запържва леко от всички страни, докато придобие апетитен цвят.

След това се добавя червеният пипер и доматеното пюре и сместа се разбърква добре.

Налива се водата или бульонът и се добавят дафиновият лист, кимионът, черният пипер и солта.

Ястието се оставя да къкри на умерен огън около 40 минути, докато месото започне да омеква.

Картофите се обелват, нарязват се на кубчета и се добавят към гулаша. Ястието се вари още около 20 минути, докато картофите омекнат и сосът стане плътен и ароматен. Накрая се добавя ситно нарязаният чесън и ястието се оставя да почине няколко минути преди сервиране.

Словенският гулаш Бограч се поднася горещ в дълбока купа и често се сервира с пресен хляб или селски хлебчета. В някои региони се добавя и люта чушка или кисели зеленчуци. Ястието може да се съхранява в хладилник до 3 дни, като при повторно затопляне вкусът става още по-богат, пише gotvach.bg.