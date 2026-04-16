Рецепта на деня: Бограч - словенският гулаш

Необходими продукти:
- свинско месо - 300 г
- телешко месо - 300 г
- пушен бекон - 120 г
- картофи - 3 бр.
- лук - 2 глави
- чесън - 3 скилидки
- доматено пюре - 2 с.л.
- червен пипер - 1 с.л.
- дафинов лист - 1 бр.
- кимион - 1/2 ч.л.
- черен пипер - 1/2 ч.л.
- сол - на вкус
- олио - 2 с.л.
- вода или бульон - 1.2 л
Начин на приготвяне:
Лукът се обелва и се нарязва на ситно. В дълбока тенджера или чугунен съд се загрява олиото и в него се задушава лукът, докато стане златист и ароматен.
Към него се добавя нарязаният на малки кубчета бекон и се запържва за няколко минути, докато отдели мазнината си.
Свинското и телешкото месо се нарязват на едри кубчета и се добавят към лука и бекона. Месото се запържва леко от всички страни, докато придобие апетитен цвят.
След това се добавя червеният пипер и доматеното пюре и сместа се разбърква добре.
Налива се водата или бульонът и се добавят дафиновият лист, кимионът, черният пипер и солта.
Ястието се оставя да къкри на умерен огън около 40 минути, докато месото започне да омеква.
Картофите се обелват, нарязват се на кубчета и се добавят към гулаша. Ястието се вари още около 20 минути, докато картофите омекнат и сосът стане плътен и ароматен. Накрая се добавя ситно нарязаният чесън и ястието се оставя да почине няколко минути преди сервиране.
Словенският гулаш Бограч се поднася горещ в дълбока купа и често се сервира с пресен хляб или селски хлебчета. В някои региони се добавя и люта чушка или кисели зеленчуци. Ястието може да се съхранява в хладилник до 3 дни, като при повторно затопляне вкусът става още по-богат, пише gotvach.bg.
10:13 16.04.2026
До коментар #1 от "Дзак":В цивилизования свят никое домакинство не готви от много години.1935 година микровълновите фурни са в експлоатация.А тук панелките ухаят на казармена кухня,на чесън,лук,на пържена риба и прегоряла олио.Не е възможно да проветриш стаите.Децата се задушават.Там хората ходят на работа и работят,а се връщат да спят.За това са напред и нямат стигане.Защо българи които забегнаха на запад се връщат?Ами защото не издържат на темпото.Тук не се работи,а по цял ден се готви.През ден празници.Ядене и пиене.А половината население с ТЕЛК.Сметнете учениците колко учебни дни имат.Затова не могат да четат и пишат което е масово в провинцията
6 Нека да ни готвят профи
До коментар #4 от "Ружа":Интересна гледна точка
