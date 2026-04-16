Рецепта на деня: Бограч - словенският гулаш
16 Април, 2026 10:05 559 6

Ароматна и питателна рецепта от кухнята на Словения

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • свинско месо - 300 г
  • телешко месо - 300 г
  • пушен бекон - 120 г
  • картофи - 3 бр.
  • лук - 2 глави
  • чесън - 3 скилидки
  • доматено пюре - 2 с.л.
  • червен пипер - 1 с.л.
  • дафинов лист - 1 бр.
  • кимион - 1/2 ч.л.
  • черен пипер - 1/2 ч.л.
  • сол - на вкус
  • олио - 2 с.л.
  • вода или бульон - 1.2 л

Начин на приготвяне:

Лукът се обелва и се нарязва на ситно. В дълбока тенджера или чугунен съд се загрява олиото и в него се задушава лукът, докато стане златист и ароматен.

Към него се добавя нарязаният на малки кубчета бекон и се запържва за няколко минути, докато отдели мазнината си.

Свинското и телешкото месо се нарязват на едри кубчета и се добавят към лука и бекона. Месото се запържва леко от всички страни, докато придобие апетитен цвят.

След това се добавя червеният пипер и доматеното пюре и сместа се разбърква добре.

Налива се водата или бульонът и се добавят дафиновият лист, кимионът, черният пипер и солта.

Ястието се оставя да къкри на умерен огън около 40 минути, докато месото започне да омеква.

Картофите се обелват, нарязват се на кубчета и се добавят към гулаша. Ястието се вари още около 20 минути, докато картофите омекнат и сосът стане плътен и ароматен. Накрая се добавя ситно нарязаният чесън и ястието се оставя да почине няколко минути преди сервиране.

Словенският гулаш Бограч се поднася горещ в дълбока купа и често се сервира с пресен хляб или селски хлебчета. В някои региони се добавя и люта чушка или кисели зеленчуци. Ястието може да се съхранява в хладилник до 3 дни, като при повторно затопляне вкусът става още по-богат, пише gotvach.bg.


  • 1 Дзак

    3 3 Отговор
    В Унгария на бензиностанции МОЛ (Мотул) предлагат много хубав борш. В Германия и Австрия бензиностанциите отдавна са американизирани. Само полуфабрикати.

    Коментиран от #4

    10:13 16.04.2026

  • 2 Райна

    3 0 Отговор
    Питам се,някъде по света консумират ли българско ястие?Речника ни половината чужд.Манджите-чужди.Техника и дрехи-китайски.Зеленчуците вносни от комшиите,дори от Египет.Цветята от Холандия.Единствено псувните български.

    10:21 16.04.2026

  • 3 Добавете

    2 0 Отговор
    Моркови, и изненада - кисели краставички! Няма да сбъркате.

    10:25 16.04.2026

  • 4 Ружа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    В цивилизования свят никое домакинство не готви от много години.1935 година микровълновите фурни са в експлоатация.А тук панелките ухаят на казармена кухня,на чесън,лук,на пържена риба и прегоряла олио.Не е възможно да проветриш стаите.Децата се задушават.Там хората ходят на работа и работят,а се връщат да спят.За това са напред и нямат стигане.Защо българи които забегнаха на запад се връщат?Ами защото не издържат на темпото.Тук не се работи,а по цял ден се готви.През ден празници.Ядене и пиене.А половината население с ТЕЛК.Сметнете учениците колко учебни дни имат.Затова не могат да четат и пишат което е масово в провинцията

    Коментиран от #6

    10:36 16.04.2026

  • 5 Това си е

    0 0 Отговор
    яхния.

    10:39 16.04.2026

  • 6 Нека да ни готвят профи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ружа":

    Интересна гледна точка

    10:41 16.04.2026