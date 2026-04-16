Дженифър Лопес подхрани слуховете за романс с актьора Брет Голдщайн, пише The ​​Sun.

56-годишната певица и актриса се е сближила с колегата си от „Служебен романс“.

„Точно от това се нуждае Дженифър след Бен Афлек. Той я кара да се усмихва. Беше публична тайна за Брет и Джей по време на снимките – те се разбираха чудесно от самото начало и имаха невероятна химия помежду си“, каза вътрешен човек пред изданието.

46-годишният Брет Голдщайн е британски актьор, сценарист и комик, който стана световноизвестен с ролята си на Рой Кент в хитовия сериал на Apple TV+ „Тед Ласо“. Роден е в Лондон през 1980 г.

За превъплъщението си в Рой Кент той печели две поредни награди „Еми“ за най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал (2021 и 2022 г.).

Освен работата си по „Тед Ласо“, той е съсъздател (заедно с Бил Лорънс и Джейсън Сийгъл) на сериала „Shrinking“ (Терапия), където участва и като актьор във втория сезон.

В края на филма „Тор: Любов и гръмотевици“ той се появява в ролята на Херкулес, което загатва за бъдещото му участие във филмите на Marvel.

Голдщайн води популярния комедиен подкаст Films To Be Buried With, в който кани гости да разказват за живота си чрез филмите, които са им повлияли най-много.

Той има дълга кариера като стендъп комик, а първият му голям специален епизод за HBO – The Second Best Night of Your Life – дебютира през 2025 г..

В младостта си Голдщайн е прекарал известно време в Испания, помагайки на баща си в управлението на стриптийз клуб, което по-късно става основа за едно от неговите стендъп шоута.