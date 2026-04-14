Дженифър Лопес направи първата си изненадваща поява на Coachella (ВИДЕО)

14 Април, 2026 15:31 504 3

Тя беше специален таен гост на дидждея Давид Гета

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Неочаквана поява на Дженифър Лопес се превърна в един от акцентите на тазгодишното издание на Coachella, след като певицата излезе излезе изненадващо на сцената по време на сета на Дейвид Гета.

Френският диджей подготви момента с кратък намек за „специален гост“, без да разкрива подробности. Малко след това Джей Ло се появи на сцената в характерен за нея сценичен стил, който подчертава силното ѝ визуално присъствие – сексапилно боди, което разкрива напълно стегната ѝ фигура и апетитните ѝ извивки.

Преходът от диджей сет към съвместно изпълнение беше плавен, като Джей Ло бързо наложи собствен ритъм и динамика. Свидетели на място описват рязка промяна в настроението на публиката, а видеа от момента показват силна реакция още с първите ѝ стъпки на сцената.

Централният момент в появата беше премиерата на съвместния им сингъл „Save Me Tonight“, представен за първи път на живо.

Сценичното взаимодействие между Дженифър Лопес и Дейвид Гета беше синхронизирано и ясно режисирано, което подсили ефекта от изненадата. В рамките на часове след изпълнението кадри от него се разпространиха масово в социалните платформи, като милиони се забавляваха със звездната изненада.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гонзовица

    Отговор
    Бе кой я знае тая? Пишете по често за мене

    15:45 14.04.2026

  • 2 Тишина ?

    Отговор
    Ако българска фолк певица излезе така разголена , моралните стражи в сайта да са я разкъсали от злобни коментари .

    15:46 14.04.2026

  • 3 в кратце

    Отговор
    Coachella означава женски тайни.

    15:50 14.04.2026