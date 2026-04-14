Дженифър Лопес направи първата си изненадваща поява на Coachella (ВИДЕО)

Неочаквана поява на Дженифър Лопес се превърна в един от акцентите на тазгодишното издание на Coachella, след като певицата излезе излезе изненадващо на сцената по време на сета на Дейвид Гета.

Френският диджей подготви момента с кратък намек за „специален гост“, без да разкрива подробности. Малко след това Джей Ло се появи на сцената в характерен за нея сценичен стил, който подчертава силното ѝ визуално присъствие – сексапилно боди, което разкрива напълно стегната ѝ фигура и апетитните ѝ извивки.

Преходът от диджей сет към съвместно изпълнение беше плавен, като Джей Ло бързо наложи собствен ритъм и динамика. Свидетели на място описват рязка промяна в настроението на публиката, а видеа от момента показват силна реакция още с първите ѝ стъпки на сцената.

Централният момент в появата беше премиерата на съвместния им сингъл „Save Me Tonight“, представен за първи път на живо.

Сценичното взаимодействие между Дженифър Лопес и Дейвид Гета беше синхронизирано и ясно режисирано, което подсили ефекта от изненадата. В рамките на часове след изпълнението кадри от него се разпространиха масово в социалните платформи, като милиони се забавляваха със звездната изненада.