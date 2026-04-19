Бившият мъж на Дженифър Анистън стана баща за пръв път

19 Април, 2026 12:11 1 885 2

Джъстин Теру и съпругата му посрещнаха първото си дете

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джъстин Теру стана баща за първи път, след като съпругата му Никол Брайдън Блум роди първото им дете.

Новината беше съобщена от двойката чрез съвместна публикация в Instagram, придружена от черно-бяла снимка, на която новороденото лежи върху гърдите на актьора. „Той е тук. Влюбени сме безкрайно“, написаха двамата за новороденото им момченце.

54-годишният Теру, и 32-годишната Блум, обявиха, че очакват дете през декември 2025 г., когато актрисата показа бременността си по време на премиерата на втория сезон на сериала „Fallout“. Малко по-късно актьорът също потвърди новината в социалните мрежи с публикация, в която се вижда коремът на партньорката му.

В следващите седмици Блум сподели още кадри от бременността си, включително от пътуване на двойката, а през януари се появи на червения килим на наградите Critics Choice във видимо напреднала бременност.

Двамата сключиха брак през март 2025 г. в Мексико след около две години връзка. Те бяха свързани романтично за първи път през 2023 г., а предложението за брак е направено през лятото на 2024 г. по време на престой в Италия, покрай Венециански филмов фестивал.

Преди това ДжъстинТеру беше женен за звездата от "Приятели" Дженифър Анистън. Двамата се разделиха през 2018 г., като впоследствие запазиха топли отношения. В интервю през 2021 г. актьорът заяви, че поддържат редовен контакт и ценят приятелството си.

Дженифър Анистън от своя страна говори открито за трудностите си със създаването на семейство, включително опитите за ин витро процедури, които за жалост са останали безуспешни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Явно човека е попаднал на може ща жена

    5 0 Отговор
    Извадил е късмет

    15:42 19.04.2026