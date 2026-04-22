Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Ленин живял в любовен триъгълник, страхувал се от бръснари и пиел само бира

22 Април, 2026 11:13

  • владимир ленин-
  • факти-
  • любовен триъгълник

Бил е голям любител на котките, които му помагали да релаксира

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бащата на руската революция Владимир Илич Ленин е бил личност с множество специфични навици и странности, които често са изненадвали дори неговите съратници.

Ленин е можел да прекарва часове, разхождайки се из кабинета си и спорейки с въображаеми противници. Охраната често е чувала викове и е мислела, че се провежда заседание, а всъщност той е бил сам.

Снимкa: Shutterstock

Бил е изключително педантичен по отношение на работното си място. Всичко е трябвало да бъде подредено под конец, а моливите – перфектно подострени. Смятал е, че „революцията трябва да се прави с красиви и чисти дрехи“.

Твърди се, че е имал панически страх от бръснари и се е подстригвал сам с тъпи ножици. Поради това често е изглеждал леко небрежен, но не е позволявал на никого да го докосва с ножица.

Отказвал е да яде с ръце. Дори храни като хляб, плодове или бонбони е трябвало да му бъдат сервирани с вилица.

Когато е чувал или четял нещо важно, е имал навика да дърпа дясното си ухо с пръсти. Също така често се е люлеел на пръсти, докато говори.

Използвал е над 150 псевдонима, за да заблуди царската полиция. Името „Ленин“ е само едно от тях; други включват Петров, Тулин и дори Уилям Фрей.

Въпреки че е опитвал да пуши в младостта си, той бързо се е отказал и по-късно строго е забранявал да се пуши в негово присъствие.

Ленин презирал абстрактното изкуство и е наричал художника Казимир Малевич „луд“. Предпочитал е документалните филми пред игралните, които е считал за „буржоазна глупост“.

Бил е голям любител на котките, които му помагали да релаксира. Също така е бил запален колоездач и е предприемал дълги преходи (до 60-70 км), по време на които е забранявал да се обсъжда политика.

Макар да е обичал лова, понякога е проявявал странно поведение. Има сведения, че веднъж при лов на зайци е останал без патрони и е започнал да удря животните с приклада на пушката си. В други случаи е можел просто да наблюдава дивеча, без да стреля, ако е бил в съзерцателно настроение.

Докато на политическо ниво Ленин подкрепя радикални промени, в личния си живот и морал остава привърженик на самодисциплината.

Ленин вярва, че жената е „двойно потисната“ – веднъж от капитализма и втори път от „домашното робство“ легализира абортите (1920 г.), улеснява развода до обикновена административна процедура и декриминализира хомосексуалността през 1917 г. (отменено по-късно от Сталин).

Въпреки че освобождава жените от правна гледна точка, Ленин е бил силно критичен към прекомерната сексуална свобода сред младежта.

Той остро атакува популярната по онова време „Теория за чашата вода“ (че задоволяването на сексуалния инстинкт трябва да бъде толкова просто, колкото изпиването на чаша вода).

Ленин заявява пред Клара Цеткин: „Разбира се, жаждата трябва да се утоли. Но ще легне ли нормален човек в калта, за да пие от локва? Или от чаша, чийто ръб е изцапан от десетки устни?“.

За него разпуснатостта е „буржоазна проява на разпад“, а пролетариатът се нуждае от яснота и самоконтрол.

Личният живот на Ленин е белязан от дългогодишния му брак с Надежда Крупская, която е негов най-близък съратник, но и от сложната му връзка с Инеса Арманд.

Арманд била красива, образована и пламенна революционерка. Историците приемат, че между нея и Ленин е имало дълбока интимна и емоционална връзка, започнала в Париж около 1909-1910 г..

Крупская е знаела за връзката и дори е предлагала на Ленин да се разведат, но той е отказал. Тримата често са живеели в непосредствена близост, а Крупская и Арманд са поддържали приятелски отношения.

Когато Инеса умира от тиф през 1920 г., свидетели описват Ленин като „напълно съкрушен“, вървящ зад ковчега ѝ със затворени очи, едва стоящ на краката си.

Въпреки прогресивните закони, които въвежда, Ленин лично е ценял аскетизма и е смятал, че енергията на революционера трябва да бъде насочена към политическата борба, а не към „сексуални приключения“.

Ленин не е бил пълен въздържател, но е пиел изключително рядко и в много малки количества.

В сравнение с по-късните съветски лидери, той е считан за почти пълнолетен трезвеник.

Бирата е била е била единственият алкохол, към който Ленин е имал истинско предпочитание. По време на емиграцията си в Мюнхен той често е посещавал известната бирария Hofbräuhaus, където е пиел баварско светло или тъмно пиво. Според спомените на съпругата му Надежда Крупская, той е обичал да седи с работници и да обсъжда политика на чаша тъмна бира.

Съвременниците му отбелязват, че Ленин никога не е бил виждан пиян. Той е изпитвал физическо отвращение към гледката на пияни хора и е смятал алкохола за „оръжие на буржоазията“ за потискане на пролетариата.

Ленин е бил безразличен към виното и твърдия алкохол. Макар в редки случаи да е опитвал водка по време на обяд или вино в изгнание - италианско кианти или унгарско токайско, той го е правел по-скоро от социална учтивост или „по здравословни причини“.

След Октомврийската революция Ленин запазва сухия режим в Русия (въведен първоначално от Николай II през 1914 г.) и строго забранява дестилацията на алкохол, вярвайки, че „търговията със спиртни напитки води назад към капитализма“.

Сухият режим е отменен от Сталин едва след смъртта на Ленин.

Официалната причина за смъртта на Владимир Илич Ленин на 21 януари 1924 г. е атеросклероза на кръвоносните съдове на главния мозък, довела до серия от тежки инсулти.

Здравето му се влошава рязко след май 1922 г., когато претърпява първия си инсулт. Последват още два големи пристъпа през декември 1922 г. и март 1923 г., които го оставят парализиран и без говор.

Официалният протокол от аутопсията посочва, че артериите в мозъка му са били толкова калцирани, че при потупване с инструмент са „звънтели като камък“.

Поради строгата секретност в СССР и някои нетипични симптоми, през годините се появяват различни неофициални версии:

Популярна е теорията сред някои медици и историци за заболяване от сифилис, според която заболяването е лекувано с препарати на основата на арсен и живак, типични за това време.

Съществува и хипотеза, че е бил отровен по нареждане на Сталин.

Баща му също умира сравнително млад (на 54 години) от подобни симптоми, което предполага наследствена обремененост към съдови заболявания.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Редактор

    16 4 Отговор
    Вено, ти си делан камък. Можеш да пишеш за рецепти, диадолатори и история. Ставаш за министър на информацията направо

    Коментиран от #12

    11:15 22.04.2026

  • 2 Това

    11 11 Отговор
    на педолама Ленин Янкулов деда му

    11:15 22.04.2026

  • 3 Наблюдател

    29 22 Отговор
    Не ви ли омръзна да изливате бълвочите си върху личности, оставили отпечатък върху световната история. Плащат ли ви поне добре?

    11:17 22.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стара чанта

    25 19 Отговор
    Надявам се втори такъв да не се пръкне на Земята - а и някъде другаде из Вселената ! Из м ет гн ус на!

    11:18 22.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    24 8 Отговор
    Ленин е еврейска измислица!!! Комунизмът е първият опит на тъмните кръгове, за глобализъм !!! Крайната цел е еднаква - всички е общо ( на корпорациите ) , никакви права освен правоверност, и квото те преценят да ти дадат !!! Също както това, което отново ще опитат!!! Мислете го така - както Ротшилд финансират и двете страни във войната, така създават и противопоставянето, за да продължи финансирането и на двете страни!!!

    Коментиран от #10, #14

    11:20 22.04.2026

  • 8 Тръмп

    15 3 Отговор
    ЛГБТ ги хвърлям в стомана Перник така е редно за природата. Света нема нужда от такива меки китки.

    11:20 22.04.2026

  • 9 Любопитен

    24 13 Отговор
    Ленин е бил гей, няма любовен триъгълник с жени. Ленин се е оженил за само за да прикрие своята сексуална ориентация пред хората за да не казват разни неща за него...

    Коментиран от #23, #31

    11:21 22.04.2026

  • 10 Мурка

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    НИЩИЧКО НЕ СИ ПРОЧЕЛ ОТ ТОВА КОЕТО Е ОТСВИЛ

    Коментиран от #19

    11:23 22.04.2026

  • 11 1488

    19 5 Отговор
    а за хитлер що не вадехте таквиз факти преди два дни кат имаше рожден ден, даже не го отразихте

    Коментиран от #13

    11:24 22.04.2026

  • 12 Мурка

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Редактор":

    И ЗАВИЖДА НА БОНИ БЛУ

    11:25 22.04.2026

  • 13 Коуега

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Защото в момента,са на власт нацисти.

    11:28 22.04.2026

  • 14 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Прав си братле 👍🏻

    11:29 22.04.2026

  • 15 ЕВРЕИНА УЛЯНОВ

    12 12 Отговор
    Със Другаря Болшевик
    ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН

    Заличиха ЦАРСКА РУСИЯ.

    Сега Еврейската Троица

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Ще Затрият РУСКАТА КОЧИНА.

    11:30 22.04.2026

  • 16 революционерите "не са сами"

    10 3 Отговор
    Чувал е гласове, имал странни "ритуали" и бил многоженец.

    Коментиран от #20

    11:30 22.04.2026

  • 17 Винкело

    22 1 Отговор
    Като му свършвали патроните по време на лов, започвал да удря зайците с приклада. Нататък да ви вярваме ли?

    Коментиран от #47

    11:32 22.04.2026

  • 18 За Да Направиш Нещо !

    3 4 Отговор
    За Да Направиш Нещо !


    Трябва Да си различен !


    Различния Поглед !

    Вижда !

    Много !


    Неща !

    11:34 22.04.2026

  • 19 Пич

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мурка":

    Ако правилно те разбирам, искаш да кажеш - "оставил"! Да, прочел съм! Все пак, Аз, Ленин и Сталин сме възпитаници на църквата и майстори на апологетиката! Не търси в Нета, определението за Апологетика което ще прочетеш там е невярно!

    Коментиран от #21, #27

    11:34 22.04.2026

  • 20 Какво Лошо ?

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "революционерите "не са сами"":

    Какво Лошо ?

    Има В Това ?

    -------------------------

    Ти като Не си Странен !



    Можеш Само !

    Да Крадеш !

    Лъжеш !

    И Изнудваш Ли ?

    Коментиран от #25

    11:36 22.04.2026

  • 21 хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Така и не разбрахме на коя точно църква си апологет?

    Коментиран от #24

    11:36 22.04.2026

  • 22 ИНТЕРЕСНО

    10 7 Отговор
    НЕ ПУШИЛ
    НЕ ПИЛ
    А АРТЕРИИТЕ КАТО ...КАМЕРТОН...ЯВНО
    ЧЕТЕНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКА ЛИТ....Е
    ВРЕДНА....КУПЕЙКИТЕ УТРЕ НА ...Я.М.Р. ..☝

    11:37 22.04.2026

  • 23 Напълно възможно е

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Любопитен":

    Гейовете са големи любители на котките.

    11:37 22.04.2026

  • 24 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "хмм":

    Първо ми отговори, ти какво разбираш под "църква"?

    Коментиран от #26

    11:40 22.04.2026

  • 25 Ти си странен!

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Какво Лошо ?":

    Не правя нито едно от нещата, които си изброил, но ти твърдиш обратното!
    Комунетата трябва по-често да си преглеждате главата, за да не стане като с другаря Илич!

    11:40 22.04.2026

  • 26 Кажи ти какво разбираш!

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    Аз първа те попитах!

    Коментиран от #29

    11:42 22.04.2026

  • 27 Само Това Ли ?

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Само Това Ли ?

    Не Е Вярно ! ?

    Коментиран от #30

    11:43 22.04.2026

  • 28 От прочетеното разбрах

    6 5 Отговор
    Че е бил нормален човек с идеали

    Направете такова за чърчил ще се хванете за главата

    11:43 22.04.2026

  • 29 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кажи ти какво разбираш!":

    Не бягам! Питам, за да мога да ти дам възможно най точен отговор! И възможо най честен, без да те излъжа! Не за да ти се харесам, защото най вероятно честният ми отговор няма да ти хареса, и съм наясно с това! Но няма да лъжа за да съм симпатичен!

    Коментиран от #34

    11:45 22.04.2026

  • 30 Щом !

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Само Това Ли ?":

    Щом !

    Успяваш да видиш !

    И Отчетеш !

    Парадокса !

    Значи Си Прав !

    Особено Ако Виждаш !

    Как ?

    Той !

    Може !

    Да бъде !

    Предотвратен !

    11:46 22.04.2026

  • 31 А Думата Гей

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Любопитен":

    Е забранена е Кремля .

    Не отговаря на Ценностите

    Наложени От КГБ Агента ГУНДЯЕВ.

    Всичко трябва да е тихо мълком
    Със различните наклонности И предпочитания
    Между ДРУГАРИТЕ.
    В Кремъските Среди .

    11:47 22.04.2026

  • 32 Някой

    4 0 Отговор
    Ленин е имал освен еврейски и шведски и немски корени. Водят го пълна смеска. Някъде дават и монголски.
    След грузинеца Сталин за малко идва един дето имал и български корени от Охридско. Хрушчов и Брежнев украинци.

    Коментиран от #35

    11:50 22.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    За християните това е както сградата (храма) за богослужения, чиято архитектура симвоизира кораба, който събира всички вярващи, така и единството от духовенството и миряните.

    Коментиран от #38

    12:01 22.04.2026

  • 35 Око а две, зъб за чене

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Някой":

    Ами физиономията му е монголоидна. По-важното е,че е гледал на руснаците като разходен материал за Световна революция. Не успява да потисне отмъстителността си за това ,че брат му е осъден на смърт - типично по еврейски си е отмъстил , око за две,зъб за чене.

    12:03 22.04.2026

  • 36 Ало, Факти

    8 1 Отговор
    За рождения ден на Хитлер, който беше на 20 април дума не обелихте, но за вашия вожд Лени, само хвалебствия и странности, да стане симпатичен. И той е бил кръволок и е мразел руския народ. Платен немски агент. Придържайте се към фактите. Сигурно и Хитлер е имал човешки черти. Добре че е пукнал, но е трябвало по-рано. Макар, че ако беше взел властта Троцки - /Ленин е бил аватар на Троцки/ нещата щяха да са още по-зле. Така, че факти , да ви ...

    12:05 22.04.2026

  • 37 Ало, Факти

    8 1 Отговор
    Щом ви е толкова мил Ленин, направете си един Ленински съботник, както при соца се правеше на тази дата и вземете се изчистете.

    12:07 22.04.2026

  • 38 Пич

    6 3 Отговор

    До коментар #34 от "хмм":

    Ами ето - вече си жертва на това, което ти е втълпено от тази църква! Сам Иисус казва - "Където са се събрали двама или трима в мое име, аз съм сред тях"! И никъде не поставя изискване за пищни сгради и ритуали! А "Отците на църквата" вземат това, само за да го извъртят в тяхна полза!!! Знам че няма да повярваш, затова - личният му пример! Иисус е проповядвал навсякъде, и всички места за Него са били добри за това! Когато е влизал в храм е било за да порицава!!!

    Коментиран от #39

    12:11 22.04.2026

  • 39 Аааа, разбрах!

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Пич":

    Ти си от последователите на поп Богомил!

    Коментиран от #43

    12:13 22.04.2026

  • 40 Соваж бейби

    7 1 Отговор
    Този е бил по зле и от Тръмп значи ,говорил си сам или е общувал с фантоми или е бил леко луд.Не знам дали е бил в любовен триъгалник ама по скора четериъгалник жена му го е спипала с мъж .

    12:20 22.04.2026

  • 41 мдаааа

    0 2 Отговор
    Навремето и мен ме беше страх от кисело мляко ...

    12:21 22.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Аааа, разбрах!":

    Нищо не си разбрала! Разбери поне Сократ - колкото по малко знаеш, толкова повече си въобразяваш, че знаеш! Колкото повече знаеш, толкова повече виждаш, че не знаеш!!! Не се заяждам, и не съм обиден! Просто малко знаеш! Библията започва с противоречия още от самото начало! Бъркаш както всички останали! Теологията не е наука, която се подчинява на църквата и й ходи по гайдата! Тези са семинаристите! Теологията търси истината, и църквата я недолюбва!

    Коментиран от #45

    12:24 22.04.2026

  • 44 ОБЕКТИВНИЯ

    3 0 Отговор
    Какво ни интересува това нещо ?
    Който го харесва да си търси инфо за
    него!

    12:27 22.04.2026

  • 45 ХВАНАХ ТЕ!

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Пич":

    Теолозите ИЗУЧАВАТЕ вярванията на различни хора, но самите вие не сте вярващи, а ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ! Ако бяхте вярващи, щяхте да сте християни!
    ЕТО ЗАТОВА НЕ МИ ОТГОВОРИ ВЕДНАГА НА ВЪПРОСА! ТИ СИ 100%-ОВ АТЕИСТ!

    Коментиран от #46, #48

    12:29 22.04.2026

  • 46 А, ЩЯХ ДА ЗАБРАВЯ!

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "ХВАНАХ ТЕ!":

    Атеистичната АПОЛОГЕТИКА НЕ МЕ ВЪЛНУВА! Вие сте отписани от Бог, освен ако не реши, по негови си подбуди, да ви отвори очите!😎

    12:31 22.04.2026

  • 47 Про стачка

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Винкело":

    Даааа , трябва да вярваш на всичко написано тук ! Нима незнаеш че на Ленин по време на лов са му водили зайци на каишка пред него?

    12:34 22.04.2026

  • 48 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "ХВАНАХ ТЕ!":

    Напротив! Съвсем християнин съм си! И то - освен само вярващ като тебе, аз знам, че това е истинската истина! Но тъй като забелязвам че не искаш познание в тази област, няма да ти досаждам повече, защото виждам, че това те разстройства и прави нервна. Както казах, знаех че няма да ти хареса, но не искам и да ти развалям настроението! Благодаря за дебата! Бъди щастлива!

    Коментиран от #50

    12:38 22.04.2026

  • 49 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 0 Отговор
    Спиш бе , спиш ... 🤭😁

    12:39 22.04.2026

  • 50 Не си християнин!

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Пич":

    Не си! Разбираш ли сега защо не мога да се омъжа за теб? Ние с теб нямаме нищо общо!

    Коментиран от #52

    12:41 22.04.2026

  • 51 123

    2 0 Отговор
    Брадичка му Ленина.

    12:52 22.04.2026

  • 52 Приех

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Не си християнин!":

    Че не ни е писано! Не очаквам и не искам нищо от тебе! Омъжи се за когото искаш. Но ти не можеш да ми попречиш да те обичам, точно защото нямам никакви условия! И.......съществувам!

    Коментиран от #53

    12:57 22.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 СЗО

    3 2 Отговор
    Радев спечелил, неспечелил и почнахре с руската агитация.

    13:24 22.04.2026

  • 55 СЕРП И МОЛОТ СМЕРТ И ГОЛОД

    3 3 Отговор
    Четириъгълник е било. Бил е интимен и с Троцки.

    13:29 22.04.2026

  • 56 Роза

    2 1 Отговор
    Ленин е бил гениален политически ум,с голям принос в марксистката философия и диалектика.Но водената от него революция е свързана с прекалено много кръв,терор и насилие!А що се отнася до личния му живот-не се знае кое е истина и кое е клюка.За всички известни личности се говорят много неща и Ленин не прави изключение!А това,че е обичал котките,е единственото нещо,по което с него си приличаме!Аз също ги харесвам ,но в границите на разумното!

    13:30 22.04.2026

  • 57 Проф.Юлиян Кирилов

    2 1 Отговор
    Авторката,е пропуснала,да отбележи ,че срещу Ленин е стрелено с отровни патрони,които засягат артерия в лявата
    страна,близо до сърцето.
    Преди няколко години,английски военен патоанатом
    който изследва клетки от мозъка на Ленин стига до заключението,че в храната му е поставено вещество
    което причинява преждевременна склероза на мозъчните съдове.Подозира се готвача му,който според някои източници,е бил английски шпионин.

    13:38 22.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Проф.Юлиян Кирилов

    1 1 Отговор
    Към коментар. 56.

    Тя и Френската буржоазна революция,е съпроводена с много кръв и насилие.
    Ленин е живял в Париж и се е учил от френските революционери

    Сега улицата в Париж,където е жив носи неговото име.

    13:52 22.04.2026

  • 60 Един

    3 1 Отговор
    Многоуважаемият другар Ленин се е пляскал и обирал шоколада на други амбриажи и е пипнал незнайно как сифилис. Как пък един нормален човек няма в тея блата.2352

    14:06 22.04.2026

  • 61 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Венке,а другарката Крупская земала ли го е на устата?💋🥳🤣🖕

    14:25 22.04.2026

  • 62 Проф.Юлиян Кирилов

    2 1 Отговор
    Патоанатомични и умонологични изследвания,не установяват,че Ленин е страдал от наследствен сифилис

    Смята се,че това е измиица на враговете му.

    14:27 22.04.2026

  • 63 Мюфтията

    1 0 Отговор
    Пиел само бира. Ами какъв евреин е тогава, май си е чист п0мак.

    15:21 22.04.2026

  • 64 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Типичен пример за комунистите, те поемат и се друсат, а за народа забранено, отвращавал се е от разюздаността на младите, но обожавал салама на Григорий Зиновиев.

    15:54 22.04.2026

  • 65 Хмм

    2 0 Отговор
    майка му е еврейка, а баща му калмик, от Волжка България, дядо му по майчина линия е лекар и има земя с крепостни селяни, баща му получава дворянска титла, в училище е бил кротък и отличник, но смъртта на брат му белязва съдбата на всички, брат му като студент в Санкт Петербургския университет изработва бомбата с която убиват Царя Освободител, обесен е на 21 години, това затваря вратите почти навсякъде на изключително талантливите братя и сестри на Ленин, завършили гимназия със златни медали и всички с висше образование, Ленин е нямал избор, самата царска система го праща на пътя на революционната борба и изгнанието

    16:04 22.04.2026