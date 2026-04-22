Ленин живял в любовен триъгълник, страхувал се от бръснари и пиел само бира

Бащата на руската революция Владимир Илич Ленин е бил личност с множество специфични навици и странности, които често са изненадвали дори неговите съратници.
Ленин е можел да прекарва часове, разхождайки се из кабинета си и спорейки с въображаеми противници. Охраната често е чувала викове и е мислела, че се провежда заседание, а всъщност той е бил сам.
Бил е изключително педантичен по отношение на работното си място. Всичко е трябвало да бъде подредено под конец, а моливите – перфектно подострени. Смятал е, че „революцията трябва да се прави с красиви и чисти дрехи“.
Твърди се, че е имал панически страх от бръснари и се е подстригвал сам с тъпи ножици. Поради това често е изглеждал леко небрежен, но не е позволявал на никого да го докосва с ножица.
Отказвал е да яде с ръце. Дори храни като хляб, плодове или бонбони е трябвало да му бъдат сервирани с вилица.
Когато е чувал или четял нещо важно, е имал навика да дърпа дясното си ухо с пръсти. Също така често се е люлеел на пръсти, докато говори.
Използвал е над 150 псевдонима, за да заблуди царската полиция. Името „Ленин“ е само едно от тях; други включват Петров, Тулин и дори Уилям Фрей.
Въпреки че е опитвал да пуши в младостта си, той бързо се е отказал и по-късно строго е забранявал да се пуши в негово присъствие.
Ленин презирал абстрактното изкуство и е наричал художника Казимир Малевич „луд“. Предпочитал е документалните филми пред игралните, които е считал за „буржоазна глупост“.
Бил е голям любител на котките, които му помагали да релаксира. Също така е бил запален колоездач и е предприемал дълги преходи (до 60-70 км), по време на които е забранявал да се обсъжда политика.
Макар да е обичал лова, понякога е проявявал странно поведение. Има сведения, че веднъж при лов на зайци е останал без патрони и е започнал да удря животните с приклада на пушката си. В други случаи е можел просто да наблюдава дивеча, без да стреля, ако е бил в съзерцателно настроение.
Докато на политическо ниво Ленин подкрепя радикални промени, в личния си живот и морал остава привърженик на самодисциплината.
Ленин вярва, че жената е „двойно потисната“ – веднъж от капитализма и втори път от „домашното робство“ легализира абортите (1920 г.), улеснява развода до обикновена административна процедура и декриминализира хомосексуалността през 1917 г. (отменено по-късно от Сталин).
Въпреки че освобождава жените от правна гледна точка, Ленин е бил силно критичен към прекомерната сексуална свобода сред младежта.
Той остро атакува популярната по онова време „Теория за чашата вода“ (че задоволяването на сексуалния инстинкт трябва да бъде толкова просто, колкото изпиването на чаша вода).
Ленин заявява пред Клара Цеткин: „Разбира се, жаждата трябва да се утоли. Но ще легне ли нормален човек в калта, за да пие от локва? Или от чаша, чийто ръб е изцапан от десетки устни?“.
За него разпуснатостта е „буржоазна проява на разпад“, а пролетариатът се нуждае от яснота и самоконтрол.
Личният живот на Ленин е белязан от дългогодишния му брак с Надежда Крупская, която е негов най-близък съратник, но и от сложната му връзка с Инеса Арманд.
Арманд била красива, образована и пламенна революционерка. Историците приемат, че между нея и Ленин е имало дълбока интимна и емоционална връзка, започнала в Париж около 1909-1910 г..
Крупская е знаела за връзката и дори е предлагала на Ленин да се разведат, но той е отказал. Тримата често са живеели в непосредствена близост, а Крупская и Арманд са поддържали приятелски отношения.
Когато Инеса умира от тиф през 1920 г., свидетели описват Ленин като „напълно съкрушен“, вървящ зад ковчега ѝ със затворени очи, едва стоящ на краката си.
Въпреки прогресивните закони, които въвежда, Ленин лично е ценял аскетизма и е смятал, че енергията на революционера трябва да бъде насочена към политическата борба, а не към „сексуални приключения“.
Ленин не е бил пълен въздържател, но е пиел изключително рядко и в много малки количества.
В сравнение с по-късните съветски лидери, той е считан за почти пълнолетен трезвеник.
Бирата е била е била единственият алкохол, към който Ленин е имал истинско предпочитание. По време на емиграцията си в Мюнхен той често е посещавал известната бирария Hofbräuhaus, където е пиел баварско светло или тъмно пиво. Според спомените на съпругата му Надежда Крупская, той е обичал да седи с работници и да обсъжда политика на чаша тъмна бира.
Съвременниците му отбелязват, че Ленин никога не е бил виждан пиян. Той е изпитвал физическо отвращение към гледката на пияни хора и е смятал алкохола за „оръжие на буржоазията“ за потискане на пролетариата.
Ленин е бил безразличен към виното и твърдия алкохол. Макар в редки случаи да е опитвал водка по време на обяд или вино в изгнание - италианско кианти или унгарско токайско, той го е правел по-скоро от социална учтивост или „по здравословни причини“.
След Октомврийската революция Ленин запазва сухия режим в Русия (въведен първоначално от Николай II през 1914 г.) и строго забранява дестилацията на алкохол, вярвайки, че „търговията със спиртни напитки води назад към капитализма“.
Сухият режим е отменен от Сталин едва след смъртта на Ленин.
Официалната причина за смъртта на Владимир Илич Ленин на 21 януари 1924 г. е атеросклероза на кръвоносните съдове на главния мозък, довела до серия от тежки инсулти.
Здравето му се влошава рязко след май 1922 г., когато претърпява първия си инсулт. Последват още два големи пристъпа през декември 1922 г. и март 1923 г., които го оставят парализиран и без говор.
Официалният протокол от аутопсията посочва, че артериите в мозъка му са били толкова калцирани, че при потупване с инструмент са „звънтели като камък“.
Поради строгата секретност в СССР и някои нетипични симптоми, през годините се появяват различни неофициални версии:
Популярна е теорията сред някои медици и историци за заболяване от сифилис, според която заболяването е лекувано с препарати на основата на арсен и живак, типични за това време.
Съществува и хипотеза, че е бил отровен по нареждане на Сталин.
Баща му също умира сравнително млад (на 54 години) от подобни симптоми, което предполага наследствена обремененост към съдови заболявания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 Мурка
Коментиран от #19
Коментиран от #13
11:25 22.04.2026
13 Коуега
До коментар #11 от "1488":Защото в момента,са на власт нацисти.
11:28 22.04.2026
14 Факт
До коментар #7 от "Пич":Прав си братле 👍🏻
11:29 22.04.2026
15 ЕВРЕИНА УЛЯНОВ
ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН
Заличиха ЦАРСКА РУСИЯ.
Сега Еврейската Троица
ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ
Ще Затрият РУСКАТА КОЧИНА.
16 революционерите "не са сами"
Коментиран от #20
17 Винкело
Коментиран от #47
18 За Да Направиш Нещо !
Трябва Да си различен !
Различния Поглед !
Вижда !
Много !
Неща !
19 Пич
До коментар #10 от "Мурка":Ако правилно те разбирам, искаш да кажеш - "оставил"! Да, прочел съм! Все пак, Аз, Ленин и Сталин сме възпитаници на църквата и майстори на апологетиката! Не търси в Нета, определението за Апологетика което ще прочетеш там е невярно!
Коментиран от #21, #27
20 Какво Лошо ?
До коментар #16 от "революционерите "не са сами"":Какво Лошо ?
Има В Това ?
Ти като Не си Странен !
Можеш Само !
Да Крадеш !
Лъжеш !
И Изнудваш Ли ?
Коментиран от #25
21 хмм
До коментар #19 от "Пич":Така и не разбрахме на коя точно църква си апологет?
Коментиран от #24
22 ИНТЕРЕСНО
НЕ ПИЛ
А АРТЕРИИТЕ КАТО ...КАМЕРТОН...ЯВНО
ЧЕТЕНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКА ЛИТ....Е
ВРЕДНА....КУПЕЙКИТЕ УТРЕ НА ...Я.М.Р. ..☝
23 Напълно възможно е
До коментар #9 от "Любопитен":Гейовете са големи любители на котките.
24 Пич
До коментар #21 от "хмм":Първо ми отговори, ти какво разбираш под "църква"?
Коментиран от #26
25 Ти си странен!
До коментар #20 от "Какво Лошо ?":Не правя нито едно от нещата, които си изброил, но ти твърдиш обратното!
Комунетата трябва по-често да си преглеждате главата, за да не стане като с другаря Илич!
26 Кажи ти какво разбираш!
До коментар #24 от "Пич":Аз първа те попитах!
Коментиран от #29
27 Само Това Ли ?
До коментар #19 от "Пич":Само Това Ли ?
Не Е Вярно ! ?
Коментиран от #30
28 От прочетеното разбрах
Направете такова за чърчил ще се хванете за главата
29 Пич
До коментар #26 от "Кажи ти какво разбираш!":Не бягам! Питам, за да мога да ти дам възможно най точен отговор! И възможо най честен, без да те излъжа! Не за да ти се харесам, защото най вероятно честният ми отговор няма да ти хареса, и съм наясно с това! Но няма да лъжа за да съм симпатичен!
Коментиран от #34
30 Щом !
До коментар #27 от "Само Това Ли ?":Щом !
Успяваш да видиш !
И Отчетеш !
Парадокса !
Значи Си Прав !
Особено Ако Виждаш !
Как ?
Той !
Може !
Да бъде !
Предотвратен !
31 А Думата Гей
До коментар #9 от "Любопитен":Е забранена е Кремля .
Не отговаря на Ценностите
Наложени От КГБ Агента ГУНДЯЕВ.
Всичко трябва да е тихо мълком
Със различните наклонности И предпочитания
Между ДРУГАРИТЕ.
В Кремъските Среди .
32 Някой
След грузинеца Сталин за малко идва един дето имал и български корени от Охридско. Хрушчов и Брежнев украинци.
Коментиран от #35
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 хмм
До коментар #29 от "Пич":За християните това е както сградата (храма) за богослужения, чиято архитектура симвоизира кораба, който събира всички вярващи, така и единството от духовенството и миряните.
Коментиран от #38
35 Око а две, зъб за чене
До коментар #32 от "Някой":Ами физиономията му е монголоидна. По-важното е,че е гледал на руснаците като разходен материал за Световна революция. Не успява да потисне отмъстителността си за това ,че брат му е осъден на смърт - типично по еврейски си е отмъстил , око за две,зъб за чене.
38 Пич
До коментар #34 от "хмм":Ами ето - вече си жертва на това, което ти е втълпено от тази църква! Сам Иисус казва - "Където са се събрали двама или трима в мое име, аз съм сред тях"! И никъде не поставя изискване за пищни сгради и ритуали! А "Отците на църквата" вземат това, само за да го извъртят в тяхна полза!!! Знам че няма да повярваш, затова - личният му пример! Иисус е проповядвал навсякъде, и всички места за Него са били добри за това! Когато е влизал в храм е било за да порицава!!!
Коментиран от #39
39 Аааа, разбрах!
До коментар #38 от "Пич":Ти си от последователите на поп Богомил!
Коментиран от #43
43 Пич
До коментар #39 от "Аааа, разбрах!":Нищо не си разбрала! Разбери поне Сократ - колкото по малко знаеш, толкова повече си въобразяваш, че знаеш! Колкото повече знаеш, толкова повече виждаш, че не знаеш!!! Не се заяждам, и не съм обиден! Просто малко знаеш! Библията започва с противоречия още от самото начало! Бъркаш както всички останали! Теологията не е наука, която се подчинява на църквата и й ходи по гайдата! Тези са семинаристите! Теологията търси истината, и църквата я недолюбва!
Коментиран от #45
44 ОБЕКТИВНИЯ
Който го харесва да си търси инфо за
него!
45 ХВАНАХ ТЕ!
До коментар #43 от "Пич":Теолозите ИЗУЧАВАТЕ вярванията на различни хора, но самите вие не сте вярващи, а ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ! Ако бяхте вярващи, щяхте да сте християни!
ЕТО ЗАТОВА НЕ МИ ОТГОВОРИ ВЕДНАГА НА ВЪПРОСА! ТИ СИ 100%-ОВ АТЕИСТ!
Коментиран от #46, #48
46 А, ЩЯХ ДА ЗАБРАВЯ!
До коментар #45 от "ХВАНАХ ТЕ!":Атеистичната АПОЛОГЕТИКА НЕ МЕ ВЪЛНУВА! Вие сте отписани от Бог, освен ако не реши, по негови си подбуди, да ви отвори очите!😎
47 Про стачка
До коментар #17 от "Винкело":Даааа , трябва да вярваш на всичко написано тук ! Нима незнаеш че на Ленин по време на лов са му водили зайци на каишка пред него?
48 Пич
До коментар #45 от "ХВАНАХ ТЕ!":Напротив! Съвсем християнин съм си! И то - освен само вярващ като тебе, аз знам, че това е истинската истина! Но тъй като забелязвам че не искаш познание в тази област, няма да ти досаждам повече, защото виждам, че това те разстройства и прави нервна. Както казах, знаех че няма да ти хареса, но не искам и да ти развалям настроението! Благодаря за дебата! Бъди щастлива!
Коментиран от #50
50 Не си християнин!
До коментар #48 от "Пич":Не си! Разбираш ли сега защо не мога да се омъжа за теб? Ние с теб нямаме нищо общо!
Коментиран от #52
52 Приех
До коментар #50 от "Не си християнин!":Че не ни е писано! Не очаквам и не искам нищо от тебе! Омъжи се за когото искаш. Но ти не можеш да ми попречиш да те обичам, точно защото нямам никакви условия! И.......съществувам!
Коментиран от #53
57 Проф.Юлиян Кирилов
страна,близо до сърцето.
Преди няколко години,английски военен патоанатом
който изследва клетки от мозъка на Ленин стига до заключението,че в храната му е поставено вещество
което причинява преждевременна склероза на мозъчните съдове.Подозира се готвача му,който според някои източници,е бил английски шпионин.
13:38 22.04.2026
59 Проф.Юлиян Кирилов
Тя и Френската буржоазна революция,е съпроводена с много кръв и насилие.
Ленин е живял в Париж и се е учил от френските революционери
Сега улицата в Париж,където е жив носи неговото име.
13:52 22.04.2026
62 Проф.Юлиян Кирилов
Смята се,че това е измиица на враговете му.
