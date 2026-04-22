Филип Киркоров представи на публиката новия си домашен любимец (ВИДЕО)

Филип Киркоров представи на публиката новия си домашен любимец - кученце на име Леонардо, по време на гала вечеря, съобщи Пети канал.

Той казва, че е изградил специална връзка с кученцето. Певецът призна, че не може да спи без Леонардо, който обикновено прекарва нощта до стопанина си.

Киркоров се сдоби с кученцето порода малтипу (смесица от малтийски пудел и малтийски болонка) в края на март 2026 г.. за новия си любимец той броил тогава 1 милион рубли - над 11 300 евро. Певецът обяви кученцето в публикация на страницата си в социалните мрежи. Киркоров публикува и снимка с кученцето и обяви новия член на семейството.

В края на март Филип Киркоров обяви имота си за продажба за 240 милиона рубли - над 2,7 милиона евро. Въпросният имот е луксозният четиристаен апартамент на Киркоров в центъра на Москва. Апартаментът е с площ от 210 квадратни метра.

През февруари телеграм каналът SHOT заяви, че Киркоров не е извършвал плащания за луксозните си имоти в центъра на столицата от 2025 г. Твърди се, че той притежава общо осем апартамента в Москва.

От екипа му отрекоха информациите, че звездата дължи половин милион рубли за комунални услуги за всичките си имоти в столицата.