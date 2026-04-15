Ново бебе в семейството на Филип Киркоров

Приятел на Филип Киркоров подхрани слуховете за ново бебе в семейството.

Каскадьорът Павел Иванов отговори на слуховете за ново попълнение в семейството на Филип Киркоров, които се появиха след неговото видео. Той заяви пред Gazeta.Ru, че няма да коментира информацията.

„Съжалявам, но не разпространявам информация от дома на Киркоров“, сподели Иванов. В отговор на молба за коментар каскадьорът добави: „Хм, кой знае.“

Иванов беше поканен в дома на Киркоров за Великден. В личния си блог той сподели видео, което е записал по време на посещението си, а потребителите чуха бебешки плач на заден план. Това предизвика слухове, че певецът е приветствал ново попълнение в семейството си, без никой да знае.

Самият Киркоров обаче призна, че в момента е съсредоточен върху отглеждането на сина си Мартин и дъщеря си Алла-Виктория, които преминават през трудна юношеска възраст. Той сподели, че основната му цел е да даде на децата си добро образование, но няма да им помогне да изградят кариера в шоубизнеса.

Според Киркоров, наследниците му засега не се стремят към сцената, а славата не ги интересува.