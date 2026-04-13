Деси Слава разкри най-болезнените си тайни: „Преживях го, музиката ме спаси!“

13 Април, 2026 07:37 1 098 11

Певицата говори за песента „Татко, влюбих се в мъжкар“, създадена съвместно с Папи Ханс

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-обичаните български певици Деси Слава направи разтърсваща изповед, която разкрива не само блясъка, но и тъмната страна на славата. В ефира на NOVA тя призна, че музиката е била единственият ѝ изход в най-трудните моменти.

„Музиката е моето спасение. Тя е бягство от този свят“, сподели откровено Деси Слава, подчертавайки, че сцената е мястото, където намира утеха и сили да продължи напред, пише marica.bg.

В края на годината певицата ще отбележи внушителните 30 години на сцената с голям концерт – събитие, което вече предизвиква огромен интерес сред феновете ѝ.

Звездата не скри, че зад успеха се крият и много трудности.

„Завист има навсякъде. Винаги има хора, които искат да ти подлеят вода“, призна тя, като допълни, че с времето е свикнала с негативните емоции и вече не ѝ правят впечатление.

Особено емоционално Деси Слава говори за песента „Татко, влюбих се в мъжкар“, създадена съвместно с Папи Ханс. По думите ѝ зад лекото звучене стои тежка и лична история.

„Аз съм една от тези жени, които са го преживели“, призна певицата, като разкри, че е била на ръба на сълзите още при първото ѝ представяне.

Не по-малко емоция носи и песента „България в душата ми“, която се превръща в двигател за нейното фолклорно турне.
„Стоях и плаках 40 минути. Изплакала съм душата си“, разказа тя.

Въпреки възможностите да живее и работи в чужбина, Деси Слава е категорична – нейното място е в България.

„Винаги започвам да копнея да се върна у дома“, призна тя, доказвайки, че зад сценичния блясък стои една дълбоко чувствителна и истинска жена.

Източник: www.marica.bg


  • 1 Левислава

    10 1 Отговор
    Каква невероятна футболна драма.

    07:43 13.04.2026

  • 2 Анти чалга

    12 2 Отговор
    Тази си мисли ,че прави музика голям смях. Това е пародия на музика .

    07:53 13.04.2026

  • 3 Лорд Музика

    9 2 Отговор
    Това нещо си мисли ,че може да пее и прави музика . Само си мисли .

    07:54 13.04.2026

  • 4 Метъла

    7 2 Отговор
    па аз и тази не я знам, ма и песните и не слушам. само хеви метъл, к-та

    07:58 13.04.2026

  • 5 Поредната на повикване!

    6 2 Отговор
    Спомям си я тази как стоеше в скута на шефа, на неин концерт в Пловдив, докато ръката му беше до половината в хpaлупата. Тъй като беше спонсор на проявата и имаше около 100 негови билета, аз ги раздавах пред бариерата на авери, а продавача на билети не престана да ми се дъpви, че му съсипвам бизнесът. Казвам му аз, ако не е шефа ми, ще лапаш мушици у дома, а онзи беше почервенял като домат. Открай време се знае, че чалга певиците са моми на повикване.

    08:03 13.04.2026

  • 6 га яди кибапчиту

    3 0 Отговор
    ни рива

    08:04 13.04.2026

  • 7 Стас

    1 1 Отговор
    Десенце сладко,Би трябвало да се влюбиш в мен,защото съм женкар!

    08:12 13.04.2026

  • 8 Фикус

    2 1 Отговор
    Бацката и Шишо трябваше отдавна да живеят и да работят в чужбина.

    08:16 13.04.2026

  • 9 црррр

    2 0 Отговор
    Личи си че й е поправяно нослето,поправки има на устничките и на бузките.

    Коментиран от #11

    08:46 13.04.2026

  • 10 Така е

    1 0 Отговор
    Едва ли помни колко са я ......!?

    08:52 13.04.2026

  • 11 Така

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "црррр":

    Като заговори за устните и бузките, та ме подсети за нещо...

    08:53 13.04.2026