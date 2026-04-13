Деси Слава разкри най-болезнените си тайни: „Преживях го, музиката ме спаси!“

Една от най-обичаните български певици Деси Слава направи разтърсваща изповед, която разкрива не само блясъка, но и тъмната страна на славата. В ефира на NOVA тя призна, че музиката е била единственият ѝ изход в най-трудните моменти.
„Музиката е моето спасение. Тя е бягство от този свят“, сподели откровено Деси Слава, подчертавайки, че сцената е мястото, където намира утеха и сили да продължи напред, пише marica.bg.
В края на годината певицата ще отбележи внушителните 30 години на сцената с голям концерт – събитие, което вече предизвиква огромен интерес сред феновете ѝ.
Звездата не скри, че зад успеха се крият и много трудности.
„Завист има навсякъде. Винаги има хора, които искат да ти подлеят вода“, призна тя, като допълни, че с времето е свикнала с негативните емоции и вече не ѝ правят впечатление.
Особено емоционално Деси Слава говори за песента „Татко, влюбих се в мъжкар“, създадена съвместно с Папи Ханс. По думите ѝ зад лекото звучене стои тежка и лична история.
„Аз съм една от тези жени, които са го преживели“, призна певицата, като разкри, че е била на ръба на сълзите още при първото ѝ представяне.
Не по-малко емоция носи и песента „България в душата ми“, която се превръща в двигател за нейното фолклорно турне.
„Стоях и плаках 40 минути. Изплакала съм душата си“, разказа тя.
Въпреки възможностите да живее и работи в чужбина, Деси Слава е категорична – нейното място е в България.
„Винаги започвам да копнея да се върна у дома“, призна тя, доказвайки, че зад сценичния блясък стои една дълбоко чувствителна и истинска жена.
Източник: www.marica.bg
11 Така
До коментар #9 от "црррр":Като заговори за устните и бузките, та ме подсети за нещо...
08:53 13.04.2026