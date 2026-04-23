Новини
Любопитно »
Шеф Ангелов изгони Йордан от "Hell's Kitchen" заради непристойно поведение (ВИДЕО)

23 Април, 2026 11:31 3 151 15

  • хелс китчън-
  • непристойно поведение-
  • шеф ангелов-
  • изгонване-
  • hell's kitchen

Кулинарят прояви агресия спрямо Спирова след напрежение в кухнята

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В "Hell's Kitchen" грешките струват скъпо, но понякога не лошото готвене те изпраща у дома, а непристойното поведение. По този начин един от най-силните играчи в кулинарната надпревара напусна шоуто на крачка от финала.

Професионалният готвач Йордан Илиев от Варна беше елиминиран от шоуто, а решението на шеф Виктор Ангелов не дойде заради готвенето, а заради неспортсменско поведение в кухнята – линия, която той не допуска да бъде прекрачвана. По време на спор извън кухнята Йордан си позволи да прояви вербална и физическа агресия към Спирова, като в един момент дори я замери.

Денят започна с предизвикателство в село Лозен, където участниците трябваше да си върнат куртките чрез италиански специалитети.

А победители станаха Събков, Трифонова, Денисиньо и Йордан. Но парадоксът е ясен – победата в началото не гарантира оцеляване в края.

По време на вечерната резервация обаче напрежението ескалира. Ветераните – начело с Мартин и Ивайло, показаха стабилност и синхрон. От другата страна обаче имаше серия грешки, хаос в кухнята и напрежение между Симона Спирова и Йордан.

Конфликтът и поведението на Йордан не останаха незабелязани, а решението на шеф Ангелов се оказа категорично. Той отне куртката му и го извади без излишни обяснения.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един мъж

    20 5 Отговор
    Запомнете, мъж който не може да аве жените, ги насилва!

    11:34 23.04.2026

  • 2 Мазньо

    10 3 Отговор
    Боли го главата,отдалеч му личи.

    11:44 23.04.2026

  • 3 За мен,

    18 1 Отговор
    тия хора се нуждаят от субтитри, аз поне нищо не им разбирам.

    11:47 23.04.2026

  • 4 Зрител

    6 19 Отговор
    Йордан направи грешка и си плати.Тази противна Спирова цяла вечер му викаше и унижаваше.

    11:47 23.04.2026

  • 5 виктория

    22 5 Отговор
    най-после селянина си отиде на село!

    11:51 23.04.2026

  • 6 Карлсон

    11 3 Отговор
    А тоя шеВ, като крка и днеска и нощеска му е много пристойно поведението ахахахахаах

    11:51 23.04.2026

  • 7 Коста

    3 10 Отговор
    Абе тази Спирова много грозна нагла и тъпа! И не спира да бучи с грозното си Р. Това не е критика а дразнене

    12:08 23.04.2026

  • 8 много слабо изпълнение

    1 6 Отговор
    Защо го изгониха?Дори нема убити или наръгани с ножове.

    12:24 23.04.2026

  • 9 Лопата Орешник

    5 2 Отговор
    Да умееш да извадиш конкуренцията от релси с нагло поведение е стратегия! Наградата е една, маймунките са много! Ако съм там и успея без да изглеждам провокатор да накарам всички да стъпят на криво, чиста победа!! Предаването е куцо , но едно е истина! Печели не просто най добрият готвач!

    12:37 23.04.2026

  • 10 ааа

    5 1 Отговор
    аман бе, много шефове, много нещо в таз държава....

    Коментиран от #12

    12:44 23.04.2026

  • 11 Титак

    2 0 Отговор
    Спирова не е цвете за мирисане ама браво на нея......как само го изработи.

    13:17 23.04.2026

  • 12 Милчо

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ааа":

    Шеф се нарича майстор-готвач,умнико...

    13:32 23.04.2026

  • 13 ЙОРДАН СИ Е НАПРАВО С

    0 1 Отговор
    НАРКОМАНСКА поведение.изследвали ги там не зная а ТААА женичка е таралежчомпил не спиращ да ломоти тормозеща вербално. И двамата бяха за на вън....

    13:45 23.04.2026

  • 14 Р Г В

    1 0 Отговор
    А шеф Ангелов кога ще му отнемат за вечни времена правата на водещ за истеричните му изблици и агресивно поведение.
    Като видиш баш шефа ще ти стане ясно какви са подопечните му избраници в шоуто. Задължително при кастинга да минават беседа при психолог , това да важи и за В.А.

    14:17 23.04.2026

  • 15 Драма

    0 1 Отговор
    трагедия и комедия.. но много малко готварски умения, еле па за шеф. Преди всичко хляб и зрелища, ако няма някоя интрига, интереса ще е 0. Истинаа е, че шеф не се става с ТВ сапунки, а със здрава работа, обучения в специализирани школи (които хич не са евтини).

    14:30 23.04.2026