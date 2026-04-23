В "Hell's Kitchen" грешките струват скъпо, но понякога не лошото готвене те изпраща у дома, а непристойното поведение. По този начин един от най-силните играчи в кулинарната надпревара напусна шоуто на крачка от финала.

Професионалният готвач Йордан Илиев от Варна беше елиминиран от шоуто, а решението на шеф Виктор Ангелов не дойде заради готвенето, а заради неспортсменско поведение в кухнята – линия, която той не допуска да бъде прекрачвана. По време на спор извън кухнята Йордан си позволи да прояви вербална и физическа агресия към Спирова, като в един момент дори я замери.

Денят започна с предизвикателство в село Лозен, където участниците трябваше да си върнат куртките чрез италиански специалитети.

А победители станаха Събков, Трифонова, Денисиньо и Йордан. Но парадоксът е ясен – победата в началото не гарантира оцеляване в края.

По време на вечерната резервация обаче напрежението ескалира. Ветераните – начело с Мартин и Ивайло, показаха стабилност и синхрон. От другата страна обаче имаше серия грешки, хаос в кухнята и напрежение между Симона Спирова и Йордан.

Конфликтът и поведението на Йордан не останаха незабелязани, а решението на шеф Ангелов се оказа категорично. Той отне куртката му и го извади без излишни обяснения.