В "Hell's Kitchen" грешките струват скъпо, но понякога не лошото готвене те изпраща у дома, а непристойното поведение. По този начин един от най-силните играчи в кулинарната надпревара напусна шоуто на крачка от финала.
Професионалният готвач Йордан Илиев от Варна беше елиминиран от шоуто, а решението на шеф Виктор Ангелов не дойде заради готвенето, а заради неспортсменско поведение в кухнята – линия, която той не допуска да бъде прекрачвана. По време на спор извън кухнята Йордан си позволи да прояви вербална и физическа агресия към Спирова, като в един момент дори я замери.
Денят започна с предизвикателство в село Лозен, където участниците трябваше да си върнат куртките чрез италиански специалитети.
А победители станаха Събков, Трифонова, Денисиньо и Йордан. Но парадоксът е ясен – победата в началото не гарантира оцеляване в края.
По време на вечерната резервация обаче напрежението ескалира. Ветераните – начело с Мартин и Ивайло, показаха стабилност и синхрон. От другата страна обаче имаше серия грешки, хаос в кухнята и напрежение между Симона Спирова и Йордан.
Конфликтът и поведението на Йордан не останаха незабелязани, а решението на шеф Ангелов се оказа категорично. Той отне куртката му и го извади без излишни обяснения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 много слабо изпълнение
12:24 23.04.2026
12 Милчо
До коментар #10 от "ааа":Шеф се нарича майстор-готвач,умнико...
13:32 23.04.2026
13:32 23.04.2026
14 Р Г В
Като видиш баш шефа ще ти стане ясно какви са подопечните му избраници в шоуто. Задължително при кастинга да минават беседа при психолог , това да важи и за В.А.
14:17 23.04.2026
