Кристина Димитрова едва се прибра в България след екзотичната си ваканция (ВИДЕО)

Понякога една ваканция се превръща в урок за страх, неизвестност и за това колко крехко е усещането за сигурност. Точно това е преживяла Кристина Димитрова, когато остава блокирана далеч от България в момент на глобално напрежение.

Певицата заминава за Тайланд с нагласата за поредното си вдъхновяващо пътешествие, но ситуацията рязко се променя, когато международното напрежение около Иран, Израел и САЩ води до сериозни ограничения във въздушния трафик. Полети са отменени, а връщането се оказва невъзможно. Кристина Димитрова и съпругът ѝ Васил се оказват в ситуация, в която нямат ясен път обратно към дома.

"От една страна изкарахме една доста по-дълга ваканция. От друга обаче притеснението бе голямо, защото не знаех какво ще се случи и дали ще се приберем", споделя певицата пред "На кафе".

Кристина Димитрова споделя, че са били принудени да търсят алтернативни маршрути и буквално да "обиколят света", за да се върнат. Тя разказа, че са стигнали чак до Хонг Конг, преди да открият път към дома.

Ситуацията засегна и други българи. Сред блокираните зад граница бяха Благой Георгиев и неговата партньорка Мария Луиза, както и дъщерите на Наско Сираков и Илиана Раева. За щастие всички те успяват да се приберат благополучно.

Въпреки напрежението, Кристина Димитрова избира да погледне на случилото се по различен начин. "Годината не тръгна добре нито за България, нито в световен мащаб. Явно е трябвало да ни се случи." И отправя и по-широко послание към обществото: "Според мен не трябва да се разделяме на лагери, а да се обединим.. Искам да сме здрави, да няма болести и лоши неща. Да живеем в любов и смирение. Вярвам във Вселената и знам, че като правиш добро, то се връща. Същото е и с лошото."

Певицата не крие, че гледа с надежда към случващото се у нас. С избора на ново правителство тя се надява на по-уредена държава и по-добро бъдеще. "България е уникално красива и има възможностите българинът да живее прекрасно!"