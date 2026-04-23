Кристина Димитрова едва се прибра в България след екзотичната си ваканция (ВИДЕО)

23 Април, 2026 13:31 2 049 19

Като мнозина други родни звезди и певицата се оказа в плена на затрудненията с пътуването

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Понякога една ваканция се превръща в урок за страх, неизвестност и за това колко крехко е усещането за сигурност. Точно това е преживяла Кристина Димитрова, когато остава блокирана далеч от България в момент на глобално напрежение.

Певицата заминава за Тайланд с нагласата за поредното си вдъхновяващо пътешествие, но ситуацията рязко се променя, когато международното напрежение около Иран, Израел и САЩ води до сериозни ограничения във въздушния трафик. Полети са отменени, а връщането се оказва невъзможно. Кристина Димитрова и съпругът ѝ Васил се оказват в ситуация, в която нямат ясен път обратно към дома.

"От една страна изкарахме една доста по-дълга ваканция. От друга обаче притеснението бе голямо, защото не знаех какво ще се случи и дали ще се приберем", споделя певицата пред "На кафе".

Кристина Димитрова споделя, че са били принудени да търсят алтернативни маршрути и буквално да "обиколят света", за да се върнат. Тя разказа, че са стигнали чак до Хонг Конг, преди да открият път към дома.

Ситуацията засегна и други българи. Сред блокираните зад граница бяха Благой Георгиев и неговата партньорка Мария Луиза, както и дъщерите на Наско Сираков и Илиана Раева. За щастие всички те успяват да се приберат благополучно.

Въпреки напрежението, Кристина Димитрова избира да погледне на случилото се по различен начин. "Годината не тръгна добре нито за България, нито в световен мащаб. Явно е трябвало да ни се случи." И отправя и по-широко послание към обществото: "Според мен не трябва да се разделяме на лагери, а да се обединим.. Искам да сме здрави, да няма болести и лоши неща. Да живеем в любов и смирение. Вярвам във Вселената и знам, че като правиш добро, то се връща. Същото е и с лошото."

Певицата не крие, че гледа с надежда към случващото се у нас. С избора на ново правителство тя се надява на по-уредена държава и по-добро бъдеще. "България е уникално красива и има възможностите българинът да живее прекрасно!"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Честно ли?

    20 1 Отговор
    Ами местя

    Коментиран от #11

    13:35 23.04.2026

  • 2 Крисито

    10 2 Отговор
    Е огин, който не ще да гасне. Нема начин с мъжо и да не са се сцепили от отворени купони в Тайланд. Ората затова одат там.

    13:35 23.04.2026

  • 3 Като ,

    14 0 Отговор
    че ли само те от всички пътници на света са имали подобни приключения с връщането си , че и информация ?

    13:38 23.04.2026

  • 4 Ганчо

    18 1 Отговор
    Тъкмо виках да събирем стотина хиляди евро да ги подпомогнем с една национална компания "Глупави, но нашенци"....Те пък се прибрали

    13:40 23.04.2026

  • 5 П.З.Венков

    19 0 Отговор
    Ей ,не им омръзна да се фукат и да избиват комплекси ! Особено като одъртеят ...

    13:42 23.04.2026

  • 6 ОТ ТАЙЛАНД ДО МАЦКВА

    12 1 Отговор
    ПОЛЕТИТЕ СА РЕДОВНО И РЕГУЛЯРНИ ТАЙЛАНД Е ПЪЪЪЪЪЛЕН С МОСКОВЦИ АМА КЪТ СА ПРАЯТ ПО ДЕМОКРАТИ И ОТ ПАПАТА ДА РЕВЪТ СЯ....

    Коментиран от #9

    13:42 23.04.2026

  • 7 На дърти години

    15 0 Отговор
    стоматолозите са ѝ посъбрали рядката ограда

    13:43 23.04.2026

  • 8 Тя от години

    12 0 Отговор
    е във ваканция.

    13:48 23.04.2026

  • 9 Вярно !

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "ОТ ТАЙЛАНД ДО МАЦКВА":

    Веднъж каква рускиня обичах там, дтрахотна жена. И тя ме улови без въобще да ми дава възможност да умувам.

    13:52 23.04.2026

  • 10 Дано не са я

    7 0 Отговор
    Бъркали с лейди бой

    13:55 23.04.2026

  • 11 Честно, ама много

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Честно ли?":

    яко го преместих и аз.

    Коментиран от #15

    13:56 23.04.2026

  • 12 Перо

    9 0 Отговор
    Само боклуци на куб!

    13:56 23.04.2026

  • 13 Както казваше

    8 0 Отговор
    ...една ПКП. .. ,,да беше ходила пеш бре"...ако бе на ...нивата а не на ,,екзотични" места....пеша щеше да се прибере с мотиката на рамо...
    Оооххх ...горката...жива дава ожалиш и нея и...авторката...

    14:00 23.04.2026

  • 14 Оффф

    10 0 Отговор
    Оф ква драма

    14:04 23.04.2026

  • 15 Присъединяваме

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Честно, ама много":

    се мощно и масово към преместването….

    14:13 23.04.2026

  • 16 Тахумба

    2 0 Отговор
    Голям празД!

    14:32 23.04.2026

  • 17 Нека да пиша

    2 0 Отговор
    В самолета е била кобилата Росинант..

    14:53 23.04.2026

  • 18 Гост

    1 0 Отговор
    Обиколили света, за да се върнат? Даже стигнали до Хонг Конг, видиш ли...!!! Къде е Тайланд, къде е Хонг Конг? Абе, как може да сте такива, бе!?!
    ПС
    Да бяхте хванали влака от Мурманск до Карнобат, тогава можеше и да сте обиколили света!
    ПСС
    Местя два пъти, оти е руса!

    14:55 23.04.2026

  • 19 Мдада...

    2 0 Отговор
    Е, па, има некои, дет нема да си пукнат у леглото, ама...

    15:02 23.04.2026