KristinSax превръща флейтата в героиня на „Розови очила“ (ВИДЕО)

Една от най-популярните ни саксофонистки с нов албум, балансиран между флейта и саксофон

Новият сингъл „Розови очила“ на KristinSax излиза като естествен акцент към дебютния ѝ албум „С розови очила“. Песента е с леко поп звучене, но и ясно послание за избора как да възприемаме света, когато негативното често надделява. Изградена с модерен звук и силно инструментално присъствие, „Розови очила“ съчетава мелодия и ритъм, подходящи както за сцена, така и за по-интимно слушане. Видеото към песента, създадено в AreaB19 Creative Studio е в пълен синхрон с емоцията от текста и с въздействащата визия на изпълнителката.

Интересен момент е, че Кристина Димитрова- KristinSax, която е популярна като една от най-атрактивните саксофонистки освен в България и в Близкия Изток, използва за тази песен „първата си любов“- флейтата.

Кристина Димитрова е класически обучен флейтист, с успешна кариера в чужбина, където работи с оркестри и се развива в рамките на класическата музикална традиция. В един момент тя взима решение да се насочи към създаването на авторска музика, като открива нов израз на артистичността си.

Тази трансформация води до изграждането на разпознаваем стил, в който флейтата заема централно място в контекст, нетипичен за нея, и се превръща в модерен инструмент, водещ поп мелодия. Както емблематичният ѝ саксофон, украсен с кристали Swarovski, така и флейтата има своя бляскав, кристален вид, който прави всяко нейно изпълнение истинска атракция.

Самата идея за „Розови очила“ се ражда в период на променяща се реалност, в който всички планове се разместват.

„Трябваше да пътувам за участие до Дубай, но предвид събитията всичко се промени буквално за часове“- разказва Кристина. Вместо да се поддаде на паника, KristinSax избира да изгради концепция на вътрешната нагласа, по която човек възприема света около себе си, защото: всичко зависи от гледната точка.

Именно тази идея обединява целия албум. В контекста на самопродуциращ се артист в България това придобива допълнителна тежест. Зад всяка композиция стои не само творчески избор, но и последователност, която изисква постоянство и отдаденост, за да се създаде собствена територия в съвременната музикална сцена.

Албумът „С розови очила“, събрал 11 авторски композиции, е дебютен за Кристина Димитрова- KristinSax. Музиката и текстовете са създадени от самата нея, като отличаващо за проекта е инструменталният баланс между саксофон и флейта. Това се превръща в отличителен елемент, рядко срещан в съвременната поп музика, който придава на албума собствен характер. Именно чрез този подход KristinSax прави заявка за различна перспектива към модерния звук, който вдъхновява да сложим розовите очила, поне за една песен време.