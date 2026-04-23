23 април 1348 г.: Крал Едуард III учредява Ордена на Жартиерата след конфузен инцидент с графиня

На 23 април 1348 г. британският Крал Едуард III учредява Ордена на Жартиерата. Това се случва на Гергьовден, по време на Стогодишната война. Това е най-старият и най-висшият рицарски орден в Обединеното кралство.

Смята се, че повод за създаването му е инцидент на бал, при който синята жартиера на графинята на Солсбъри паднала на земята. За да спаси дамата от неудобство пред подхилкващите се придворни, кралят вдигнал жартиерата, вързал я на своя крак и изрекъл девиза на френски: „Honi soit qui mal y pense“ („Да се засрами онзи, който мисли зло за това“.

По онова време не са съществували ластици. Чорапите (които са били направени от вълна или коприна и са приличали на дълги тесни крачоли) са се свличали лесно. Жартиерата е била кожена или платнена лента, която се е затягала около крака, за да ги държи опънати.

При богатите благородници жартиерите са били изработени от скъпи материали като коприна или кадифе и често са били богато украсени със злато, сребро и скъпоценни камъни

Тъй като мъжете от аристокрацията са носели къси туники, техните крака (и съответно жартиерите им) са били напълно видими. Това ги е превръщало в ключов моден елемент.

Удостоените с честта на този най-престижен рицарски орден в света, който съществува и до днес, представлявали силно ограничен кръг, който включвал монарха, принца на Уелс и не повече от 24 рицари или дами (спътници).

Съществували и извънредни членове, известни като „Рицари на непознатите“ (чуждестранни монарси) и „Кралски рицари“ (членове на британското кралско семейство).

Макар първоначално да са приемани жени („Дами на жартиерата“), практиката е прекъсната за векове и е възстановена едва през 1987 г. от кралица Елизабет II.

Рицарите носят кадифени мантии в тъмносиньо, черни шапки с бели пера от щраус и чапла, и разбира се – самата жартиера. Мъжете я носят под лявото коляно, а жените – на лявата ръка.

Когато рицар почине, неговите инсигнии се връщат на монарха, а мястото му се освобождава за нов член, лично избран от суверена без консултация с правителството.

Свети Георги е избран за патрон на ордена, тъй като е покровител на Англия и олицетворение на рицарската чест.

Центърът на ордена е параклисът „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор. Там са разположени гербовете, шлемовете и знамената на всички настоящи рицари.