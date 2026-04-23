Новини
Любопитно »
23 април 1348 г.: Крал Едуард III учредява Ордена на Жартиерата след конфузен инцидент с графиня

23 Април, 2026 16:15

Центърът на ордена е параклисът „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 23 април 1348 г. британският Крал Едуард III учредява Ордена на Жартиерата. Това се случва на Гергьовден, по време на Стогодишната война. Това е най-старият и най-висшият рицарски орден в Обединеното кралство.

Смята се, че повод за създаването му е инцидент на бал, при който синята жартиера на графинята на Солсбъри паднала на земята. За да спаси дамата от неудобство пред подхилкващите се придворни, кралят вдигнал жартиерата, вързал я на своя крак и изрекъл девиза на френски: „Honi soit qui mal y pense“ („Да се засрами онзи, който мисли зло за това“.

По онова време не са съществували ластици. Чорапите (които са били направени от вълна или коприна и са приличали на дълги тесни крачоли) са се свличали лесно. Жартиерата е била кожена или платнена лента, която се е затягала около крака, за да ги държи опънати.

При богатите благородници жартиерите са били изработени от скъпи материали като коприна или кадифе и често са били богато украсени със злато, сребро и скъпоценни камъни

Тъй като мъжете от аристокрацията са носели къси туники, техните крака (и съответно жартиерите им) са били напълно видими. Това ги е превръщало в ключов моден елемент.

Удостоените с честта на този най-престижен рицарски орден в света, който съществува и до днес, представлявали силно ограничен кръг, който включвал монарха, принца на Уелс и не повече от 24 рицари или дами (спътници).

Съществували и извънредни членове, известни като „Рицари на непознатите“ (чуждестранни монарси) и „Кралски рицари“ (членове на британското кралско семейство).

Макар първоначално да са приемани жени („Дами на жартиерата“), практиката е прекъсната за векове и е възстановена едва през 1987 г. от кралица Елизабет II.

Рицарите носят кадифени мантии в тъмносиньо, черни шапки с бели пера от щраус и чапла, и разбира се – самата жартиера. Мъжете я носят под лявото коляно, а жените – на лявата ръка.

Когато рицар почине, неговите инсигнии се връщат на монарха, а мястото му се освобождава за нов член, лично избран от суверена без консултация с правителството.

Свети Георги е избран за патрон на ордена, тъй като е покровител на Англия и олицетворение на рицарската чест.

Центърът на ордена е параклисът „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор. Там са разположени гербовете, шлемовете и знамената на всички настоящи рицари.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    5 3 Отговор
    Крал Едуард изгонва на евреите от Англия

    Коментиран от #3

    16:17 23.04.2026

  • 2 честен ционист

    2 6 Отговор
    Преди 2 дни ще остане в историята като деня на зеления чорап.

    Коментиран от #4

    16:20 23.04.2026

  • 3 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Едуард ама I

    16:23 23.04.2026

  • 4 Май имаше

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Един лаф "да ти опъна жартиерите"😬

    16:23 23.04.2026

  • 5 А аз

    2 0 Отговор
    Наобратно! Що жартиери съм скинал! И кинем! И ще кинем!

    16:24 23.04.2026

  • 6 Копейка Максуда

    2 2 Отговор
    2.02.2002 г. Путин ,направи наградада -червените кюлоти със петолъчка

    16:26 23.04.2026

  • 7 Хм.....

    3 0 Отговор
    Най истинският пасаж от статията е - "Съществували и извънредни членове".....

    16:26 23.04.2026