Адриана Лима показа порасналите си дъщери - нейни копия (СНИМКИ)

24 Април, 2026 15:31 1 929 14

Валентина и Сиена се включиха в нова фотосесия по пижами на Victoria’s Secret с участието на майка си

Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Супермоделът Адриана Лима отново е във фокуса на кампания на Victoria's Secret, този път в компанията на своите дъщери, които правят дебюта си за марката.

В новата кампания, посветена на Деня на майката, 44-годишната Лима позира заедно с дъщерите си Валентина, на 16 години, и Сиена, на 13 години. Трите се появяват в координирани визии с класически пижамени комплекти, като фотосесията залага на мека цветова палитра в нюанси на бледорозово, пастелно жълто и сиво. Концепцията, озаглавена „Modeled After Mom“, представя непринудена атмосфера с използване на аксесоари като гланц за устни и ретро видеокамера.

Адриана Лима остава едно от най-разпознаваемите лица в историята на Victoria’s Secret. Като най-дългогодишния „ангел“ на марката тя участва в ревютата ѝ от 1999 до 2018 г., с изключение на 2009 г., когато е в майчинство. След обявеното оттегляне през 2018 г., моделът се завърна през 2023 г. като лице на ароматна линия на бранда и впоследствие отново дефилира в ревютата през 2024 и 2025 г., затвърждавайки връзката си с компанията, изиграла ключова роля за международната ѝ кариера.

Кампанията включва и други добре познати имена от модния свят. Жасмин Тукс позира с шестмесечния си син Матео, след като само дни след раждането му откри ревюто на марката през 2025 г. Елза Хоск, която наскоро обяви, че очаква второто си дете, също участва в кампанията, като демонстрира напредналата си бременност в компанията на петгодишната си дъщеря Туулики.

Новата инициатива на Victoria’s Secret поставя акцент върху връзката между поколенията и ролята на майчинството, като същевременно запазва характерната естетика на марката, без да залага на типичните си секси модели, но предлага комфорт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    7 1 Отговор
    3 чифтове кайсии.

    Коментиран от #3

    15:33 24.04.2026

  • 2 Значи, това

    5 1 Отговор
    Са на Лима малките лимки, но…вече пораснали!

    15:33 24.04.2026

  • 3 Май.ка ти

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Освалдо Риос":

    Нема те огрее, само може да ти текат лигите.

    15:34 24.04.2026

  • 4 глоги

    3 1 Отговор
    СупермоделКАТА Адриана Лима...

    15:36 24.04.2026

  • 5 Лора

    5 0 Отговор
    Женски забавления.

    15:40 24.04.2026

  • 6 любопитен кръшкач

    4 1 Отговор
    И трите са за много целувчици и нежности!

    15:41 24.04.2026

  • 7 Чак пък

    8 0 Отговор
    Неъни копия

    Коментиран от #11

    15:56 24.04.2026

  • 8 Родопско чедо

    11 0 Отговор
    Едната на индиянка мяса , другата хубавица на момиче от Родопите.

    Коментиран от #13, #14

    15:58 24.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 абе,

    3 1 Отговор
    Приличат на баща си грозния сърбин Марко Ярич.

    Коментиран от #12

    18:31 24.04.2026

  • 11 Кравар Арена 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чак пък":

    Точно пък са нейни копия - на бащатко си мязат
    Балканската жилка не моеш я обърка

    19:28 24.04.2026

  • 12 Снежанка = Църна Маца

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "абе,":

    Епа кое му е грозното бре? Да кажеш неособено умен ще те подкрепя

    19:29 24.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Татяна Лолова

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Родопско чедо":

    Мамулка й има и такава жилка т.е. и индианска

    19:32 24.04.2026