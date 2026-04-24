Адриана Лима показа порасналите си дъщери - нейни копия (СНИМКИ)

Супермоделът Адриана Лима отново е във фокуса на кампания на Victoria's Secret, този път в компанията на своите дъщери, които правят дебюта си за марката.
В новата кампания, посветена на Деня на майката, 44-годишната Лима позира заедно с дъщерите си Валентина, на 16 години, и Сиена, на 13 години. Трите се появяват в координирани визии с класически пижамени комплекти, като фотосесията залага на мека цветова палитра в нюанси на бледорозово, пастелно жълто и сиво. Концепцията, озаглавена „Modeled After Mom“, представя непринудена атмосфера с използване на аксесоари като гланц за устни и ретро видеокамера.
Адриана Лима остава едно от най-разпознаваемите лица в историята на Victoria’s Secret. Като най-дългогодишния „ангел“ на марката тя участва в ревютата ѝ от 1999 до 2018 г., с изключение на 2009 г., когато е в майчинство. След обявеното оттегляне през 2018 г., моделът се завърна през 2023 г. като лице на ароматна линия на бранда и впоследствие отново дефилира в ревютата през 2024 и 2025 г., затвърждавайки връзката си с компанията, изиграла ключова роля за международната ѝ кариера.
Кампанията включва и други добре познати имена от модния свят. Жасмин Тукс позира с шестмесечния си син Матео, след като само дни след раждането му откри ревюто на марката през 2025 г. Елза Хоск, която наскоро обяви, че очаква второто си дете, също участва в кампанията, като демонстрира напредналата си бременност в компанията на петгодишната си дъщеря Туулики.
Новата инициатива на Victoria’s Secret поставя акцент върху връзката между поколенията и ролята на майчинството, като същевременно запазва характерната естетика на марката, без да залага на типичните си секси модели, но предлага комфорт.
