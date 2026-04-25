Нов сингъл от Вениамин преди албума „Да бъда твой“

Нов сингъл от Вениамин преди албума „Да бъда твой“

25 Април, 2026 07:41 420 3

Остават броени дни до първия му самостоятелен концерт на 29 април в Pirotska 5

Нов сингъл от Вениамин преди албума „Да бъда твой“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С лекота, движение и чувство за хумор, Veniamin представя сингъла „У дома“ и уверено влиза в последната права преди премиерата на дебютния си албума „Да бъда твой“. Песента е покана да опознаете Veniamin, преди сцената на Pirotska 5 Event Center да каже всичко останало на 29 април.

Парчето е създадено по време на петото издание на Sofia Songwriting Camp през 2025 - формат, в който автори и изпълнители работят рамо до рамо в интензивен творчески процес. Именно там Veniamin, Ангел Проданов и DJ Pancho, екипът зад по-голямата част от песните от предстоящия му албум, влизат в едно с студио с шведската изпълнителка Bishat Araya, която има номинация за GRAMMY.

„У дома“ говори за сигурност, близост и нуждата да имаш човек, при когото можеш да се върнеш. Официално видео поставя акцент именно върху тази идея - домът като усещане, а не като място.

Veniamin е артист, чийто път е знак за това, че успехът се ражда от постоянството - когато изграждаш себе си песен по песен. „Как да спра да те обичам“, „На макс“, „Познати“ са част от стъпките, с които той оформя своя звук и печели своя публика. Този път естествено води към дебютния му албум „Да бъда твой“, който излиза съвсем скоро - на 29 април.

Премиерата на „У дома“ беше на 24 април, в YouTube канала на Veniamin, както и в българския радио и ТВ ефир.

Медиен партньор на концерта са радио и телевизия City и БГ Радио.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    1 0 Отговор
    Спонсорира тези излагации ?

    Коментиран от #2

    07:55 25.04.2026

  • 2 Дачко Яворов

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кой":

    Клoaката БГ радио

    08:00 25.04.2026

  • 3 Анонимен

    2 0 Отговор
    Много е гъвкав!

    08:03 25.04.2026