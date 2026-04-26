26 април 1933 г.: Гьоринг създава Гестапо - зловещата тайна полиция на Третия райх (ВИДЕО)

На 26 април 1933 г. Херман Гьоринг, по нареждане на Адолф Хитлер, създава тайната държавна полиция на Нацистка Германия, известна като Гестапо (съкращение от Geheime Staatspolizei), като я отделя от пруската полиция.

Гьоринг, който по това време е министър на вътрешните работи на Прусия, обединява политическите и разузнавателните отдели на пруската полиция в единна структура - една от най-мрачните организации в историята на човечеството.

Организацията е създадена, за да елиминира политическите противници на националсоциалистическия режим – комунисти, социалдемократи, либерали и всеки, смятан за „враг на държавата“.

Първоначално Гестапо действа в Прусия, но бързо разширява властта си над цяла Германия. През 1934 г. командването преминава към Хайнрих Химлер, който обединява Гестапо с криминалната полиция под шапката на СС.

Гестапо става прочута с използването на изтезания, тайни арести и пращането на хора в концентрационни лагери без съд и присъда (т.нар. „защитно задържане“).

Тайната полиция се превръща в един от основните инструменти за терор и контрол по време на Третия райх до края на Втората световна война през 1945 г.



Любопитно е, че името „Гестапо“ всъщност е измислено от пощенски служител, който търсил кратко съкращение за печат върху пощенските марки.

С подписването на безусловната капитулация на Германия на 8 май 1945 г., Гестапо престава да съществува като държавна институция. В хаоса на последните дни на войната много агенти унищожават досиета, сменят самоличността си или се опитват да се смесят с цивилното население.

По време на Нюрнбергските процеси (1945–1946), Международният военен трибунал официално обявява Гестапо за престъпна организация. Това решение означава, че всеки член на службата може да бъде съден само заради принадлежността си към нея.

Херман Гьоринг, основателят на Гестапо, е осъден на смърт в Нюрнберг, но се самоубива в килията си през октомври 1946 г.

Хайнрих Мюлер, последният шеф на Гестапо, изчезва през май 1945 г. Дълго време се спекулира, че е избягал, но по-нови исторически доказателства сочат, че е загинал в Берлин в края на войната.



Ернст Калтенбрунер, ръководителят на РСХА (под чието ведомство е Гестапо) е заловен от американските сили, осъден и екзекутиран чрез обесване през 1946 г..



Въпреки че лидерите са наказани, хиляди редови служители успяват да избегнат правосъдието. Много от тях преминават през процеса на денацификация и по-късно се връщат на работа в администрацията или полицията на Западна Германия, тъй като професионалният им опит е считан за ценен в контекста на Студената война.