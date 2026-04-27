Мастагарков от "Игри на волята" откри любовта в лицето на друга риалити звезда

Нова звездна двойка се е формирала далеч от публичното внимание. Благомир Мастагарков и Александра Колева са заедно от около половин година, като до момента са успявали да запазят връзката си далеч от любопитните погледи, пише show.blitz.bg.

Мастагарков, познат на зрителите като финалист от риалити формат и често определян като търсещ любовта „Дон Жуан“, изглежда най-накрая е открил своята половинка. До него застава Александра Колева, която стана популярна с участието си в "Игри на волята", където привлече внимание със своята визия и самочувствие.

Самата тя не крие, че е инвестирала във външния си вид със собствени средства, като още при участието си в предаването подчертава, че сама е финансирала естетичните си корекции. Родом е от пловдивското село Рогош и често е говорила открито за пътя си и амбициите си.

Любопитен факт е, че Александра е близначка на Даниел Колев, познат от "Един за друг", където участва заедно със съпругата си Стела.

И двамата са модели и се познават от години, като живеят в Пловдив. Именно това вероятно е помогнало връзката им да се развие естествено и далеч от излишен шум, преди да стане достояние на по-широката публика.