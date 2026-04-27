Рецепта на деня: Кисната баница

Необходими продукти:

За тестото:

брашно - 600 г;

прясно мляко - 250 мл;

вода - 100 мл;

яйца - 2 бр.;

прясна мая - 20 г;

захар - 1 ч.л.;

сол - 1 ч.л.;

олио - 4 с.л.

За плънката:

сирене - 350 г;

яйца - 2 бр.;

кисело мляко - 200 г;

сода бикарбонат - 1/2 ч.л.

За намазване:

масло - 100 г;

олио - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

Маята се разтваря в леко затопленото мляко заедно със захарта и няколко лъжици брашно. Оставя се за 10 минути, докато шупне.

В голяма купа се пресява брашното, добавят се яйцата, солта, олиото и активираната мая. Налива се водата постепенно и се замесва меко, гладко и еластично тесто. Омесва се добре, докато стане приятно на допир и не лепне силно. Покрива се и се оставя да втаса на топло, докато увеличи обема си двойно.

За плънката сиренето се натрошава и се смесва с яйцата. Киселото мляко се разбърква със содата и след като шупне, се прибавя към сместа. Така плънката става по-лека, а вътрешността на баницата - сочна и въздушна.

Втасалото тесто се разделя на няколко равни части. Всяка част се разточва според размера на тавата.

Тавата се намазва с мазнина и се поставя първият лист тесто. Намазва се с масло и се разпределя част от плънката. Отгоре се поставя следващ лист тесто, отново мазнина и плънка.

Така се редуват пласт тесто и пласт плънка, докато продуктите свършат. Най-отгоре завършва с лист тесто.

Баницата се нарязва предварително на парчета, за да влезе топлината равномерно и по-лесно да се раздели след печене.

Намазва се с масло и се оставя за второ кратко втасване около 15-20 минути.

Пече се в предварително загрята фурна на 180 градуса до дълбок златист цвят и апетитна коричка. След изваждане леко се напръсква с вода и се покрива с кърпа за 10 минути. Така коричката омеква леко, а вътрешността остава пухкава, мека и ароматна, пише gotvach.bg.