Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рецепта на деня: Кисната баница
Рецепта на деня: Кисната баница

27 Април, 2026 10:05 629 4

Идеална за закуска, празник или вкусна семейна трапеза

Рецепта на деня: Кисната баница - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • брашно - 600 г;
  • прясно мляко - 250 мл;
  • вода - 100 мл;
  • яйца - 2 бр.;
  • прясна мая - 20 г;
  • захар - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • олио - 4 с.л.

За плънката:

  • сирене - 350 г;
  • яйца - 2 бр.;
  • кисело мляко - 200 г;
  • сода бикарбонат - 1/2 ч.л.

За намазване:

  • масло - 100 г;
  • олио - 2 с.л.

Начин на приготвяне:

Маята се разтваря в леко затопленото мляко заедно със захарта и няколко лъжици брашно. Оставя се за 10 минути, докато шупне.

В голяма купа се пресява брашното, добавят се яйцата, солта, олиото и активираната мая. Налива се водата постепенно и се замесва меко, гладко и еластично тесто. Омесва се добре, докато стане приятно на допир и не лепне силно. Покрива се и се оставя да втаса на топло, докато увеличи обема си двойно.

За плънката сиренето се натрошава и се смесва с яйцата. Киселото мляко се разбърква със содата и след като шупне, се прибавя към сместа. Така плънката става по-лека, а вътрешността на баницата - сочна и въздушна.

Втасалото тесто се разделя на няколко равни части. Всяка част се разточва според размера на тавата.

Тавата се намазва с мазнина и се поставя първият лист тесто. Намазва се с масло и се разпределя част от плънката. Отгоре се поставя следващ лист тесто, отново мазнина и плънка.

Така се редуват пласт тесто и пласт плънка, докато продуктите свършат. Най-отгоре завършва с лист тесто.

Баницата се нарязва предварително на парчета, за да влезе топлината равномерно и по-лесно да се раздели след печене.

Намазва се с масло и се оставя за второ кратко втасване около 15-20 минути.

Пече се в предварително загрята фурна на 180 градуса до дълбок златист цвят и апетитна коричка. След изваждане леко се напръсква с вода и се покрива с кърпа за 10 минути. Така коричката омеква леко, а вътрешността остава пухкава, мека и ароматна, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубавата

    6 2 Отговор
    Баница трябва да е хрупкава. Сирене, яйца, масло, и толкова. Киселото мляко я прави мазна и глетава.

    10:13 27.04.2026

  • 2 Венелино

    0 1 Отговор
    дай рецепти за киснати курабии.

    10:17 27.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.