Рецепта на деня: Кисната баница

Необходими продукти:
За тестото:
- брашно - 600 г;
- прясно мляко - 250 мл;
- вода - 100 мл;
- яйца - 2 бр.;
- прясна мая - 20 г;
- захар - 1 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- олио - 4 с.л.
За плънката:
- сирене - 350 г;
- яйца - 2 бр.;
- кисело мляко - 200 г;
- сода бикарбонат - 1/2 ч.л.
За намазване:
- масло - 100 г;
- олио - 2 с.л.
Начин на приготвяне:
Маята се разтваря в леко затопленото мляко заедно със захарта и няколко лъжици брашно. Оставя се за 10 минути, докато шупне.
В голяма купа се пресява брашното, добавят се яйцата, солта, олиото и активираната мая. Налива се водата постепенно и се замесва меко, гладко и еластично тесто. Омесва се добре, докато стане приятно на допир и не лепне силно. Покрива се и се оставя да втаса на топло, докато увеличи обема си двойно.
За плънката сиренето се натрошава и се смесва с яйцата. Киселото мляко се разбърква със содата и след като шупне, се прибавя към сместа. Така плънката става по-лека, а вътрешността на баницата - сочна и въздушна.
Втасалото тесто се разделя на няколко равни части. Всяка част се разточва според размера на тавата.
Тавата се намазва с мазнина и се поставя първият лист тесто. Намазва се с масло и се разпределя част от плънката. Отгоре се поставя следващ лист тесто, отново мазнина и плънка.
Така се редуват пласт тесто и пласт плънка, докато продуктите свършат. Най-отгоре завършва с лист тесто.
Баницата се нарязва предварително на парчета, за да влезе топлината равномерно и по-лесно да се раздели след печене.
Намазва се с масло и се оставя за второ кратко втасване около 15-20 минути.
Пече се в предварително загрята фурна на 180 градуса до дълбок златист цвят и апетитна коричка. След изваждане леко се напръсква с вода и се покрива с кърпа за 10 минути. Така коричката омеква леко, а вътрешността остава пухкава, мека и ароматна, пише gotvach.bg.
