Токсична връзка с доста по-възрастен мъж за малко да съсипе Елен Колева

Елен Колева направи откровено признание за болезнен период от живота си и за седемгодишна връзка с много по-възрастен мъж, която днес определя като „най-голямата грешка“. Актрисата разказва, че отношенията са били силно токсични и са я довели до сериозен емоционален срив, пише Шоу Блиц.
„Тези отношения бяха токсични. Слава Богу, че като повечето жертви не станах наркоманка, но пиех, защото от сутринта бях в стрес, пушех много цигари“, признава актрисата за тежката връзка.
По думите на Елен Колева причината да търси подобни връзки се корени в тежка загуба от детството. „Търсех връзки с по-възрастни мъже, защото, когато бях само на 4 години, почина баща ми.“ Тя обяснява, че подсъзнателно е търсела закрила и бащинска фигура в партньорите си.
Звездата на актрисата изгрява с филма "Шивачки", който ѝ носи признание и популярност. Но вместо стабилен възход, следва труден период.
„След „Шивачки“ кариерата ми тръгна надолу“, признава още тя.
Елен не крие, че тогава е била импулсивна, конфликтна и без житейски опит. „Бях много буйна и не слушах абсолютно никого... Даже бях направо безумна!“
Така актрисата описва началото на връзката, която едва не я сринала напълно. „Ловецът вижда жертвата по телевизията и си казва: Тя ще бъде моя.“ По думите ѝ мъжът бил харизматичен, опитен и влиятелен, а тя – млада, наивна и без опит. С времето зависимостта станала пълна – материална, емоционална и психологическа.
Елен Колева признава, че в последните години е останала в отношенията от страх. „Принудих се да остана в тази връзка от страх.“
Тя разказва още, че дори приятелите ѝ се страхували да помогнат, а когато потърсила съдействие от институциите, не получила подкрепа.
Днес Елен Колева е затворила тази тежка глава и гледа на живота по различен начин. Посветила се е на духовни практики и личностно развитие. Актрисата заявява, че вече не търси баща и покровител, а мъж, който да бъде до нея като равностоен партньор.
20 фактология
До коментар #10 от "Уточнете":14 г разлика тя 84 та година той 70 та! Човекът обаче почина, така че сега може каквото си иска да говори?
Коментиран от #21, #24
15:18 27.04.2026
41 Комичен спомен
До коментар #39 от "ХЕХЕ":Ти успя да ме разсмееш, защото твоят коментар ми припомни нещо. Тъкмо започвах работа като млад специалист. Имахме колежка на около 40 г., разведена с дете. Беше се стреснала от това, че навършва 40 г. и усилено си търсеше съпруг. Всеки ден споделяше с какъв се е запознала, къде са ходили, какво са си казали. И от време навреме тъжно повтаряше едно и също изречение: "Която хване свестен мъж, не го изпуска бееее! Здраво си държат мъжете мръсницитееее, не ги изпускааат!"
16:17 27.04.2026
