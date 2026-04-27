Токсична връзка с доста по-възрастен мъж за малко да съсипе Елен Колева

Елен Колева направи откровено признание за болезнен период от живота си и за седемгодишна връзка с много по-възрастен мъж, която днес определя като „най-голямата грешка“. Актрисата разказва, че отношенията са били силно токсични и са я довели до сериозен емоционален срив, пише Шоу Блиц.

„Тези отношения бяха токсични. Слава Богу, че като повечето жертви не станах наркоманка, но пиех, защото от сутринта бях в стрес, пушех много цигари“, признава актрисата за тежката връзка.

По думите на Елен Колева причината да търси подобни връзки се корени в тежка загуба от детството. „Търсех връзки с по-възрастни мъже, защото, когато бях само на 4 години, почина баща ми.“ Тя обяснява, че подсъзнателно е търсела закрила и бащинска фигура в партньорите си.

Звездата на актрисата изгрява с филма "Шивачки", който ѝ носи признание и популярност. Но вместо стабилен възход, следва труден период.

„След „Шивачки“ кариерата ми тръгна надолу“, признава още тя.

Елен не крие, че тогава е била импулсивна, конфликтна и без житейски опит. „Бях много буйна и не слушах абсолютно никого... Даже бях направо безумна!“

Така актрисата описва началото на връзката, която едва не я сринала напълно. „Ловецът вижда жертвата по телевизията и си казва: Тя ще бъде моя.“ По думите ѝ мъжът бил харизматичен, опитен и влиятелен, а тя – млада, наивна и без опит. С времето зависимостта станала пълна – материална, емоционална и психологическа.

Елен Колева признава, че в последните години е останала в отношенията от страх. „Принудих се да остана в тази връзка от страх.“

Тя разказва още, че дори приятелите ѝ се страхували да помогнат, а когато потърсила съдействие от институциите, не получила подкрепа.

Днес Елен Колева е затворила тази тежка глава и гледа на живота по различен начин. Посветила се е на духовни практики и личностно развитие. Актрисата заявява, че вече не търси баща и покровител, а мъж, който да бъде до нея като равностоен партньор.