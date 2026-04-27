Виена започна мащабна подготовка за юбилейното 70-то издание на "Евровизия"

27 Април, 2026 19:31

След две седмици представителите на страните-участници ще излязат на сцената на песенния конкурс

Виена започна мащабна подготовка за юбилейното 70-то издание на "Евровизия"
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Остават броени дни до финала на юбилейното 70-о издание на песенния конкурс „Евровизия“ на 16 май, а Виена вече е в пълна подготовка, съобщават от Представителството на мрежата за международни връзки на Община Виена в София, предава БТА.

Градът, който беше домакин и през 2015 г., тази година подготвя най-мащабната съпътстваща програма в историята на конкурса, с акцент върху откритостта, приобщаването и културното разнообразие.

Организаторите целят събитието да достигне до възможно най-широк кръг жители и гости на австрийската столица. Затова „Евровизия“ ще излезе извън залите и ще оживи улиците, площадите, парковете и културните институции в целия град. Съпътстващата програма ще може да бъде преживяна буквално на всяка крачка – включително по време на популярните безплатни градски пешеходни обиколки с екскурзовод „Хайде към бъдещето!“ (Gemma Zukunft), които по принцип са посветени на развитието на града, а през април и май ще включват и музикалната история на Виена и „Евровизия“. Специално внимание ще бъде отделено и на тематични музикални разходки по следите на известни композитори и изпълнители из Централните виенски гробища.

Виена е подготвила програма за всички поколения. Младежката организация WienXtra организира редица събития за младите хора, сред които дискотека с хитове от „Евровизия“ и вечери с музикални настолни игри. Не са забравени и живеещите в домове за възрастни хора, където ще се проведат специални караоке събития с вокални педагози. Заедно участниците ще изпълняват песни на популярния австрийски изпълнител Удо Юргенс - първият австриец, спечелил „Евровизия“ през 1966 г.

В периода 11–16 май Музеят на Виена ще се превърне в Eurofan House – международен център за срещи на фенове и артисти, с безплатен вход и разнообразна програма от специални събития. Духът на „Евровизия“ ще завладее и пазара Нашмаркт. На 13 май посетителите ще могат да опитат кулинарни специалитети от страните, участващи в тазгодишното издание на конкурса - съпроводени, разбира се, от музика на живо.

Основните съпътстващи събития извън самия конкурс ще се проведат на площада пред Виенското кметство, където „Евровизия“ ще бъде представена като истински празник на културата – много повече от телевизионно шоу и повод за среща на хора от цял свят в града.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерц

    1 0 Отговор
    е фашист! Ката дядо си!

    Коментиран от #3

    19:34 27.04.2026

  • 2 Вече не интересен.

    2 0 Отговор
    Служи на политиката, на идеологията, на оная конвенция, но не и на изкуството за зрителя.

    19:35 27.04.2026

  • 3 Наци Мерц

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мерц":

    Много точно!!!

    Коментиран от #6

    19:36 27.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Цяла Европа бойкотира , само БезДара е там.

    19:37 27.04.2026

  • 5 ЛГБТ+

    1 0 Отговор
    МАШАЛЛА, ЕВАЛЛА!

    19:42 27.04.2026

  • 6 Чист

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наци Мерц":

    фашага!!!

    19:45 27.04.2026