Ариана Гранде обяви, че пуска нов албум през юли (СНИМКИ+ВИДЕО)

29 Април, 2026 16:31 418 0

Последният албум на певицата излезе през 2024 г.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската поп звезда Ариана Гранде обяви подробности за осмия си студиен албум, озаглавен Petal, който ще излезе на 31 юли чрез Republic Records. Проектът е изпълнително продуциран и съавторски разработен от самата изпълнителка съвместно с дългогодишния ѝ творчески партньор Илия Салманзаде.

В официалното си съобщение Ариана Гранде описва албума като „нещо, изпълнено с живот, което расте през пукнатините на нещо студено, твърдо и предизвикателно“ – формулировка, която подсказва по-интимна и емоционално наситена концепция.

Салманзаде, шведско-ирански продуцент, е добре познат с работата си редом до Макс Мартин и е съавтор и копродуцент на голяма част от предходния албум на Гранде – Eternal Sunshine (2024). В кариерата си той стои зад редица хитове на изпълнители като Тейлър Суифт и Сам Смит.

Новият албум се очакваше от месеци, след като певицата постепенно подгряваше интереса чрез публикации от студиото. Анонсът идва и в контекста на активния ѝ период през последните три години, включващ участието ѝ във филмовата адаптация на "Злосторница" и нейното продължение, както и издаването на делукс версията на „Eternal Sunshine“ през 2025 г.

Паралелно с премиерата на новия проект, Ариана Гранде се готви за лятно турне, което ще стартира през юни. Първоначално обявено като подкрепа за предходния ѝ албум, турнето вероятно ще включва значителен брой песни от „Petal“. Самата изпълнителка вече намекна, че това може да бъде последната ѝ концертна обиколка за продължителен период.

В интервю за подкаста „Good Hang“ на Ейми Полър тя заяви, че бъдещето на кариерата ѝ ще изглежда различно спрямо изминалото десетилетие. „Не искам да давам категорични обещания, но съм много развълнувана за това турне. Възможно е да не се повтори дълго време. Ще дам всичко от себе си – може би като за едно последно голямо сбогуване със сцената за известно време“, посочи Ариана.


Подобни новини


