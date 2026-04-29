Ариана Гранде обяви, че пуска нов албум през юли (СНИМКИ+ВИДЕО)

Американската поп звезда Ариана Гранде обяви подробности за осмия си студиен албум, озаглавен Petal, който ще излезе на 31 юли чрез Republic Records. Проектът е изпълнително продуциран и съавторски разработен от самата изпълнителка съвместно с дългогодишния ѝ творчески партньор Илия Салманзаде.

В официалното си съобщение Ариана Гранде описва албума като „нещо, изпълнено с живот, което расте през пукнатините на нещо студено, твърдо и предизвикателно“ – формулировка, която подсказва по-интимна и емоционално наситена концепция.

Салманзаде, шведско-ирански продуцент, е добре познат с работата си редом до Макс Мартин и е съавтор и копродуцент на голяма част от предходния албум на Гранде – Eternal Sunshine (2024). В кариерата си той стои зад редица хитове на изпълнители като Тейлър Суифт и Сам Смит.

Новият албум се очакваше от месеци, след като певицата постепенно подгряваше интереса чрез публикации от студиото. Анонсът идва и в контекста на активния ѝ период през последните три години, включващ участието ѝ във филмовата адаптация на "Злосторница" и нейното продължение, както и издаването на делукс версията на „Eternal Sunshine“ през 2025 г.

Паралелно с премиерата на новия проект, Ариана Гранде се готви за лятно турне, което ще стартира през юни. Първоначално обявено като подкрепа за предходния ѝ албум, турнето вероятно ще включва значителен брой песни от „Petal“. Самата изпълнителка вече намекна, че това може да бъде последната ѝ концертна обиколка за продължителен период.

В интервю за подкаста „Good Hang“ на Ейми Полър тя заяви, че бъдещето на кариерата ѝ ще изглежда различно спрямо изминалото десетилетие. „Не искам да давам категорични обещания, но съм много развълнувана за това турне. Възможно е да не се повтори дълго време. Ще дам всичко от себе си – може би като за едно последно голямо сбогуване със сцената за известно време“, посочи Ариана.