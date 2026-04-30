Рецепта на деня: Свински бут в плик
30 Април, 2026 10:05 809 10

Невероятно сочно и ароматно месо, което просто се топи в устата

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • Свински бут - около 1,5 - 2 кг;
  • Чесън - 5-6 скилидки,;
  • Мед - 2 с.л.;
  • Мащерка - 1 ч.л.;
  • Розмарин - 1 ч.л.;
  • Червен пипер -1 ч.л.;
  • Сол и черен пипер - на вкус;
  • Зехтин или олио - 3 с.л.;
  • Лимон - 1 бр., сокът му;
  • Вино - 100 мл червено или бяло;
  • Тиква или картофи - за гарнитура, по желание.

Начин на приготвяне:

Първата стъпка е да подготвим свинския бут. Измийте го добре и изсушете с кухненска хартия. Ако искате, можете да отрежете излишната мазнина, но я оставете малко, защото тя ще придаде вкус и сочност на месото.

Време е за маринатата. В купа смесете чесъна, мед, мащерката, розмарина, червен пипер, сок от лимон и зехтина или олиото. Разбъркайте добре до хомогенна смес. След това намажете свинския бут със сместа, като се уверите, че месото е покрито навсякъде. Оставете бутът да се маринова за поне 2 часа, но ако имате време, го оставете и за през нощта в хладилника. Това ще направи месото още по-сочно и ароматно.

Подготовка на плика. За да приготвите свинския бут в плик, ще ви трябва специален плик за печене, който можете да намерите в почти всяко магазинче за домакински принадлежности. Поставете свинския бут в плика и налейте виното в плика за допълнителна сочност. Завържете плика добре, така че месото да е запечатано.

Печенето. Загрейте фурната на 180°C и поставете плика с месото във фурната. Печете за около 2 до 2,5 часа, като на всеки час проверявате месото, като леко го натискате с вилица, за да видите дали е омекнало. Ако искате да постигнете хрупкава коричка, около 15-20 минути преди края на печенето, отворете плика, за да може месото да се запече на скара.

Поднесете месото. След като свинският бут е готов, извадете го внимателно от плика и го оставете да почине за 10 минути. Това ще позволи на соковете в месото да се разпределят равномерно и да запази своята сочност.

За още по-богат вкус добавете сушени сливи или ябълки в плика за печене. Те ще придадат допълнителна сладост и аромат на месото.

Ако искате да приготвите гарнитура с месото, нарежете картофи или тиква и ги поставете в плика заедно с месото. Те ще поемат ароматите от свинския бут и ще се съчетаят прекрасно с него, пише flagman.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пенсионерка

    5 2 Отговор
    малийй, то много скъпо бе, много продукти, много нещо ............

    Коментиран от #2, #3

    10:18 30.04.2026

  • 2 А па

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пенсионерка":

    И парчето големо...

    Коментиран от #4

    10:23 30.04.2026

  • 3 Пенсионер

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пенсионерка":

    Щом пред Гергьовден пишат Коледни рецепти , представи си колко ще е агнешкото :)

    10:26 30.04.2026

  • 4 Е па

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "А па":

    Струва ли си да хабиш ток за по-малко, месото ще се свие, мазнината стопи.

    Коментиран от #7

    10:27 30.04.2026

  • 5 Добавка

    5 1 Отговор
    Месото се пече след като е темперирано до стайна температура, иначе се "вдървява" , независимо от времето на печене.

    10:31 30.04.2026

  • 6 Добавка

    6 0 Отговор
    Обезателно прочетете плика или ръкава за печене за каква температура е, при по-висока температура се изсушава, натрошава и пробива.

    10:34 30.04.2026

  • 7 Знам

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Е па":

    Ли,? Да не земе да сцепи тавата, щото големото парче като го бутнеш у фурната, първо се надува! Чак после че се свие, кога почне да цвърка и пръска соко, та се поизточи от него.

    10:38 30.04.2026

  • 8 За мен,

    6 0 Отговор
    месото от бут винаги остава сухо, както и да се готви. Идеални са плешката и свинския врат.

    Коментиран от #10

    10:39 30.04.2026

  • 9 Добавка

    4 1 Отговор
    Грешка е да слагате гарнитурата с месо парче 2кг за печене, защото ще се пече поне 2:30ч, гарнитурата ще е на пюре, а от влагата месото ще е като сварено. Зеленчуци в плик с месо, но на парчета.

    10:40 30.04.2026

  • 10 Присъединявам

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "За мен,":

    Се към тази препоръка! Дори и плешка е по добре! А както казвате, врат е най добре.

    10:45 30.04.2026