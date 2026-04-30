Рецепта на деня: Свински бут в плик

Необходими продукти:

Свински бут - около 1,5 - 2 кг;

Чесън - 5-6 скилидки,;

Мед - 2 с.л.;

Мащерка - 1 ч.л.;

Розмарин - 1 ч.л.;

Червен пипер -1 ч.л.;

Сол и черен пипер - на вкус;

Зехтин или олио - 3 с.л.;

Лимон - 1 бр., сокът му;

Вино - 100 мл червено или бяло;

Тиква или картофи - за гарнитура, по желание.

Начин на приготвяне:

Първата стъпка е да подготвим свинския бут. Измийте го добре и изсушете с кухненска хартия. Ако искате, можете да отрежете излишната мазнина, но я оставете малко, защото тя ще придаде вкус и сочност на месото.

Време е за маринатата. В купа смесете чесъна, мед, мащерката, розмарина, червен пипер, сок от лимон и зехтина или олиото. Разбъркайте добре до хомогенна смес. След това намажете свинския бут със сместа, като се уверите, че месото е покрито навсякъде. Оставете бутът да се маринова за поне 2 часа, но ако имате време, го оставете и за през нощта в хладилника. Това ще направи месото още по-сочно и ароматно.

Подготовка на плика. За да приготвите свинския бут в плик, ще ви трябва специален плик за печене, който можете да намерите в почти всяко магазинче за домакински принадлежности. Поставете свинския бут в плика и налейте виното в плика за допълнителна сочност. Завържете плика добре, така че месото да е запечатано.

Печенето. Загрейте фурната на 180°C и поставете плика с месото във фурната. Печете за около 2 до 2,5 часа, като на всеки час проверявате месото, като леко го натискате с вилица, за да видите дали е омекнало. Ако искате да постигнете хрупкава коричка, около 15-20 минути преди края на печенето, отворете плика, за да може месото да се запече на скара.

Поднесете месото. След като свинският бут е готов, извадете го внимателно от плика и го оставете да почине за 10 минути. Това ще позволи на соковете в месото да се разпределят равномерно и да запази своята сочност.

За още по-богат вкус добавете сушени сливи или ябълки в плика за печене. Те ще придадат допълнителна сладост и аромат на месото.

Ако искате да приготвите гарнитура с месото, нарежете картофи или тиква и ги поставете в плика заедно с месото. Те ще поемат ароматите от свинския бут и ще се съчетаят прекрасно с него.