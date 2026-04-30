Рецепта на деня: Свински бут в плик

Необходими продукти:
- Свински бут - около 1,5 - 2 кг;
- Чесън - 5-6 скилидки,;
- Мед - 2 с.л.;
- Мащерка - 1 ч.л.;
- Розмарин - 1 ч.л.;
- Червен пипер -1 ч.л.;
- Сол и черен пипер - на вкус;
- Зехтин или олио - 3 с.л.;
- Лимон - 1 бр., сокът му;
- Вино - 100 мл червено или бяло;
- Тиква или картофи - за гарнитура, по желание.
Начин на приготвяне:
Първата стъпка е да подготвим свинския бут. Измийте го добре и изсушете с кухненска хартия. Ако искате, можете да отрежете излишната мазнина, но я оставете малко, защото тя ще придаде вкус и сочност на месото.
Време е за маринатата. В купа смесете чесъна, мед, мащерката, розмарина, червен пипер, сок от лимон и зехтина или олиото. Разбъркайте добре до хомогенна смес. След това намажете свинския бут със сместа, като се уверите, че месото е покрито навсякъде. Оставете бутът да се маринова за поне 2 часа, но ако имате време, го оставете и за през нощта в хладилника. Това ще направи месото още по-сочно и ароматно.
Подготовка на плика. За да приготвите свинския бут в плик, ще ви трябва специален плик за печене, който можете да намерите в почти всяко магазинче за домакински принадлежности. Поставете свинския бут в плика и налейте виното в плика за допълнителна сочност. Завържете плика добре, така че месото да е запечатано.
Печенето. Загрейте фурната на 180°C и поставете плика с месото във фурната. Печете за около 2 до 2,5 часа, като на всеки час проверявате месото, като леко го натискате с вилица, за да видите дали е омекнало. Ако искате да постигнете хрупкава коричка, около 15-20 минути преди края на печенето, отворете плика, за да може месото да се запече на скара.
Поднесете месото. След като свинският бут е готов, извадете го внимателно от плика и го оставете да почине за 10 минути. Това ще позволи на соковете в месото да се разпределят равномерно и да запази своята сочност.
За още по-богат вкус добавете сушени сливи или ябълки в плика за печене. Те ще придадат допълнителна сладост и аромат на месото.
Ако искате да приготвите гарнитура с месото, нарежете картофи или тиква и ги поставете в плика заедно с месото. Те ще поемат ароматите от свинския бут и ще се съчетаят прекрасно с него, пише flagman.bg.
1 Пенсионерка
10:18 30.04.2026
2 А па
До коментар #1 от "Пенсионерка":И парчето големо...
10:23 30.04.2026
3 Пенсионер
До коментар #1 от "Пенсионерка":Щом пред Гергьовден пишат Коледни рецепти , представи си колко ще е агнешкото :)
10:26 30.04.2026
4 Е па
До коментар #2 от "А па":Струва ли си да хабиш ток за по-малко, месото ще се свие, мазнината стопи.
10:27 30.04.2026
7 Знам
До коментар #4 от "Е па":Ли,? Да не земе да сцепи тавата, щото големото парче като го бутнеш у фурната, първо се надува! Чак после че се свие, кога почне да цвърка и пръска соко, та се поизточи от него.
10:38 30.04.2026
10 Присъединявам
До коментар #8 от "За мен,":Се към тази препоръка! Дори и плешка е по добре! А както казвате, врат е най добре.
10:45 30.04.2026