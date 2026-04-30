Обявиха причината за смъртта на актьора Патрик Мълдун от "Дните на нашия живот"

Официалната причина за смъртта на актьора Патрик Малдун, познат с ролята си в "Мелроуз Плейс", беше потвърдена. Съгласно документи, с които разполага Us Weekly, актьорът е починал вследствие на миокарден инфаркт, по-известен като сърдечен удар. Като съпътстващи фактори са посочени наследствено нарушение на кръвосъсирването и белодробна емболия – внезапно запушване на артерия в белия дроб.

Патрик Малдун почина на 19 април на 57-годишна възраст.

Неговата сестра, Шана Малдун-Запа, заяви пред TMZ, че в деня на смъртта си актьорът е прекарал сутринта с партньорката си Мириам Ротбарт в дома им в Бевърли Хилс, след което се е оттеглил, за да вземе душ. По-късно тя го е открила в безсъзнание на пода в банята. Въпреки бързата реакция на повиканите медицински екипи, той е бил обявен за мъртъв на място.

Близките му го описват като „изключително щедър“, „харизматичен и изпълнен с живот“, човек, който „прегръща всеки ден с пълна сила и рокендрол дух“. Според тях той е обичал както хората, така и животните, отличавал се е с топло отношение и способност да кара околните да се чувстват спокойни и забелязани.

Роден през 1968 г. в квартала Сан Педро в Лос Анджелис, Малдун започва кариерата си с участия в сериала Who’s the Boss?, докато следва в Университета в Южна Калифорния. След дипломирането си през 1991 г. получава роля в "Спасен от звънеца".

Най-голяма популярност придобива с ролята на Остин Рийд в "Дните на нашия живот", където участва в периода 1992–1995 г., както и по-късно между 2011 и 2012 г. След напускането на сериала през 1995 г. се присъединява към актьорския състав на "Мелроуз Плейс", където изпълнява ролята на Ричард Харт.

Сред по-значимите му участия в киното е филмът "Звездни рейнджъри", в който си партнира с Дениз Ричардс.

Последната му публична поява е била през март на 53-тите годишни награди „Сатурн“, където е изглеждал в добро здраве. Два дни преди смъртта си той публикува съобщение в социалните мрежи, в което изразява вълнение от предстоящия си филм „Kockroach“.

След новината за кончината му редица негови колеги изразиха почитта си онлайн. Лиса Рина, негова партньорка в "Дните на нашия живот", публикува архивна снимка с него. Марио Лопес, с когото работи по "Спасен от звънеца", също отдаде почит с кратко послание в социалната мрежа X.