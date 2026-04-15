Учени разбраха към кои професии са най-привлечени психопатите

15 Април, 2026 17:29 892 11

Тъмните личностни черти играят голяма роля в избора на кариера и професия, казват учените

Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ново изследване поставя във фокус връзката между т.нар. „тъмни“ личностни черти и професионалните предпочитания, като допълва нарастващия корпус от данни в областта на личностната психология и организационното поведение. Проучването, проведено от екип на University of Illinois Urbana-Champaign и публикувано в Personality and Individual Differences, анализира как характеристики от т.нар. „тъмна триада“ влияят върху избора на кариера.

Терминът "Тъмната триада" обединява три взаимосвързани, но разграничими личностни черти – нарцисизъм, макиавелизъм и психопатия. В съвременната литература те се разглеждат не като клинични диагнози, а като спектър от поведенчески тенденции, които могат да се проявяват в различна степен в общата популация.

В изследването участват 609 души на възраст между 17 и 32 години, които попълват стандартизирани въпросници за оценка на личностните си характеристики, както и за професионалните си интереси в осем основни направления – от работа с хора и творчество до технологии и работа с предмети. Анализът показва ясно изразени зависимости между определени черти и предпочитаните типове дейности.

Най-силна корелация е установена между психопатичните характеристики и интереса към дейности, свързани с практическа работа и ограничено социално взаимодействие. Участниците, които отдават приоритет на работа с „предмети“ – категория, включваща професии като механици, техници и инженери – по-често демонстрират черти като емоционална дистанцираност, импулсивност и по-ниска емпатия. Според авторите това може да се обясни с предпочитание към по-структурирана и автономна работна среда.

Макиавелизмът, дефиниран чрез склонност към манипулация, стратегическо мислене и прагматично отношение към моралните норми, се свързва по-често с професии, изискващи интензивно взаимодействие с хора. Участниците с по-високи нива на тази черта проявяват интерес към социални науки, консултативни дейности и позиции, в които влиянието върху другите е ключово.

Нарцисизмът, от своя страна, корелира с интерес към области като творчество и влияние – включително професии в изкуствата, медиите, правото и политиката. Характеристики като стремеж към признание, висока самооценка и нужда от възхищение се оказват съществен фактор при ориентацията към лидерски роли и публични позиции.

Ръководителят на изследването Ян И Ланс Ду отбелязва, че стремежът към статус и контрол може да играе централна роля при избора на кариера, особено при индивиди с изразени тъмни черти. Подобни изводи се подкрепят и от други съвременни изследвания в областта на организационната психология, които показват, че определени аспекти на нарцисизъм и психопатия могат да бъдат адаптивни в конкурентна среда, особено в началните етапи на кариерно развитие.

В същото време експертите предупреждават за рисковете от т.нар. „успешни психопати“ и „успешни нарциси“ – индивиди, които комбинират харизма, увереност и стратегическо мислене с ниска емпатия и склонност към манипулация. Данни от други изследвания, включително на Harvard Business School и University of Oxford, показват, че такива личности могат да постигнат бърз кариерен напредък, но често създават токсична работна среда и дългосрочни организационни рискове.

Паралелно с това, натрупаните доказателства сочат, че тъмните личностни черти са свързани и с други поведенчески модели – от по-ниска социална ангажираност до повишена склонност към агресия и междуличностни конфликти. Въпреки това съвременната психология подчертава, че тези характеристики не са еднозначно негативни и могат да имат функционална роля в специфични контексти.

Настоящото изследване се вписва в по-широката тенденция за преосмисляне на връзката между личността и професионалния избор, като насочва вниманието към по-малко изследвани аспекти на индивидуалните различия. То подчертава необходимостта организациите да отчитат не само уменията, но и личностния профил при подбора и развитието на кадри, особено в контекста на лидерските позиции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    5 2 Отговор
    политик е най сладката и най благородната професия

    17:35 15.04.2026

  • 3 Дзак

    7 0 Отговор
    Професии в които им се дава възможност за влияние, власт и насилие с възможност за прикритие зад служебни задължения. Всички изверги са били такива.

    17:36 15.04.2026

  • 4 Значии...

    5 0 Отговор
    Нормални са само боклукчиите...

    17:38 15.04.2026

  • 5 Психопат=

    2 1 Отговор
    Социолог ! Или почти !

    17:47 15.04.2026

  • 6 Госあ

    1 0 Отговор
    Има корелация и между новородените бебета пролетта и миграцията на щъркелите ! 😂 Добре че са китайците, че да спрат спекулациите със стъкмистиката в науката. Обядвал съм с един от редакторите на журнал с импакт фактор 12, каза - когато получи статия само със измерени мултивариационни величини, независимо от скъпата апаратура и статистика, моментално я връща и пита - къде са доказателствата !

    17:48 15.04.2026

  • 7 Психо патка

    1 0 Отговор
    А за мисирките, няма ли изследване на групата английски учени от Оксфорд, Кембридж и други лондонски университети?

    17:49 15.04.2026

  • 8 Проститутка

    3 0 Отговор
    Чисти манипулации! Не работим с Психо-Патки, а с най обикновени такива...

    17:55 15.04.2026

  • 9 Бай Дончо

    2 0 Отговор
    покрива всички показатели.

    18:06 15.04.2026

  • 10 оня с коня

    1 1 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    18:08 15.04.2026

  • 11 Файърфлай

    0 0 Отговор
    Аз съм отявлен макиавелист,но със социални науки,кредитно консултиране,псевдо-морализъм и там подобни глупости не се занимавам.Тая статия е манипулативна.Единствено вярно е,че нашата мила Родина се напълни с управленци-отявлени психопати.И не се заблуждавайте,изборите не решават проблема.Чрез изборите Системата се самовъзпроизвежда.

    18:16 15.04.2026