Учени разбраха към кои професии са най-привлечени психопатите

Ново изследване поставя във фокус връзката между т.нар. „тъмни“ личностни черти и професионалните предпочитания, като допълва нарастващия корпус от данни в областта на личностната психология и организационното поведение. Проучването, проведено от екип на University of Illinois Urbana-Champaign и публикувано в Personality and Individual Differences, анализира как характеристики от т.нар. „тъмна триада“ влияят върху избора на кариера.

Терминът "Тъмната триада" обединява три взаимосвързани, но разграничими личностни черти – нарцисизъм, макиавелизъм и психопатия. В съвременната литература те се разглеждат не като клинични диагнози, а като спектър от поведенчески тенденции, които могат да се проявяват в различна степен в общата популация.

В изследването участват 609 души на възраст между 17 и 32 години, които попълват стандартизирани въпросници за оценка на личностните си характеристики, както и за професионалните си интереси в осем основни направления – от работа с хора и творчество до технологии и работа с предмети. Анализът показва ясно изразени зависимости между определени черти и предпочитаните типове дейности.

Най-силна корелация е установена между психопатичните характеристики и интереса към дейности, свързани с практическа работа и ограничено социално взаимодействие. Участниците, които отдават приоритет на работа с „предмети“ – категория, включваща професии като механици, техници и инженери – по-често демонстрират черти като емоционална дистанцираност, импулсивност и по-ниска емпатия. Според авторите това може да се обясни с предпочитание към по-структурирана и автономна работна среда.

Макиавелизмът, дефиниран чрез склонност към манипулация, стратегическо мислене и прагматично отношение към моралните норми, се свързва по-често с професии, изискващи интензивно взаимодействие с хора. Участниците с по-високи нива на тази черта проявяват интерес към социални науки, консултативни дейности и позиции, в които влиянието върху другите е ключово.

Нарцисизмът, от своя страна, корелира с интерес към области като творчество и влияние – включително професии в изкуствата, медиите, правото и политиката. Характеристики като стремеж към признание, висока самооценка и нужда от възхищение се оказват съществен фактор при ориентацията към лидерски роли и публични позиции.

Ръководителят на изследването Ян И Ланс Ду отбелязва, че стремежът към статус и контрол може да играе централна роля при избора на кариера, особено при индивиди с изразени тъмни черти. Подобни изводи се подкрепят и от други съвременни изследвания в областта на организационната психология, които показват, че определени аспекти на нарцисизъм и психопатия могат да бъдат адаптивни в конкурентна среда, особено в началните етапи на кариерно развитие.

В същото време експертите предупреждават за рисковете от т.нар. „успешни психопати“ и „успешни нарциси“ – индивиди, които комбинират харизма, увереност и стратегическо мислене с ниска емпатия и склонност към манипулация. Данни от други изследвания, включително на Harvard Business School и University of Oxford, показват, че такива личности могат да постигнат бърз кариерен напредък, но често създават токсична работна среда и дългосрочни организационни рискове.

Паралелно с това, натрупаните доказателства сочат, че тъмните личностни черти са свързани и с други поведенчески модели – от по-ниска социална ангажираност до повишена склонност към агресия и междуличностни конфликти. Въпреки това съвременната психология подчертава, че тези характеристики не са еднозначно негативни и могат да имат функционална роля в специфични контексти.

Настоящото изследване се вписва в по-широката тенденция за преосмисляне на връзката между личността и професионалния избор, като насочва вниманието към по-малко изследвани аспекти на индивидуалните различия. То подчертава необходимостта организациите да отчитат не само уменията, но и личностния профил при подбора и развитието на кадри, особено в контекста на лидерските позиции.