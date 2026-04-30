Шарлиз Терон заяви, че спира със срещите и връзките

30 Април, 2026 08:16 1 455 9

„Не мисля, че някога бих могла да живея с някого отново.", сподели актрисата

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Шарлиз Терон спира със срещите и връзките, поне на този етап. Тя заяви това в интервю за „Шоуто на Дрю Баримор“ в YouTube.

50-годишната Шарлиз Терон говори за личния си живот.

„Не мисля, че някога бих могла да живея с някого отново. Мисля, че е така, защото дъщерите ми все още живеят с мен и може би това ще се промени, когато децата пораснат и се преместят“, каза актрисата.

На 31 март папараци заснеха Шарлиз Терон по време на пролетната ваканция в Хавай с дъщерите ѝ Джаксън и Огъст.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Такива

    9 0 Отговор
    Сме ги чувАли! И после не може да им насмогнеш с бичене! Претъркаш и колената, и к...

    08:20 30.04.2026

  • 2 Трол

    6 0 Отговор
    От утре съм нов човек и спирам всякакви концентрати.

    08:21 30.04.2026

  • 3 Жайме

    7 0 Отговор
    Тя си знае. Ц и П са си нейни-на Шарлийз Терон. На кого ще ги подарява,е нейно желание.И те така.

    08:21 30.04.2026

  • 4 още

    3 0 Отговор
    връзките на обувките

    08:26 30.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Воисил Граматик

    2 0 Отговор
    Джаксън и Огъст(Огюст-на френски език) не са ли мъжки имена?

    08:28 30.04.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    4 1 Отговор
    Като жена и актриса няма равна на себе си, но в личен план си е куку и плещи глупости. Може да е следствие от живота ѝ в Южна Африка. Майка ѝ застрелва баща ѝ пред нея. Стреляли са се из къщата. С децата си прави сега някакви джендърски истории.

    08:29 30.04.2026

  • 8 Колко трябва да си спрел..

    2 0 Отговор
    Да си прецакаш гена с тия l@in@..

    08:30 30.04.2026

  • 9 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Ох, олекна ми 🤣

    08:54 30.04.2026