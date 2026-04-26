Криско представи първата песен на дъщеря си (ВИДЕО)

26 Април, 2026 10:37 767 7

Макар проектът да е детски, професионализмът е налице

Снимка: Facebook
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Музикалният идол на цяло поколение Криско официално навлезе в нов жанр, но този път не като изпълнител, а като горд баща и продуцент. Популярният артист изненада последователите си в социалните мрежи, представяйки дебютния проект на своята дъщеря Амая. Песента, озаглавена "Раз, Два, Три", бележи първите стъпки на малкото момиче в света на музиката. Според думите на самия Криско, инициативата е дошла изцяло от Амая, пише actualno.com.

"Малката ми дъщеря Амая изяви желание да има своя детска песничка! Това е първия ѝ опит", сподели той в Instagram, разкривайки вълнението си от новото творческо предизвикателство.

Макар проектът да е детски, професионализмът е налице – зад композицията и текста стои самият Криско. Резултатът е - весела и мелодична структура, която е лесна за запомняне от най-малките. Позитивно послание носи типичната за детския свят чистота, а очарователното изпълнение определено доказва, че талантът се предава по наследство.

Заедно с партньорката си Цвети Криско изгради не просто семейство, а тандем, който умее да трансформира популярността в смисъл. Двойката която е заедно вече 10 години, има две деца - първородната им дъщеря Амая и по-малък син - Даниел.

Докато феновете се вълнуват от проекта "Старият Криско" и носталгията по ранните му хитове на певеца, той и половинката му се доказват като една от най-стабилните светски двойки у нас. Двамата разбиват мита за "компромиса", а според Цвети, ключът за добрите семейни отношения не е в това да отстъпваш от себе си, а в постоянната адаптация.

"Ние не сме същите хора, които сме били преди една година или дори преди няколко дни", сподели тя в скорошно интервю по bTV ("Тази събота и неделя"), напомняйки ни, че успешните връзки са тези, които растат заедно с теб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Да му

    12 4 Отговор
    пее у тях ! Тоя не спира да навира децата си в очите на хората б!

    10:40 26.04.2026

  • 2 Сталин

    12 4 Отговор
    Алоо факти стига ни занимавахте рано сутрин с тия биологични отпадъци и тяхното дебилно котило

    10:41 26.04.2026

  • 3 Гост

    8 4 Отговор
    Болни амбиции на родителите. Или шуробаджанавщина.

    10:50 26.04.2026

  • 4 браво

    3 5 Отговор
    Много чаровно и артистично дете.

    10:59 26.04.2026

  • 5 Браво

    1 4 Отговор
    Сладурана,наследила е певческият талант на тате.Да са ти живи и здрави децата Криско.

    11:24 26.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГЕНИЙ СЛЕД ГЕНИЙ БЪЛВА

    4 0 Отговор
    ЧАЛГАРСКИЯ НУЖНИК ! СЕГА ОСТАВА И АЗИС ДА РОДИ !

    11:46 26.04.2026