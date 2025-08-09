Новини
Любопитно »
Диана Габровска яхна кон по бельо (СНИМКИ)

9 Август, 2025 13:41 1 421 13

  • диана габровска-
  • кон-
  • по бельо

Порнозвездата подпали мрежата

Диана Габровска яхна кон по бельо (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Българската порно звезда Диана Габровска вдигна градусите в социалните мрежи с поредна скандална фотосесия. "Голата кметица" се показа на кон, облечена единствено в секси бельо – кадри, които мигновено разгорещиха въображението на мъжката ѝ аудитория.

„Хайде да пояздим“, написа тя под снимките, а последователите ѝ буквално „избухнаха“ в коментарите с възторжени реакции и емотикони.

Габровска не спира с провокативни изяви, за да поддържа интереса на феновете си.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мъко мисирска

    5 0 Отговор
    ми , ние съм види снимката ма мисирко

    13:44 09.08.2025

  • 2 Геро

    9 0 Отговор
    Ама тя и без бельо си го язди.

    13:52 09.08.2025

  • 3 Тома

    11 0 Отговор
    Кон е добре.Лошо е ако яхне малко магаре защото му стига до земята.

    Коментиран от #6

    13:52 09.08.2025

  • 4 Гоуст

    7 1 Отговор
    Много грозна...

    13:57 09.08.2025

  • 5 Гост

    9 0 Отговор
    Сигурно коня е нарушил общите правила на инстаграма, щот профила са го тръкнали ;)

    13:57 09.08.2025

  • 6 Цъцъ

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    Ааа не е лошо, след мечата й с негpи, която успешно осъществи това е следващата й мечта с Марко магарко🤣

    13:59 09.08.2025

  • 7 Мъж

    8 2 Отговор
    Не ме интересува ! Долнопробните жени интересуват само загубеняците ! И уточнявам отново - не е никаква порнозвезда , а порноактриса ! Изгледах и няколко клипа от любопитство , и положението е жалко и грозно като нея !

    14:03 09.08.2025

  • 8 Ко речи?

    6 0 Отговор
    На корема ли му се е качила?

    14:11 09.08.2025

  • 9 Кико

    6 0 Отговор
    Жена яха кон не е новина, истинска новина ще е, ако конят яхне жената!

    14:11 09.08.2025

  • 10 От коя страна

    5 0 Отговор
    е яхнала коня, от горната, или от долната му страна?

    14:12 09.08.2025

  • 11 Кон яхна кон

    2 1 Отговор
    Евала

    14:13 09.08.2025

  • 12 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    ЖАЛКО ЗА КОНЯ! ДАНО ДА НЕ Е ХВАНАЛ ДАМСКИ БУБИ!

    14:24 09.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.