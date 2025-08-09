Диана Габровска яхна кон по бельо (СНИМКИ)

-
Овен
-
Телец
-
Близнаци
-
Рак
-
Лъв
-
Дева
-
Везни
-
Скорпион
-
Стрелец
-
Козирог
-
Водолей
-
Риби
Риби (20.02 - 20.03)
Днес вътрешният свят е изключително активен – възможни са сънища, прозрения или усещания без видима причина. Пълнолунието ви показва какво е време да пуснете от подсъзнанието си. Посветете си време и се доверете на интуицията.
Водолей (21.01 - 19.02)
Светлината е насочена към вас – пълнолунието е във вашия знак. Възможно е да осъзнаете как сте се променили и какво вече не ви подхожда. Бъдете верни на себе си, дори ако това означава да оставите нещо зад гърба си.
Козирог (23.12 - 20.01)
Темата за личните ви ресурси, ценности и сигурност излиза на преден план. Пълнолунието ви дава възможност да преразгледате приоритетите си и да се освободите от ненужни задължения. Поканете повече лекота в отношението към материалния свят.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Пълнолунието осветява тема, свързана с мислене, комуникация или обучение. Може да получите важно послание или да усетите, че е време да изразите истина, която отлагате. Словото ви има сила – използвайте го отговорно.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Може да усетите силно желание за промяна у дома или нужда да освободите стара семейна тежест. Пълнолунието ви дава шанс да прекъснете модел, който не ви носи мир. Денят е подходящ за вътрешна работа и ясно заявяване на граници.
Везни (24.09 - 23.10)
Денят носи прилив на емоции, свързани с любов, творчество или дете. Пълнолунието ви показва какво искате да изразите и от какво вече не ви е страх. Отворете сърцето си – радостта идва, когато позволите на душата да говори.
Дева (24.08 - 23.09)
Днес ще усетите ясно къде е напрежението в ежедневието или грижата за тялото. Пълнолунието е момент да сложите точка на нещо, което ви изтощава. Преобразете рутината си така, че да служи на здравето и вдъхновението ви.
Лъв (24.07 - 23.08)
Пълнолунието осветява партньорствата ви – какво давате, какво получавате и къде е равновесието. Възможно е да излезе наяве стара тема във взаимоотношенията. Денят ви кани към искреност и готовност да се покажете такива, каквито сте.
Рак (22.06 - 23.07)
Финансова или емоционална тема достига своята кулминация. Денят ви подтиква да се освободите от чувство за зависимост или страх от загуба. Възможно е да вземете важно решение, което ви приближава до лична стабилност.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Днес се отваря възможност да осъзнаете какво вярвате и къде сте готови да надскочите себе си. Пълнолунието осветява теми на учене, пътуване и визия за бъдещето. Може да се появи неочаквана покана или идея – приемете я с любопитство.
Телец (21.04 - 21.05)
Възможно е да усетите напрежение между дома и професионалния си път. Пълнолунието изважда наяве въпрос, свързан с посока, признание и сигурност. Слушайте какво казва вътрешният ви глас – той знае кога сте на точното място.
Овен (21.03 - 20.04)
Денят ви поставя между личните желания и нуждата да се впишете в екип или общност. Пълнолунието ви показва кой сте, когато сте автентични и свободни. Пуснете онова, което вече не отразява истинския ви пламък.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъко мисирска
13:44 09.08.2025
2 Геро
13:52 09.08.2025
3 Тома
Коментиран от #6
13:52 09.08.2025
4 Гоуст
13:57 09.08.2025
5 Гост
13:57 09.08.2025
6 Цъцъ
До коментар #3 от "Тома":Ааа не е лошо, след мечата й с негpи, която успешно осъществи това е следващата й мечта с Марко магарко🤣
13:59 09.08.2025
7 Мъж
14:03 09.08.2025
8 Ко речи?
14:11 09.08.2025
9 Кико
14:11 09.08.2025
10 От коя страна
14:12 09.08.2025
11 Кон яхна кон
14:13 09.08.2025
12 Боруна Лом
14:24 09.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.