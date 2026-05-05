Глория Петкова ще участва в "Овце детективи"

Един от най-известните български модели, Глория Петкова, ще даде гласа си на един от героите в новия анимационен филм „Овце детективи“. Лентата, която обещава да бъде изпълнена с мистерии и забавление, ще се появи по кината този месец, пише woman.bg.

Петкова ще озвучи любопитния персонаж на пощальонката. Новината беше съобщена от самата нея чрез публикация в профила ѝ в Инстаграм.

„Уникално филмче, в което се включих с малко озвучаване, аз съм пощальонката… Нямам търпение да заведа Анабел, за да го гледаме заедно. Препоръчвам с две ръце“, сподели моделът.

Сюжетът на „Овце детективи“ разказва за овчаря Джордж, който има навика всяка вечер да чете криминални романи на своето стадо, без да подозира, че овцете разбират всичко. Когато обаче трагичен инцидент нарушава спокойствието във фермата, именно те се заемат със задачата да разплетат мистерията.