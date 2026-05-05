Евгени Минчев: Новина ли е пиянството на един волен политик?

Евгени Минчев с коментар за вчерашната случка с Волен Сидеров, който бе заснет да лежи в центъра на София и дори бе прибран от линейка.
"Новина ли е пиянството на един волен политик?
Чие е падението - на Сидеров или на всички нас? Нямаше случайно минаващи репортери, когато Волен Сидеров четеше прекрасните си стихотворения пред публика. Нямаше специален интерес, когато плати тока на възрастна актриса, нито когато стилен и вдъхновен колекционираше изкуство. Няма светкавици, когато води сина си на училище. Волен е джентълмен, независимо дали обича да пие. Той е пропит от знания а тъгата идва, когато обществото не иска да признае това. Бутилката става единственият ти слушател, единственият ти изповедник. Защото плъховете отдавна са напуснали кораба и са се обзавели с яхти. Да ви напомням ли за един Юнкер, дето се кандилкаше пред целия свят... За онези, „трезвите и моралните“, които ви ограбиха и върнаха в първи клас. Падението не е на Волен Сидеров, който е видян на бордюра, без да крещи, обижда или прави недостойни неща. Падението е на българския народ, който пие повече от Волен, но никой не се интересува от него. Ти не пиеш ли, читателю, ти не пиеш ли, репортерино, фотографино, осъдителю на чужди съдби... Голяма сензация, съставена от три реда. А утре си яжте агнешките плешки и главички. И пийте за тоя дето духа. И духайте... Защото Волен поне ще остане в историята, а вие – не.", написа Евгени Минчев на своята Фейсбук страница.
3 не е нормално така да се напивате !
5 засрамете се
6 Само ще напомня, че
Който обича да си говори с "Духа от бутилката", трябва да намери сили в себе си да престане да го прави и да го замести с някакво по-здравословно занимание.
13:23 05.05.2026
8 Aлфа Bълкът
сега очаквам и пост от Бойко Рашков.
13:24 05.05.2026
14 весо парцалесо
До коментар #1 от "Весо":ко праиш ма п@рц@л
13:28 05.05.2026
15 помак
До коментар #2 от "Българин 🇧🇬":ревеш като вдовица за авер
13:29 05.05.2026
18 абнормално
До коментар #17 от "нормално":единия е пееепараз а другия жиф фе д@л(белокос)
13:32 05.05.2026
19 И пеперст
До коментар #7 от "Ура,,Ура":тогава явно е изживявал някакъв душевен катарзис.
13:35 05.05.2026
23 ИНТЕРЕСНО
Е БИЛ НАИСТИНА
ПОД ПВЦ МАСА...🍻
13:41 05.05.2026
33 Дзак
До коментар #32 от "Рон Джереми":Е, нали трябва Някой да си го изкара на някого!
14:13 05.05.2026
34 DW смърди
До коментар #5 от "засрамете се":Донякъде - да, защото 2017 излъга избирателите си и влезе в коалиция с Бойко българоубиеца!
Това предателство ще му тежи доживот!!!
14:14 05.05.2026
35 Име
До коментар #32 от "Рон Джереми":Изкуството е с един спам да засегнеш едновременно трима!
Коментиран от #36
14:15 05.05.2026
36 Име
До коментар #35 от "Име":От болната глава на здравата!
14:16 05.05.2026
42 И двамата са слуги !!!
Срещу заплащане ..
14:42 05.05.2026
