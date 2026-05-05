Евгени Минчев: Новина ли е пиянството на един волен политик?

5 Май, 2026 13:16 2 334 44

Чие е падението - на Сидеров или на всички нас?

Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Евгени Минчев с коментар за вчерашната случка с Волен Сидеров, който бе заснет да лежи в центъра на София и дори бе прибран от линейка.

"Новина ли е пиянството на един волен политик?

Чие е падението - на Сидеров или на всички нас? Нямаше случайно минаващи репортери, когато Волен Сидеров четеше прекрасните си стихотворения пред публика. Нямаше специален интерес, когато плати тока на възрастна актриса, нито когато стилен и вдъхновен колекционираше изкуство. Няма светкавици, когато води сина си на училище. Волен е джентълмен, независимо дали обича да пие. Той е пропит от знания а тъгата идва, когато обществото не иска да признае това. Бутилката става единственият ти слушател, единственият ти изповедник. Защото плъховете отдавна са напуснали кораба и са се обзавели с яхти. Да ви напомням ли за един Юнкер, дето се кандилкаше пред целия свят... За онези, „трезвите и моралните“, които ви ограбиха и върнаха в първи клас. Падението не е на Волен Сидеров, който е видян на бордюра, без да крещи, обижда или прави недостойни неща. Падението е на българския народ, който пие повече от Волен, но никой не се интересува от него. Ти не пиеш ли, читателю, ти не пиеш ли, репортерино, фотографино, осъдителю на чужди съдби... Голяма сензация, съставена от три реда. А утре си яжте агнешките плешки и главички. И пийте за тоя дето духа. И духайте... Защото Волен поне ще остане в историята, а вие – не.", написа Евгени Минчев на своята Фейсбук страница.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Весо

    61 25 Отговор
    Браво на Евгени Минчев! Страхотен коментар!

    Коментиран от #14

    13:19 05.05.2026

  • 2 Българин 🇧🇬

    56 19 Отговор
    Браво , Минчев ! Правдиво и добре казано !

    Коментиран от #15

    13:21 05.05.2026

  • 3 не е нормално така да се напивате !

    24 23 Отговор
    пендито защитава воленчо защото и него го снимаха по същия начин дето се оправдаваше че си бил почивал просто…

    13:21 05.05.2026

  • 4 Нека да пиша

    18 27 Отговор
    Два п@дарунгела ..

    13:22 05.05.2026

  • 5 засрамете се

    42 8 Отговор
    Волен ли е виновен за всички в беди който ни вкараха политиците !!!

    Коментиран от #34

    13:23 05.05.2026

  • 6 Само ще напомня, че

    15 7 Отговор
    Всички слабости, в това число и зависимостите, са от Сатаната.
    Който обича да си говори с "Духа от бутилката", трябва да намери сили в себе си да престане да го прави и да го замести с някакво по-здравословно занимание.

    13:23 05.05.2026

  • 7 Ура,,Ура

    20 20 Отговор
    Краставите магарета се събират и се защитават един друг. Нали и Минчев го бяха заварили в същото незавидно състояние преди година. Само че се беше пльоснал до някакъв магазин в центъра на София.

    Коментиран от #19

    13:23 05.05.2026

  • 8 Aлфа Bълкът

    15 15 Отговор
    А така трябва, не може да изоставиш събрат изпаднал във временно неравнопоставено положение,
    сега очаквам и пост от Бойко Рашков.

    13:24 05.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Факт

    3 3 Отговор
    "Ще има много, да се подиграват"!

    13:27 05.05.2026

  • 11 двамцата

    10 9 Отговор
    са си ударили и по един пръст за спомен

    13:28 05.05.2026

  • 12 Сила

    29 4 Отговор
    На фона на днешните примитивни копейкаджии - путиноиди Волен е интелектуалец отвсякъде , но да не забравяме , че той докара Простака на власт със златния си пръст ... И предаде хората гласували за него !!!

    13:28 05.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 весо парцалесо

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Весо":

    ко праиш ма п@рц@л

    13:28 05.05.2026

  • 15 помак

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Българин 🇧🇬":

    ревеш като вдовица за авер

    13:29 05.05.2026

  • 16 Точно така е Минчев,

    12 2 Отговор
    а и всеки може да се напие вечер. Истинските мъже сутрин го правят...

    13:30 05.05.2026

  • 17 нормално

    8 7 Отговор
    пе.eраcите винаги се подкрепят

    Коментиран от #18

    13:30 05.05.2026

  • 18 абнормално

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "нормално":

    единия е пееепараз а другия жиф фе д@л(белокос)

    13:32 05.05.2026

  • 19 И пеперст

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ура,,Ура":

    тогава явно е изживявал някакъв душевен катарзис.

    13:35 05.05.2026

  • 20 Роза

    15 3 Отговор
    Нищо похвално няма в това да се напиеш и да се търкаляш по улиците!Това важи не само за Сидеров,а за всеки човек!

    13:37 05.05.2026

  • 21 Котка

    3 1 Отговор
    Браво.

    13:39 05.05.2026

  • 22 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Две самагонени рублопроститутки.

    13:40 05.05.2026

  • 23 ИНТЕРЕСНО

    2 2 Отговор
    ТОЗИ ПЪТ ВОЛНИЯ
    Е БИЛ НАИСТИНА
    ПОД ПВЦ МАСА...🍻

    13:41 05.05.2026

  • 24 Двама братя по съдба🤣

    7 4 Отговор
    И двамата се търкалят по улиците на София пияни като каруцари, сега единият боклук защитава другият боклук. 🙊

    13:43 05.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    4 3 Отговор
    Перхидролената блатна ммурва кога са го изписали от изтрезвителното❗

    13:44 05.05.2026

  • 27 Медведев....

    4 2 Отговор
    Тия двамата молодци ги взимам на фронта веднага🍻

    13:46 05.05.2026

  • 28 Валерко

    5 3 Отговор
    Алкохолните петна се подкрепят

    13:48 05.05.2026

  • 29 Кирил

    10 4 Отговор
    Беше на държавна и руска хранилка. После същите хранилки станаха на Костя. И така и двамата станаха милионери

    13:48 05.05.2026

  • 30 Сивата котка

    8 4 Отговор
    И защо винаги паднал на улицата човек за медийните проститтутки трябва да е пиян? Браво на Евгени за коментара.

    13:49 05.05.2026

  • 31 Утре тоя пеерууунгел

    2 3 Отговор
    Ще ни убеждава, че да си пееееерастин е също толкова нормално да се наливаш безпаметно

    13:52 05.05.2026

  • 32 Рон Джереми

    4 3 Отговор
    Оставете го волен Волен - дайте ми Деничка.

    Коментиран от #33, #35

    13:53 05.05.2026

  • 33 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Рон Джереми":

    Е, нали трябва Някой да си го изкара на някого!

    14:13 05.05.2026

  • 34 DW смърди

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "засрамете се":

    Донякъде - да, защото 2017 излъга избирателите си и влезе в коалиция с Бойко българоубиеца!
    Това предателство ще му тежи доживот!!!

    14:14 05.05.2026

  • 35 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Рон Джереми":

    Изкуството е с един спам да засегнеш едновременно трима!

    Коментиран от #36

    14:15 05.05.2026

  • 36 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Име":

    От болната глава на здравата!

    14:16 05.05.2026

  • 37 Копейкин

    5 1 Отговор
    Тия двамата бая са се гушкали.Така свършват кремълските п одлоги...

    14:16 05.05.2026

  • 38 Герак Митко

    2 1 Отговор
    Мразя 5едеrastи.

    14:23 05.05.2026

  • 39 Отвратен

    7 1 Отговор
    И двамата ще останете в историята като нещо отвратително и безполезно !

    14:24 05.05.2026

  • 40 Щяхме

    5 0 Отговор
    Щяхме, да защитаваме Волен, ако си беше спазил думата. Преди изборите, Волен обещаваше, как ще спре кражбите на злато, американските ТЕЦ Марица, думите за Русия и още хиляди негови приказки по телевизия Атака. Той влезе в парламента и беше патерица, само гласуваше, когато му каже Бойко. Не трябваше да взима, едни бързи пачки, които се харчат бързо. Народа ако виждате, че той защитава българския интерес, щеше да е още депутат.

    14:26 05.05.2026

  • 41 хмм

    1 0 Отговор
    Генчо, да ти кажем брат, всички си пием, ама с мяра и у дома, и като си пийнем си лягаме да спим, не ходим да се показваме като вас двамата и да ставаме за резил. Алкохолът не е грях, но трябва да се употребява с мяра и разум, т.е. не е за глупаци с претенции.

    14:34 05.05.2026

  • 42 И двамата са слуги !!!

    1 0 Отговор
    На повикване !

    Срещу заплащане ..

    14:42 05.05.2026

  • 43 Феникс

    2 0 Отговор
    Аз съм гласувал само два пъти през живота си , за Волен и за Костадинов!

    14:43 05.05.2026

  • 44 Теслатъ

    0 1 Отговор
    Тия двамката да не би да са се Ласкали..., че на всичко отгоре този ще ни чете морал??? Остава да ни го даде за пример на подражание, да се напиваме и да се търкаляме по улиците!? На това му казват М е ч е ш к а услуга, по-добре да си беше мълчал...

    14:46 05.05.2026