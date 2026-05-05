Иванка Тръмп показа дълги крака в къса черна рокля (СНИМКИ)

Иванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Къшнър се появиха заедно на едно от най-ексклузивните събития в рамките на Miami Race Week, като присъстваха на втората вечер от частната серия събития American Express Presents Carbone Beach.

Двойката премина по червения килим, държейки се за ръце. Иванка Тръмп беше облечена в черна мини рокля със сребристи пайети и обувки в телесен цвят, които подчертаваха великолепната ѝ фигура, докато Къшнър избра по-ежедневна визия с тъмносиньо яке тип бомбър, бяла тениска, черен панталон и маратонки. Според присъстващи двамата са демонстрирали близост и непринудено поведение през цялата вечер.

Събитието, организирано от Major Food Group, се провежда ежегодно в рамките на уикенда около Miami Grand Prix и е известно със строго контролиран достъп и куверт от около 3000 долара на човек. Сред гостите тази година бяха фигури от бизнеса и спорта като Стивън М. Рос, Дейвид Соломон, Джим Крейн и Том Гарфинкел.

Сред присъстващите знаменитости се откроиха Синди Крауфорд и Ранди Гербер, както и Джейми Фокс, Лудакрис и Дикси Д’Амелио. На сцената по време на вечерта се качи Snoop Dogg, който изпълни част от най-известните си парчета.

Финалната вечер на събитието се проведе в неделя след състезанието от Формула 1, като Иванка Тръмп и Джаред Къшнър отново присъстваха.